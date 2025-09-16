Hermanninrannan biodiversiteettipuiston suunnittelukilpailu on käynnistynyt

Luonnonmukaisen alueen monimuotoisuutta halutaan vahvistaa



Hermanninranta on vanhaa merenpohjaa, joka on pääosin meritäyttöjen muodostama. Se on luonnonmukaista ranta-aluetta, jonne on kehittynyt itsestään vuosikymmenten aikana monipuolista luontoa. Metsiköt, kivikot, tulvaniityt ja Suomen luonnossa harvinaiset paahdeympäristöt tarjoavat elinpaikkoja kasveille, hyönteisille ja linnuille. Suunnittelun lähtökohtana on luoda luonnon omaan tahtiin kehittyvä biodiversiteettipuisto, jossa mahdollisimman monipuolinen lajikirjo mahtuu elämään rinnakkain samalla alueella.

– Näin rauhalliset ja luonnonläheiset ranta-alueet ovat Helsingin kantakaupungin läheisyydessä harvinaisia. Kilpailussa etsitään maisema-arkkitehtuurin avulla paikallisiin olosuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen perustuva konsepti, joka kestää ja kehittyy ajan myötä, kertoo kilpailun tuomariston puheenjohtaja Rikhard Manninen.

Kilpailuun osallistuvien ryhmien tulee hyödyntää suunnitteluratkaisuissa alueelle ajoittain leviäviä tulvavesiä ja varmistaa, että jo olemassa olevat ekosysteemit vahvistuvat. Monessa puiston osassa on huomattavaa monimuotoisuuspotentiaalia. Esimerkiksi rannan ja vesialueen luontoarvoa voisi edistää muun muassa pesimälautoilla.

Omat reunaehtonsa kilpailuun luo myös maaperä, joka ei kestä paalutettavia rantarakenteita tai raskaita perustuksia vaativia rakenteita. Alueelta nykyisin löytyvät säilytyskontit ja veneiden talvisäilytysalue poistuvat. Puiston läpi tulee kulkemaan nyt myös suunnitteilla oleva pyöräilyn pääväylä Arabianbaana, jonka linjaus sovitetaan yhteen kilpailun toisessa vaiheessa.





Monipuolinen kaupunkiluonto täydentää urbaania kaupunginosaa





Rantapuistolla on erityinen merkitys ja painoarvo, sillä siitä tulee Kalastaman pohjoisosiin rakentuvien Kyläsaaren ja Hermanninrannan lähivirkistysalue. Tavoitteena on, että tiivis, yli 10 000 asukkaan kaupunkimainen alue ja rikas luonto täydentävät kestävästi toisiaan. Rantapuistoon suunniteltavat polkuverkostot yhdistävät Kalasataman Arabianrantaan ja laajemmin Vanhankaupunginlahden luontoalueeseen ja Helsinkipuiston vihersormeen. Suunnittelun yhtenä tavoitteena on myös tehdä siitä monikäyttöinen vuoden ympäri.

Asuinrakennusten ja kilpailualueen väliin rakennetaan Hermanninterassi, josta tulee urbaanin kaupunginosan kodin jatke. Sinne on kaavailtu muun muassa pingispöytiä ja petankkikenttä. Puiston länsilaidalle suunnitellaan sijoitettavaksi jalkapallokenttä ja leikkipuisto. Suunnitteluun osallistuvien kilpailijoiden tehtävänä on etsiä puistoon myös sopiva paikka koirapuistolle.

Kilpailu ratkeaa keväällä 2027



Yleisen ideakilpailun tavoitteena on jatkaa suoraan puiston toteutussuunnitteluun. Kilpailu pyritään ratkaisemaan kevään 2027 aikana, ja tavoitteena on, että puistoa päästäisiin toteuttamaan vuonna 2028. Kilpailun ensimmäisen vaiheen töitä arvioi tuomaristo, ja toiseen vaiheeseen valituista ehdotuksista kysytään kommentteja myös asukkailta.

Kilpailuun osallistuville ryhmille on avattu kilpailusivu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) . Sivulta löytyvät muun muassa kilpailuseminaarin aikataulu, lähtötietomateriaalit sekä työryhmien kokoonpanosuositukset.