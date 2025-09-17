Helsingin yliopiston ja Rosebudin yhteistyö jatkuu

Kirjakaupan vuokrasopimus Kaisa-talossa päättyy tammikuun 2026 lopussa.

– Yhteinen tavoitteemme on, että Rosebudin tärkeä rooli keskustakampuksella tulee jatkossakin säilymään. Siksi olemme sopineet tekevämme jatkossa tapahtumayhteistyötä. Tämän yhteistyön yksityiskohdat tarkentuvat lähiviikkoina, Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom toteaa.

– Syyskuun aikana olemme käyneet yliopiston johdon kanssa useita keskusteluita. Pyöreän pöydän tapaamisemme ovat olleet rakentavia ja hyvähenkisiä. Vuokrasuhteen päättymiseen keskusteluilla ei ollut vaikutusta. Käytännöllisellä tasolla olemme sopineet joustavista järjestelyistä vuokrasuhteemme loppuun sekä muuttoon liittyvistä asioissa. Sovimme myös, että toimintamme Tiedekulmassa jatkuu. Samalla sovimme merkittävästä tapahtumayhteistyön lisäämisestä. Tässä meillä molemmilla on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, sanoo Rosebudin toimitusjohtaja Hannu Paloviita.

– Aikamme Kaisa-talossa on ollut hienoa. Uskomme, että kuluneet neljä vuotta ovat jättäneet osaltaan pysyvän jäljen suomalaiseen kulttuurielämään. Kiitämme uskollisia asiakkaitamme sekä kulttuuri- ja tiedeyhteisöä siitä laajasta palautteesta ja tuesta, jota näiden vuosian aikana olemme saaneet. Uudet tilat ovat haussa, niissä aikanaan jatkamme samaa ankaraa sisällöllistä linjaa, Paloviita sanoo. Rosebud Sivullisen vuokrasuhteen päättämiseen liittyen on käyty paljon keskustelua erityisesti yliopistoyhteisön sisällä.

-Keskustelu on totta kai vaikuttanut siihen, että olemme pohtineet, mitä yhteistyö Rosebudin kanssa voisi tulevaisuudessa olla. Rosebud on arvokas toimija yliopiston näkökulmasta, sillä se välittää tutkimuspohjaista tietoa yhteisöä kokoavalla tavalla, Sari Lindblom sanoo.

Helsingin yliopiston yhteistyö Rosebud Booksin kanssa jatkuu edelleen myös Helsingin yliopiston Tiedekulmassa.





Lisätiedot:

Rehtori Sari Lindblom p. 050 544 7508 (viestintäpäällikön numero)

Toimitusjohtaja Hannu Paloviita p. 040 5055334