WSOY ja Sanoma Pro yhteistyöhön lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamiseksi

Sanoma Pron äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille tehdystä kyselystä sekä yleisestä keskustelusta käy ilmi, että lasten ja nuorten innostaminen lukemiseen on monille vanhemmille sekä opettajille haastavaa. Yhteistyössä halutaan tarttua juuri tähän tarjoamalla innostavaa luettavaa, jossa huomioidaan erilaiset kiinnostukset ja lukutaidoiltaan eritasoiset lapset ja nuoret.

Ratkaisuna tähän WSOY yhdessä kirjailijoidensa kanssa tuo Sanoma Pron suomen kielen ja kirjallisuuden oppikirjasarjojen tueksi kuratoituja kotimaisen nykykirjallisuuden lukulistoja. Nämä valikoidut kirjat tulevat tilaustuotteiksi oppikirjasarjojen oheen. Yhteistyö lähtee liikkeelle lukiotasolta. Ensimmäiset valikoimalistat ovat opettajien tilattavissa keväällä 2026.

”Lukutaito on kaiken oppimisen ytimessä ja sillä on todella tärkeä rooli lasten ja nuorten tulevaisuudessa, sillä se avaa ovet jatko-opintoihin, työelämään ja aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Yhteistyö WSOY:n kanssa on hieno mahdollisuus tukea niin kouluja kuin koteja yhteisessä tavoitteessa vahvistaa lasten ja nuorten lukutaitoa”, sanoo Kirsi Harra-Vauhkonen, Nordics-alueen toimitusjohtaja Sanoma Learning.

”Lukeminen ja suomalaisten lukutaidosta huolehtiminen on kuulunut WSOY:n pian 150-vuotiseen toimintaan olennaisesti. Yhteistyö Sanoma Pron kanssa on merkittävä osa tätä jatkumoa”, toteaa WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen.

Sanoma Pro on Suomen suurin oppimateriaalikustantaja, joka tarjoaa painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja. Yrityksen tavoitteena on helpottaa opettajan arkea tarjoamalla työkaluja ja sisältöjä opetuksen toteuttamiseen, monipuolistamiseen ja niiden avulla innostaa oppilaita oppimaan sekä saavuttamaan parempia oppimistuloksia. Sanoma Pro on osa Sanoma-konsernin Learning-yritysryhmää, joka on oppimateriaalien ja oppimisen palveluiden edelläkävijä Euroopassa. www.sanomapro.fi

WSOY kustantaa monipuolisesti kotimaista ja suomennettua kauno- ja tietokirjallisuutta sekä lasten- ja nuortenkirjoja. Vuonna 1878 perustettu WSOY tunnetaan monien suomalaisten klassikkokirjailijoiden kustantajana. WSOY toimii kirjallisuuden suunnannäyttäjänä ja tuo kiinnostavimpia kirjoja niin Suomesta kuin maailmalta lukijoiden ulottuville. WSOY työskentelee pitääkseen kirjat ja lukemisen merkityksellisenä osana suomalaisten elämää sekä vaaliakseen kirjallista perintöään. WSOY:n kustantamoperheeseen kuuluvat myös Tammi, Johnny Kniga, Readme.fi, Kosmos, Bazar, Docendo ja Crime Time. www.wsoy.fi

