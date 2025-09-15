QMG:n ja Neveran yrityskauppa vahvistui – Konsernin kasvutavoitteena 550 miljoonan euron liikevaihto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt yrityskaupan, jolla QMG ostaa seinäjokelaisen kiinteistötekniikan moniosaaja Neveran. Yrityskauppa vahvistaa konsernin resursseja Etelä-Pohjanmaalla ja tukee QMG:n strategiaa osana pohjoismaista Nimlas Groupia.
Nevera tarjoaa sähkö-, putki-, ilmastointi-, tele-, AV- sekä paloilmoitinjärjestelmien palvelut – kaikki saman katon alta. Vuonna 2016 perustettu Nevera työllistää noin 50 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2024 oli 13,8 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee laajasti teollisuutta, julkista sektoria, kiinteistönomistajia ja -käyttäjiä, rakennusliikkeitä sekä rakennuttajia.
Yrityskaupan yhteydessä Neveran perustajat Teemu Pukkila, Mikko Katila sekä Rami Perälä liittyvät QMG:n emoyhtiö Nimlaksen osakkaiksi.
Yrityskauppa on nyt saanut viranomaisluvat ja siirtyy täytäntöön.
Strateginen yritysosto tukee kasvutavoitteita
Yritysosto tukee QMG:n kannattavan kasvun strategiaa osana pohjoismaista Nimlas Groupia, jonka liikevaihdosta Suomi muodostaa yli kolmanneksen.
”Tavoittelemme Suomessa yli 550 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2029 mennessä. Kasvamme niin yritysostoin kuin orgaanisesti. Yrittäjävetoisista talotekniikkayhtiöistä muodostuvan verkostomme laajentuessa olemme yhä kysytympi kumppani laajoihin monipalvelusopimuksiin ja -projekteihin”, QMG:n toimitusjohtaja Tiina Koppinen kommentoi.
Nimlas Group tavoittelee 2–20–2 strategiansa myötä 2 miljardin kruunun oikaistua liikevoittoa (EBITA), 20 miljardin kruunun liikevaihtoa ja laajentumista kahdelle uudelle markkinalle vuoteen 2029 mennessä. Vielä neljä vuotta sitten Nimlaksen liikevaihto oli 1,5 miljardia kruunua. Tällä hetkellä liikevaihto on noin 9 miljardia kruunua, ja yhtiö on noussut Pohjoismaiden neljänneksi suurimmaksi talotekniikkakonserniksi.
Nevera Oy
Nevera Oy on Seinäjoella toimiva talotekniikan moniosaaja. Yritys tarjoaa sähkö-, LVI-, ilmanvaihto-, jäähdytys-, AV- ja turvajärjestelmien asennus- ja huoltopalveluja. Nevera työllistää noin 50 henkilöä ja sen liikevaihto oli noin 13,8 miljoonaa euroa vuonna 2024. Lisätietoja verkkosivuilta www.nevera.fi
QMG
QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se toteuttaa talotekniikan projekti- ja palveluliiketoimintaa valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu lähes 50 tytäryhtiötä eri puolilla maata. Vuonna 2024 QMG:n liikevaihto oli 294 miljoonaa euroa (pro forma). Konsernin palveluksessa on yli 1500 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista.
QMG, ruotsalainen Sandbäckens ja norjalainen Konstel muodostavat pohjoismaisen Nimlas Group -talotekniikkakonsernin. Lisätietoja verkkosivuilta www.qmg.fi
Nimlas Group
Nimlas Group on johtava pohjoismainen talotekniikkaurakointi- ja -palvelukonserni, joka työllistää 4500 talotekniikka-ammattilaista yli 130 tytäryhtiössä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.
Nimlas-konserni tarjoaa talotekniikkaurakointia ja -palveluita laajasti. Valikoima kattaa muun muassa LVI-, sähkö-, automaatio-, jäähdytys-, kylmätekniikka-, paloturva- sekä suunnittelu- ja turvatekniikkaratkaisut. Nimlas on asettanut tavoitteekseen olla Pohjoismaiden kannattavin vastuullisuutta edistävä talotekniikkakonserni, joka muodostaa parhaan kasvuympäristön alan yrityksille ja ammattilaisille. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2024 noin 8,8 miljardia Ruotsin kruunua (pro forma). Nimlaksen pääomistaja on sijoitusyhtiö KLAR Partners, ja omistajaohjelmaan kuuluu yhtiöistä yli 600 henkilöstöomistajaa. Lisätietoja verkkosivuilta www.nimlasgroup.com
