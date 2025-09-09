Suomalaisyhtiön kehitteillä oleva syöpälääke saanut etulyöntiaseman Euroopan ja USA:n markkinoilla

Iso osa lääkkeistä ei sovi lapsille – CurifyLabs helpottaa räätälöintiä maailman johtavissa sairaaloissa ja apteekeissa 19.2.2025 09:08:02 EET | Tiedote

Euroopassa peräti puolella lääkkeistä ei ole myyntilupaa lapsille, mistä seuraa ongelmia niin apteekeissa kuin perheissä. Ratkaisun tarjoaa suomalainen CurifyLabs, jonka teknologialla voi automatisoida lääkkeiden räätälöinnin apteekeissa ja sairaala-apteekeissa. CurifyLabs on juuri solminut useita sopimuksia useiden maailman johtavien sairaaloiden kanssa. Yhtiöllä on parhaillaan käynnissä osakeanti yhteistyössä kasvusijoituspalvelu Springvestin kanssa.