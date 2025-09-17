Vihreiden Forsgrén: Vastaamon tietomurron kaltaisia joukkouhreja suojeltava – lakimuutos välttämätön

”Suomen lainsäädännössä on vakava puute tapauksissa, joissa rikoksen uhrina on suuri määrä ihmisiä samanaikaisesti. Vastaamon järkyttävä tietomurtotapaus osoitti tämän hyvin kylmäävällä tavalla, ja ihmiset jäivät oman onnensa nojaan oikeutta hakiessaan”, Forsgrén huomauttaa.

Aloitteen avulla halutaan parantaa uhrien oikeuksien toteutumista yhteisen rikosuhriavustajan avulla, joka edustaisi uhreja rikosasian esitutkinnassa sekä oikeuskäsittelyssä ja voisi esittää korvaushakemuksia ja huolehtia korvausten perimisestä. Rikosuhriavustajan määräisi tuomioistuin esitutkintaviranomaisen hakemuksesta, mutta yhteinen avustaja ei kuitenkaan rajaisi yksittäisten uhrien oikeutta esittää vaatimuksia itsenäisesti, vaan olisi tarjolla yhteistä prosessia haluaville.

”On kohtuuton vaatimus joukkorikoksen uhreille, että heillä tulisi olla valmiudet vastata tilanteeseen itsekseen. Tämän lisäksi yksittäiset prosessit kuormittavat oikeusjärjestelmäämme huomattavasti, mikä heikentää rikosten uhrien oikeusturvaa entisestään, kun käsittelyt viivästyvät ruuhkien vuoksi. Vastaamon tapauksessa uhreja oli yli 33 000. Oikeusjärjestelmämme ei ole suunniteltu vastaamaan tällaiseen määrään yhtäaikaisia prosesseja, vaikka on jokaisen uhrin yhtäläinen oikeus hakea heille kuuluvia korvauksia”, Forsgrén muistuttaa.

Koska henkilötietoja kerätään jatkuvasti eri tahojen toimesta, Vastaamon tietomurtotapaus tuskin jää ainoaksi kaltaisekseen. Vastaamo-tapauksessa Syyttäjälaitos on ilmoittanut, että uhrien poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi syyttäjän ei ole mahdollista ajaa rikoksen asianomistajien yksilöllisiä korvausvaatimuksia.

“Meillä on poliitikkoina vastuu suojella Suomen kansalaisia ja varmistaa, että rikoksen uhreilla on todellinen mahdollisuus vaatia ja saada korvauksia heihin kohdistuneesta rikoksesta. Näin ei nyt ole. Nyt on aika varmistaa, etteivät joukkorikoksen uhrit jää enää koskaan yksin”, Forsgrén vaatii. ”Lakimuutos on välttämätön.”