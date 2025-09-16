Lähibussit palaavat Itä-Helsinkiin syksyn aikana
Itä-Helsingin lähibussiliikenne käynnistyy osalla linoista uudelleen syksyn aikana kahdessa vaiheessa. Pienillä linja-autoilla ajettava lähibussiliikenne keskeytyi elokuussa 2025 Taksikuljetus Oy:n konkurssin takia. Lisäksi HSL:n hallitus päätti lakkauttaa lähibussilinjat 603, 704 ja 802 vähäisten matkustajamäärien takia. Itä- ja Koillis-Helsingin lähibussiliikenteen kilpailutus käynnistettiin nopeutetulla aikataululla.
Itä-Helsingin lähibussiliikenne käynnistyy osalla linjoista uudelleen syksyn aikana kahdessa vaiheessa:
- 23.9. alkaen: linjat 812, 813, 814, 815, 816, 817 ja 818
- 1.10. alkaen: linja 701 sekä linjoilla 813, 816, 817 ja 818 laajempi liikennöinti
Linjoja liikennöivät Korsisaari Oy ja Koillisen Liikennepalvelut Oy. Osalla linjoista liikenne alkaa jo 23.9., mutta kaikki suunnitellut lähdöt ajetaan vasta 1.10. alkaen. Linjat 94B, 702 ja 805 aloittivat liikennöinnin uudelleen jo 22. elokuuta.
Lähibussien kilpailutus käynnistetään nopeutetusti
HSL:n hallitus päätti tiistaina 16.9.2025 käynnistää Itä- ja Koillis-Helsingin lähibussilinjojen liikennöitsijöiden kilpailutuksen nopeutetulla aikataululla. Tarkoituksena on, että linjojen liikenne voisi alkaa uusien liikennöitsijöiden ajamana vuoden 2026 alusta.
Hallitus päätti samalla lakkauttaa kustannusten säästämiseksi lähibussilinjat 603, 704 ja 802, joiden matkustajamäärät ovat olleet muita linjoja vähäisempiä.
