Meriajokaspohjia suojeluun sekä Espoossa että Sipoossa

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt päätökset uusista suojelualueista Espoon Pentalan saaren edustalla ja Kaunissaaren pohjoisrannalla Sipoossa.

Meriajokaspohja.
Meriajokaspohja. Mats Westerbom, VELMU

Molemmat kohteet ovat luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä meriajokaspohjia. Vuonna 2023 voimaan tulleessa luonnonsuojelulaissa uutena tulivat vedenalaiset luontotyypit meriajokaspohjat ja suojaisat näkinpartaispohjat. Meriajokas on Itämeren avainlaji. Meriajokasniityt tarjoavat ravintoa ja suojaa monille kaloille ja muille lajeille kuten kotiloille ja äyriäisille. Meriajokkaat sitovat itseensä ravinteita vedestä ja vähentävät veden sameutta. Lisäksi meriajokasniityt toimivat myös hiilinieluna.

Kaunissaaren pohjoisrannan meriajokaspohjan rajaus käsittää noin 8,5 hehtaarin kokoisen, syvyydeltään 1–4 metriä syvän alueen.

Pentalan Diksandin meriajokaspohja rajaus käsittää noin 1,68 hehtaarin kokoisen, syvyydeltään 1–4 metriä syvän alueen, joka ulottuu Diksandin hiekkarannasta itään noin 250 metriä.

Luontotyypin säilyminen vaatii päätöksessä määriteltyjä rajoja. Luonnonsuojelulain 64 §:n nojalla suojellun luontotyypin hävittäminen tai heikentämien on kielletty. Suojelutoimenpiteet on päätetty tehdä, sillä muun muassa seuraavat toimet voivat johtaa suojellun luontotyypin häviämiseen tai heikentymiseen:

  • kaikenlainen veden virtausta muuttava rakentaminen;
  • maa-aineksen ottaminen tai merenpohjan kaivaminen ja vahingoittaminen;
  • luontaisen kasvillisuuden poistaminen tai vahingoittaminen;
  • ankkurointi.


Uiminen ja kahlaaminen ovat sallittua.

Kummankin päätetyn suolelualueen rajaus perustuu Metsähallituksen luontopalveluiden tekemiin lajikartoituksiin sekä satelliittikuvapohjaiseen syvyysmalliin.

