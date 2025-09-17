Vihreät mukana oppositiopuolueiden vetoomuksessa: Palestiinan valtio tunnustettava

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu muistuttaa, että Vihreät on jo pitkään vaatinut Palestiinan valtion tunnustamista sekä lukuisia muita keinoja Israelin sotarikosten, rikosten ihmisyyttä vastaan sekä kansanmurhan lopettamiseksi Gazassa. Hallitukselle laaditun vetoomuksen taustalla on huoli siitä, ettei hallituksen tahtotila ole ollut selvä suhteessa Palestiinan tunnustamiseen, päin vastoin.

– Palestiinan tunnustaminen ei ole ainoastaan symbolinen ele. Se on askel kohti kahden valtion mallia, johon Suomikin on sitoutunut. Tällä hetkellä Israel kuitenkin tekee kaikkensa estääkseen tätä toteutumasta. Samaan aikaan Suomen hallituksen haparointi on jättämässä meidät historian väärälle puolelle ja konkreettiset teot kansanmurhan pysäyttämiseksi puuttuvat, Hopsu kritisoi.

Hallitukselle laaditussa vetoomuksessa ehdotetaan myös, että hallitus toisi kysymyksen Palestiinan tunnustamisesta eduskunnan ratkaistavaksi. Hopsun mukaan tämä voisi antaa eduskunnalle mahdollisuuden käydä parlamentaarista keskustelua esimerkiksi siitä, millaisia sanktioita Suomi olisi valmis Israelille asettamaan.

– Vihreät on esittänyt esimerkiksi EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä, tiukempia pakotteita sekä kauppasaartoa. Mikään näistä ei kuitenkaan korvaa sitä, että tunnustaisimme Palestiinan valtion yhdessä muun eurooppalaisen rintaman kanssa. Suomen hallitus on pitkään mennyt EU:n selän taakse. Tärkeää on myös löytää EU:ssa tuki komission puheenjohtajan esitykselle, sillä nyt Suomen positio on epäselvä, Hopsu muistuttaa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi kesällä olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan valtion, mikäli hallitus sellaisen esityksen antaa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta totesi jo tuolloin olevan selvää, että pääministeri Orpo ei tule tällaista esitystä antamaan.

– On selvää, että Orpo pelkää hallituksensa kaatuvan Palestiinan tunnustamista koskeviin ristiriitoihin. Mutta ei yksinkertaisesti voi olla niin, että hallituksen sisäiset riidat ja arvovaltataistelut seisovat esteenä kansanmurhan uhrien auttamiselle. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit eivät näin pidä vain Suomen ulkopolitiikkaa panttivankinaan, vaan myös vähättelevät palestiinalaisten hätää ja silmiemme edessä tapahtuvaa kansanmurhaa, Virta toteaa.