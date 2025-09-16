Vihreä kansanedustaja Tiina Elo: EU:n ilmastotavoitteet edellyttävät riittäviä toimia myös kotimaassa
Vihreä kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elo kritisoi Suomen ja Ruotsin pääministereiden metsävetoomusta. Hakkuumäärien kasvattaminen ei ole kestävä tapa tasapainottaa taloutta.
– Väitetään, että tuetaan EU:n yhteisiä ilmastotavoitteita, mutta ei itse olla valmiita toimimaan tämän tavoitteen mukaan. Ilmastotavoitteet on täysin mahdollista saavuttaa taloudellisesti kestävällä tavalla, mutta se vaatii poliittista tahtoa, Elo linjaa.
Pääministerit väittävät, ettei hakkuumäärien merkittävä vähentäminen ei ole mahdollista, sillä se aiheuttaisi kielteisiä seurauksia Suomen ja Ruotsin talouksille. Vaihtoehdot voivat Elon mukaan kuitenkin tulla vieläkin kalliimmaksi.
– Jos hiilinieluja ei kasvateta, kasvaa paine vähentää taakanjakosektorin päästöjä yhä nopeammin. Se puolestaan tulee kalliiksi. Halvimmat keinot päästövähennyksiin kuitenkin löytyvät maankäyttösektorilta, Elo muistuttaa.
Pääministeri Orpon sanoo tiedotteessa, että metsäsektorin rooli kestävän biotalouden mahdollistajana sekä fossiilipohjaisten tuotteiden korvaajana on ratkaiseva koko Euroopan puhtaan siirtymän onnistumisen kannalta.
– Nykytilanteessa ei kuitenkaan voida puhua aidosti kestävästä metsäbiotaloudesta. Luonnon monimuotoisuus ja hiilinielut ovat heikossa tilassa, eikä metsäteollisuus tällä hetkellä tuota tarpeeksi laajamittaisesti fossiilipohjaisia tuotteita korvaavia ratkaisuja, vaan tuotanto painottuu edelleen liikaa esimerkiksi selluun. Metsäteollisuuden jalostusarvo ei ole noussut, vaan on päinvastoin jopa laskenut, Elo korostaa.
Elon mukaan hallitus on osin itse aiheuttanut itselleen ongelmia, kun se ei ole onnistunut tasapainottamaan julkista taloutta kestävillä tavoilla. Budjettiriihessä hallitus päätti nostaa Metsähallituksen tuloutustavoitetta, mikä Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha Niemelän mukaan voi johtaa hakkuumäärän lisäämiseen.
– Onko siis niin, että hallitus ensin paikkaa epäonnistunutta talouspolitiikkaansa kasvattamalla hakkuupainetta valtion metsissä, ja yrittää sitten kiemurrella irti ilmastovelvoitteistaan, joiden saavuttamisen hakkuiden lisääminen vesittäisi, Elo ihmettelee.
Hallituksen nykyiset ilmastotoimet eivät riitä saavuttamaan Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
– Joka kerta kun pääministeri ehdottaa joustoja ja pakittamista ilmastotavoitteisiin yhdessä kohtaa, hänen pitäisi vähintään esittää myös ne keinot, joilla ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa jotain muuta kautta, Elo summaa.
Yhteyshenkilöt
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreät kansanedustajat Suomesta ja Ruotsista tyrmäävät pääministeriensä kirjeen komission puheenjohtajalle16.9.2025 17:25:46 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustajat Krista Mikkonen Suomesta ja Rebecka Le Moine Ruotsista hämmästelevät maidensa pääministerien yhteistä kirjettä, jonka he lähettivät Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Kirjeessä pääministerit vaativat muutoksia EU:n maankäyttösektorin ilmastovaatimuksiin, joita he pitävät kohtuuttomina.
Vihreiden Krista Mikkonen: Purran kommentit rätti kasvoille myös 300 000 ulkomailla asuvalle Suomen kansalaiselle15.9.2025 14:20:13 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen huomauttaa, että valtiovarainministeri Riikka Purran ajatukset sosiaaliturvan rajaamisesta vain Suomen kansalaisille ovat märkä rätti niille ulkomailla asuville Suomen kansalaisille, jotka voisivat paluumuuttajina tuoda mukanaan Suomeen perheensä maailmalta.
Vihreiden Jenni Pitko: Suomen ei pidä osallistua Euroviisuihin, mikäli Israel on mukana15.9.2025 14:01:18 EEST | Tiedote
Tällä viikolla useampi Euroopan maa on ilmoittanut, ettei osallistu tuleviin Eurovision laulukilpailuihin, mikäli Israelin annetaan osallistua. Vihreiden kansanedustaja, Ylen hallintoneuvostossa istuvan Jenni Pitkon mukaan Suomen tulisi viimeistään nyt tehdä samoin.
Sofia Virralta suorat sanat syntyvyyskeskustelusta15.9.2025 13:28:53 EEST | Tiedote
SDP:n Elisa Gebhard vaati jättämässään toimenpidealoitteessa, että munasolujen pakastamisen pitäisi olla jatkossa maksutonta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo puolueensa tukevan Gebhardin aloitetta sekä vaativan muita lisäpanostuksia, joilla voitaisiin tukea itsellisten vanhempien perheellistymistä.
Vihreiden Tiina Elo ja Hanna Holopainen: Mikään määrä poliisien resursseja ei riitä, jos annamme osattomuuden kasvaa12.9.2025 12:15:28 EEST | Tiedote
Sisäisen turvallisuuden selonteon parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenet, kansanedustajat Tiina Elo ja Hanna Holopainen ovat tyytymättömiä, että selonteko keskittyy uhkakuviin ennaltaehkäisevien toimien sijaan. He korostavat, että syrjäytyminen ja eriarvoisuus ovat merkittävimmät uhat sisäiselle turvallisuudelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme