Peter Sandström vie lukijan absurdille matkalle uudessa romaanissaan Glory Days
Mies istuu taksissa matkalla onnittelemaan äitiään, joka täyttää 110 vuotta ja asuu Glory Days -nimisessä vanhainkodissa pienessä Betlehemin kaupungissa. Perille päästyään hän kuitenkin huomaa, että hoivakoti on suljettu – eikä kukaan tiedä, minne vanhukset ovat kadonneet.
Ruotsinkielinen alkuteos on saanut kiittäviä arvioita
Kertojan läsnäolo ja vilpittömyys, varma kielentaju ja omalaatuinen viisaus keskellä farssia pitävät lukijan otteessaan.
Anna Möller-Sibelius, Vasabladet
Mitä syvemmälle nostalgian syövereihin Peter Sandström pureutuu, sitä surullisempi ja parempi hän on.
Freja Rudels, Åbo Underrättelser
Nopeatempoinen veijariromaani, jossa on polttavan mustaa huumoria ja kipeää kaihoa.
Marit Lindqvist, Yle
Virtuoosimainen ja sopivan epäkunnioittava.
Ylva Perera, Hufvudstadsbladet
On vaikea sanoa, mikä on totta ja mikä fantasiaa, mutta melankolia on ilmeinen: elämää on kulunut ja parhaat päivät ovat takana. Kirjallinen käsityö on toteutettu huolella ja raikkaalla ja rohkealla otteella.
Annika Hjertström, BTJ
Peter Sandström asuu Turussa. Hänet on palkittu Runeberg-palkinnolla ja hän on ollut ehdolla sekä Finlandia-palkinnon että Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi.
Glory Days ilmestyy 2.10.2025. Minulta saa lisätietoja, kirjailijan yhteystiedot sekä lehdistö-PDF:n.
