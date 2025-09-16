Vihreä kansanedustaja Tiina Elo: EU:n ilmastotavoitteet edellyttävät riittäviä toimia myös kotimaassa

– Väitetään, että tuetaan EU:n yhteisiä ilmastotavoitteita, mutta ei itse olla valmiita toimimaan tämän tavoitteen mukaan. Ilmastotavoitteet on täysin mahdollista saavuttaa taloudellisesti kestävällä tavalla, mutta se vaatii poliittista tahtoa, Elo linjaa.

Pääministerit väittävät, ettei hakkuumäärien merkittävä vähentäminen ei ole mahdollista, sillä se aiheuttaisi kielteisiä seurauksia Suomen ja Ruotsin talouksille. Vaihtoehdot voivat Elon mukaan kuitenkin tulla vieläkin kalliimmaksi.

– Jos hiilinieluja ei kasvateta, kasvaa paine vähentää taakanjakosektorin päästöjä yhä nopeammin. Se puolestaan tulee kalliiksi. Halvimmat keinot päästövähennyksiin kuitenkin löytyvät maankäyttösektorilta, Elo muistuttaa.

Pääministeri Orpon sanoo tiedotteessa, että metsäsektorin rooli kestävän biotalouden mahdollistajana sekä fossiilipohjaisten tuotteiden korvaajana on ratkaiseva koko Euroopan puhtaan siirtymän onnistumisen kannalta.

– Nykytilanteessa ei kuitenkaan voida puhua aidosti kestävästä metsäbiotaloudesta. Luonnon monimuotoisuus ja hiilinielut ovat heikossa tilassa, eikä metsäteollisuus tällä hetkellä tuota tarpeeksi laajamittaisesti fossiilipohjaisia tuotteita korvaavia ratkaisuja, vaan tuotanto painottuu edelleen liikaa esimerkiksi selluun. Metsäteollisuuden jalostusarvo ei ole noussut, vaan on päinvastoin jopa laskenut, Elo korostaa.

Elon mukaan hallitus on osin itse aiheuttanut itselleen ongelmia, kun se ei ole onnistunut tasapainottamaan julkista taloutta kestävillä tavoilla. Budjettiriihessä hallitus päätti nostaa Metsähallituksen tuloutustavoitetta, mikä Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha Niemelän mukaan voi johtaa hakkuumäärän lisäämiseen.

– Onko siis niin, että hallitus ensin paikkaa epäonnistunutta talouspolitiikkaansa kasvattamalla hakkuupainetta valtion metsissä, ja yrittää sitten kiemurrella irti ilmastovelvoitteistaan, joiden saavuttamisen hakkuiden lisääminen vesittäisi, Elo ihmettelee.

Hallituksen nykyiset ilmastotoimet eivät riitä saavuttamaan Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

– Joka kerta kun pääministeri ehdottaa joustoja ja pakittamista ilmastotavoitteisiin yhdessä kohtaa, hänen pitäisi vähintään esittää myös ne keinot, joilla ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa jotain muuta kautta, Elo summaa.