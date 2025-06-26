Suomen Akatemia suuntaa T&K-lisärahoitusta tutkimustiedon hyödyntämiseen, yhteistyön vahvistamiseen ja osaamiseen
Tutkimus- ja innovaationeuvosto käsitteli kokouksessaan 16.9. valtion T&K-rahoituksen monivuotisen suunnitelman toimeenpanoa. Suomen Akatemia on kehittänyt tutkimusrahoituskokonaisuuttaan niin, että se edistää hallituksen tutkimus- ja kehitysrahoituksen linjauksia entistä tehokkaammin.
Suomen taloutta uudistetaan määrätietoisesti kansallisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikan kautta kasvattamalla niin julkista kuin yksityistä tutkimus- ja kehitysrahoitusta. TKI-toiminnassa tutkimuksella on perustavanlaatuinen merkitys, sillä ilman uusia, radikaalejakaan ideoita ei ole kehitettävää eikä innovoitavaa.
Suomen Akatemia esitteli toimenpiteitään T&K-lisärahoituksen kohdentamiseksi Tutkimus- ja innovaationeuvoston kokouksessa.
Akatemia suuntaa kasvavaa T&K-rahoitusta yhteistyön ja tutkimustulosten hyödyntämisen edistämiseen sekä TKI-toiminnan perustan ja uuden osaamisen vahvistamiseen. Akatemian rahoituksella tuetaan parhaimpia tiedeyhteisöstä nousevia uusia tutkimusaloitteita, vahvistetaan kilpailukykyisimpiä tutkimusympäristöjä ja -infrastruktuureja sekä edistetään tutkimuksesta kumpuavaa käännettä suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreiden tarpeista lähtien.
”Akatemia on kehittänyt tutkimusrahoituskokonaisuuttaan niin, että se edistää hallituksen tutkimus- ja kehitysrahoituksen linjauksia entistä tehokkaammin. Korkeatasoisimman tieteen rahoitus on Suomelle välttämätön strateginen valinta, sillä globaalissa osaamis- ja innovaatiokilpailussa rima on korkealla”, pääjohtaja Paula Eerola tiivistää.
Suomen Akatemian Ahjo- ja Käänne-rahoitusta suunnataan muun muassa tutkimuksen lippulaivoihin, tutkimus- ja teknologiainfrastruktuureihin sekä tutkimusohjelmiin. Kipinä-rahoituksella puolestaan vahvistetaan TKI-toiminnan perustaa ja kasvatetaan uutta osaamista.
Lisäksi Akatemian rahoitus kytkee huippuosaamisemme kansainvälisiin tutkimus- ja innovaatioverkostoihin ja lisää Suomen houkuttelevuutta tutkimukselle ja yrityksille. Akatemia on muun muassa panostanut 50 miljoonaa euroa kansainvälisten huippuosaajien rekrytoimiseksi Suomen yliopistoihin vahvistamaan ja uudistamaan Suomen osaamispohjaa.
Julkisten varojen käytön on aina oltava perusteltavissa veronmaksajille. Tästä vastaavat niin poliittiset päättäjät kuin tahot, joiden kautta varat kulkevat. T&K-rahoituksen yleisen tason osalta on Suomessa kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisymmärrys.
Suomen Akatemian rahoitustoiminnassa noudatetaan tarkoin kunakin vuonna valtion budjetissa Akatemialle kohdennettuja korvamerkintöjä sekä valtion tutkimusrahoituksen käytön monivuotista suunnitelmaa. Hankerahoituksen kohdistamisessa Akatemia käyttää parasta mahdollista asiantuntemusta niin hakemusten arviointiin kuin rahoituspäätöksiinkin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka Rautioviestintäasiantuntija
Suomen Akatemia
www.aka.fi
Suomen Akatemia
Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2025 rahoitamme tutkimusta lähes 515 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
