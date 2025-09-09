Peter Sandström vie lukijan absurdille matkalle uudessa romaanissaan Glory Days

Ruotsinkielinen alkuteos on saanut kiittäviä arvioita

Kertojan läsnäolo ja vilpittömyys, varma kielentaju ja omalaatuinen viisaus keskellä farssia pitävät lukijan otteessaan.

Anna Möller-Sibelius, Vasabladet

Mitä syvemmälle nostalgian syövereihin Peter Sandström pureutuu, sitä surullisempi ja parempi hän on.

Freja Rudels, Åbo Underrättelser

Nopeatempoinen veijariromaani, jossa on polttavan mustaa huumoria ja kipeää kaihoa.

Marit Lindqvist, Yle

Virtuoosimainen ja sopivan epäkunnioittava.

Ylva Perera, Hufvudstadsbladet

On vaikea sanoa, mikä on totta ja mikä fantasiaa, mutta melankolia on ilmeinen: elämää on kulunut ja parhaat päivät ovat takana. Kirjallinen käsityö on toteutettu huolella ja raikkaalla ja rohkealla otteella.

Annika Hjertström, BTJ

Peter Sandström asuu Turussa. Hänet on palkittu Runeberg-palkinnolla ja hän on ollut ehdolla sekä Finlandia-palkinnon että Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

Glory Days ilmestyy 2.10.2025.