Lähibussit palaavat Itä-Helsinkiin syksyn aikana

HSL-lippukauppa aukeaa 24.9. – näistä kanavista voi ostaa lippuja 24.9. alkaen 3.9.2025 13:02:00 EEST | Tiedote

Uusi HSL-lippukauppa aukeaa 24.9., minkä jälkeen HSL-kortille voi jälleen ladata arvoa ja kausilippuja netissä. HSL-korttia voi ladata myös R-kioskeilla, S-ryhmän kaupoissa sekä HSL:n ja kuntien palvelupisteissä. Niistä voi ostaa myös kertalippuja ja yhden vuorokauden lippuja aikuisille ja lapsille. HSL-sovelluksella voi ostaa tuttuun tapaan kaikkia lippuja ja lähimaksulla kertalippuja liikennevälineiden ja asemien lukijalaitteilta.