Vihreät mukana oppositiopuolueiden vetoomuksessa: Palestiinan valtio tunnustettava
Vihreiden sekä kahden muun oppositiopuolueen SDP:n ja vasemmistoliiton vetoomuksessa hallitukselle vaaditaan muun muassa Palestiinan valtion tunnustamista sekä sitä, että hallitus toisi asian viipymättä eduskunnan ratkaistavaksi.
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu muistuttaa, että Vihreät on jo pitkään vaatinut Palestiinan valtion tunnustamista sekä lukuisia muita keinoja Israelin sotarikosten, rikosten ihmisyyttä vastaan sekä kansanmurhan lopettamiseksi Gazassa. Hallitukselle laaditun vetoomuksen taustalla on huoli siitä, ettei hallituksen tahtotila ole ollut selvä suhteessa Palestiinan tunnustamiseen, päin vastoin.
– Palestiinan tunnustaminen ei ole ainoastaan symbolinen ele. Se on askel kohti kahden valtion mallia, johon Suomikin on sitoutunut. Tällä hetkellä Israel kuitenkin tekee kaikkensa estääkseen tätä toteutumasta. Samaan aikaan Suomen hallituksen haparointi on jättämässä meidät historian väärälle puolelle ja konkreettiset teot kansanmurhan pysäyttämiseksi puuttuvat, Hopsu kritisoi.
Hallitukselle laaditussa vetoomuksessa ehdotetaan myös, että hallitus toisi kysymyksen Palestiinan tunnustamisesta eduskunnan ratkaistavaksi. Hopsun mukaan tämä voisi antaa eduskunnalle mahdollisuuden käydä parlamentaarista keskustelua esimerkiksi siitä, millaisia sanktioita Suomi olisi valmis Israelille asettamaan.
– Vihreät on esittänyt esimerkiksi EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä, tiukempia pakotteita sekä kauppasaartoa. Mikään näistä ei kuitenkaan korvaa sitä, että tunnustaisimme Palestiinan valtion yhdessä muun eurooppalaisen rintaman kanssa. Suomen hallitus on pitkään mennyt EU:n selän taakse. Tärkeää on myös löytää EU:ssa tuki komission puheenjohtajan esitykselle, sillä nyt Suomen positio on epäselvä, Hopsu muistuttaa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi kesällä olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan valtion, mikäli hallitus sellaisen esityksen antaa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta totesi jo tuolloin olevan selvää, että pääministeri Orpo ei tule tällaista esitystä antamaan.
– On selvää, että Orpo pelkää hallituksensa kaatuvan Palestiinan tunnustamista koskeviin ristiriitoihin. Mutta ei yksinkertaisesti voi olla niin, että hallituksen sisäiset riidat ja arvovaltataistelut seisovat esteenä kansanmurhan uhrien auttamiselle. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit eivät näin pidä vain Suomen ulkopolitiikkaa panttivankinaan, vaan myös vähättelevät palestiinalaisten hätää ja silmiemme edessä tapahtuvaa kansanmurhaa, Virta toteaa.
Yhteyshenkilöt
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Forsgrén: Vastaamon tietomurron kaltaisia joukkouhreja suojeltava – lakimuutos välttämätön17.9.2025 14:45:37 EEST | Tiedote
Eduskunnan käsitellään tänään Bella Forsgrénin, Karoliina Partasen ja Elisa Gebhardin käynnistämä lakialoite rikosten uhrien aseman parantamiseksi tapauksissa, joissa rikos on kohdistunut suureen, vähintään 20 henkilön ihmisjoukkoon samanaikaisesti. Tällä lakialoitteella on jo yli 110 kansanedustajan tuki läpi puoluekentän.
Vihreä kansanedustaja Tiina Elo: EU:n ilmastotavoitteet edellyttävät riittäviä toimia myös kotimaassa16.9.2025 19:00:00 EEST | Tiedote
Vihreä kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elo kritisoi Suomen ja Ruotsin pääministereiden metsävetoomusta. Hakkuumäärien kasvattaminen ei ole kestävä tapa tasapainottaa taloutta.
Vihreät kansanedustajat Suomesta ja Ruotsista tyrmäävät pääministeriensä kirjeen komission puheenjohtajalle16.9.2025 17:25:46 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustajat Krista Mikkonen Suomesta ja Rebecka Le Moine Ruotsista hämmästelevät maidensa pääministerien yhteistä kirjettä, jonka he lähettivät Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Kirjeessä pääministerit vaativat muutoksia EU:n maankäyttösektorin ilmastovaatimuksiin, joita he pitävät kohtuuttomina.
Vihreiden Krista Mikkonen: Purran kommentit rätti kasvoille myös 300 000 ulkomailla asuvalle Suomen kansalaiselle15.9.2025 14:20:13 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen huomauttaa, että valtiovarainministeri Riikka Purran ajatukset sosiaaliturvan rajaamisesta vain Suomen kansalaisille ovat märkä rätti niille ulkomailla asuville Suomen kansalaisille, jotka voisivat paluumuuttajina tuoda mukanaan Suomeen perheensä maailmalta.
Vihreiden Jenni Pitko: Suomen ei pidä osallistua Euroviisuihin, mikäli Israel on mukana15.9.2025 14:01:18 EEST | Tiedote
Tällä viikolla useampi Euroopan maa on ilmoittanut, ettei osallistu tuleviin Eurovision laulukilpailuihin, mikäli Israelin annetaan osallistua. Vihreiden kansanedustaja, Ylen hallintoneuvostossa istuvan Jenni Pitkon mukaan Suomen tulisi viimeistään nyt tehdä samoin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme