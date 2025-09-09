Valtatien 6 parantaminen Kouvolassa välillä Tykkimäki-Kuivala aloitetaan tällä viikolla nykyisten liittymien poistolla
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala, Kouvola -rakennusurakka etenee Utissa.
Urakassa poistettavien valtatien 6 nykyisten liittymien korvaavat yhteydet ovat valmistumassa, ja urakassa käynnistyvät nykyisten liittymien poistot alustavan aikataulun mukaan seuraavasti:
Viikolla 38:
- Lepolan hautausmaan kohdan liittymä, LK 5. Uusi korvaava yhteys Lepolan hautausmaan alueelle; Vt 6/Mt 14613 (Häkämäentie)/Mt 14616 (Jyrääntien) liittymä–Hyppäläntie – Uusi yksityistieyhteys Y13.
Viikolla 40:
- Vennatien liittymä, LK 6. Uusi korvaava yhteys: Vt 6/Mt 614613 (Häkämäentie)/Mt 14616 (Jyrääntien) liittymä–Mt 14616 (Jyrääntie) – Uusi yksityistieyhteys Y1 ja Y5.
- Maarikantien liittymä, LK 4. Uusi korvaava yhteys: Vt 6/Mt 14613 (Häkämäentie)/Mt 14616 (Jyrääntien) liittymä–Mt 14616 (Jyrääntie) – Uusi yksityistieyhteys Y1.
- Rantisuonpolun liittymä (LK 1). Uusi korvaava yhteys: Vt 6/Mt 14613 (Häkämäentie)/Mt 14616 (Jyrääntien) liittymä–Mt 14616 (Jyrääntie) – Rantinsuontie-Uusi yksityistieyhteys Y2.
- Liittymät LK 2 ja LK 3. Uusi korvaava yhteys Vt 6/Mt 14613 (Häkämäentie)/Mt 14616 (Jyrääntien) liittymä- Mt 14616 (Jyrääntie) uusi yksityistieyhteys Y1-Y7
Valtatien 6 poistettavien liittymien muuttuneista liikennejärjestelyistä informoidaan ko. alueen kiinteistön omistajia asukastiedotteilla, ja valtatien 6 osalta liikennejärjestelyjen muutostauluilla ja opastuksella.
Liitteenä poistettavat liittymät (LK) - Korvaavat yhteydet. (pdf).
Yhteyshenkilöt
- Rakennuttaja: Projektipäällikkö Esa Turpeinen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 100
- Rakennuttajan valvoja: Kauko Kellokoski, TL-InfRa Oy, puh. 0400 677967
- Urakoitsija: Vastaava työnjohtaja Jari Rutanen, Yläjärven Kiviset Oy, puh. 040 713 2139
