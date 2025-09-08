WSOY ja Sanoma Pro yhteistyöhön lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamiseksi
WSOY ja Sanoma Pro ovat aloittaneet kolmivuotisen yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten lukutaitoa kouluissa. Yleisen kirjallisuuden kustantamo WSOY ja oppimateriaaleja kustantava Sanoma Pro haluavat tuoda kirjat ja kirjallisuuden osaksi lasten ja nuorten arkea ja innostaa ja motivoida heitä lukemiseen monin eri keinoin.
Sanoma Pron äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille tehdystä kyselystä sekä yleisestä keskustelusta käy ilmi, että lasten ja nuorten innostaminen lukemiseen on monille vanhemmille sekä opettajille haastavaa. Yhteistyössä halutaan tarttua juuri tähän tarjoamalla innostavaa luettavaa, jossa huomioidaan erilaiset kiinnostukset ja lukutaidoiltaan eritasoiset lapset ja nuoret.
Ratkaisuna tähän WSOY yhdessä kirjailijoidensa kanssa tuo Sanoma Pron suomen kielen ja kirjallisuuden oppikirjasarjojen tueksi kuratoituja kotimaisen nykykirjallisuuden lukulistoja. Nämä valikoidut kirjat tulevat tilaustuotteiksi oppikirjasarjojen oheen. Yhteistyö lähtee liikkeelle lukiotasolta. Ensimmäiset valikoimalistat ovat opettajien tilattavissa keväällä 2026.
”Lukutaito on kaiken oppimisen ytimessä ja sillä on todella tärkeä rooli lasten ja nuorten tulevaisuudessa, sillä se avaa ovet jatko-opintoihin, työelämään ja aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Yhteistyö WSOY:n kanssa on hieno mahdollisuus tukea niin kouluja kuin koteja yhteisessä tavoitteessa vahvistaa lasten ja nuorten lukutaitoa”, sanoo Kirsi Harra-Vauhkonen, Nordics-alueen toimitusjohtaja Sanoma Learning.
”Lukeminen ja suomalaisten lukutaidosta huolehtiminen on kuulunut WSOY:n pian 150-vuotiseen toimintaan olennaisesti. Yhteistyö Sanoma Pron kanssa on merkittävä osa tätä jatkumoa”, toteaa WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen.
Sanoma Pro on Suomen suurin oppimateriaalikustantaja, joka tarjoaa painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja. Yrityksen tavoitteena on helpottaa opettajan arkea tarjoamalla työkaluja ja sisältöjä opetuksen toteuttamiseen, monipuolistamiseen ja niiden avulla innostaa oppilaita oppimaan sekä saavuttamaan parempia oppimistuloksia. Sanoma Pro on osa Sanoma-konsernin Learning-yritysryhmää, joka on oppimateriaalien ja oppimisen palveluiden edelläkävijä Euroopassa. www.sanomapro.fi
WSOY kustantaa monipuolisesti kotimaista ja suomennettua kauno- ja tietokirjallisuutta sekä lasten- ja nuortenkirjoja. Vuonna 1878 perustettu WSOY tunnetaan monien suomalaisten klassikkokirjailijoiden kustantajana. WSOY toimii kirjallisuuden suunnannäyttäjänä ja tuo kiinnostavimpia kirjoja niin Suomesta kuin maailmalta lukijoiden ulottuville. WSOY työskentelee pitääkseen kirjat ja lukemisen merkityksellisenä osana suomalaisten elämää sekä vaaliakseen kirjallista perintöään. WSOY:n kustantamoperheeseen kuuluvat myös Tammi, Johnny Kniga, Readme.fi, Kosmos, Bazar, Docendo ja Crime Time. www.wsoy.fi
Lisätiedot:
WSOY: Toimitusjohtaja Timo Julkunen, timo.julkunen@wsoy.fi +358 40 5490434
Sanoma Pro: Liiketoimintapäällikkö Kirsi Vuorinen, kirsi.vuorinen@sanomapro.fi +358 40 1842873
Avainsanat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta WSOY
WSOY vastaa nuorten heikentyneeseen lukutaitoon uudella Ote-kirjasarjalla8.9.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
WSOY on julkaissut lukemaan opetteleville suunnattuja Lukupalat- ja Tietopalat-sarjoja jo useita vuosia. Nyt tavoitteena on tarjota helppolukuisia kirjoja myös nuorille. Uuden Ote-sarjan kirjat eivät kuitenkaan ole selkokirjoja.
Dan Brown Suomeen syyskuussa15.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Menestyskirjailija Dan Brown vierailee Helsingissä syyskuun lopussa osana Salaisuuksien salaisuus -kirjakiertuetta. Suomalaisilla lukijoilla on ainutkertainen mahdollisuus päästä kuuntelemaan Dan Brownin haastattelua maanantaina 29.9. järjestettävässä tilaisuudessa yhteistyössä Suomen Kansallisteatterin kanssa. Suositun kirjailijan uutuusromaani Salaisuuksien salaisuus julkaistaan 9.9. Kirjan suomentaa Jorma-Veikko Sappinen.
WSOY julkaisee Sauli Niinistön teoksen Suomen ulkopolitiikan valinnoista Niinistön presidenttikausilla14.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
WSOY julkaisee 22. lokakuuta 2025 presidentti Sauli Niinistön kirjan Kaikki tiet turvaan – Sinnikkään Suomen suunta. Kirja käsittelee Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan teitä ja tienristeyksiä Niinistön virkakausilla vuosina 2012–2024
Jare Tiihosen uusi kirja ilmestyy 3.9.202511.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
”Se mikä on hyväksi menestymiselle, on usein haitaksi mielelle.” Oskari Saaren ja Jare Tiihosen JHT – Missio vai mielenrauha -kirjassa Tiihonen avaa, mitä musiikkimaailman huipulle nouseminen ja siellä pysyminen vaati. Uran lopettaminen pakotti Tiihosen kohtaamaan itsensä ja määrittelemään menestyksen ja hyvinvoinnin mittarinsa uudelleen. JHT – Missio vai mielenrauha -teoksessa hän jakaa uran varrelta ja sen jälkeen kertyneet oppinsa ja johdattaa lukijan pohtimaan omaa elämäänsä.
Kirjastovarauksien yllättäjästä toivottu uusintapainos8.7.2025 13:55:07 EEST | Tiedote
Marlen Haushoferin klassikkoteoksesta Seinä julkaistaan uusintapainos. Helsingin Sanomat kertoi aiemmin (HS 26.6.), että pääkaupunkiseudulla teoksen kirjastojono on paisunut jopa 17 vuoteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme