Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kasiluokkalaisista yhä useampi oppi turvallisuustaitoja Päijät-Hämeessä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK palkitsi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen Roihahdus-palkinnolla 18. syyskuuta 2025 nuorten turvallisuustaitojen parantamisesta. Päijät-Hämeen pelastuslaitos lisäsi yli 20 prosenttia NouHätä!-pelastustaitokampanjaan osallistuneiden koulujen määrää alueellaan lukuvuonna 2024–2025.

NouHätä! on yläkoulujen valtakunnallinen pelastustaitokampanja, johon osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia kahdeksasluokkalaisia eri puolilta Suomea. Kampanja saavuttaa 70–80 prosenttia ikäluokasta.

Nuoret saavat opetusta paloturvallisuudesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Lisäksi kampanjaan kuuluu vapaaehtoinen kilpailu.

Opetus toteutetaan koulujen ja pelastuslaitosten yhteistyönä.

– Turvallisuusopit jäävät usein paremmin mieleen, kun pelastuslaitokselta tulee ammattilainen puhumaan näistä aiheista. Se mahdollisuus kannattaa hyödyntää, koulutuspäällikkö Mari Ukkonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta toteaa.

Päijät-Hämeestä lukuvuonna 2024–2025 kampanjaan osallistui 25 koulua. Ensimmäistä kertaa mukana olivat myös sairaalakoulu, kehitysvammaisten koulu sekä vaativan erityistason koulu.

– Näissä kouluissa oppilaat pääsivät testaamaan esimerkiksi alkusammutussimulaattoria, ja kerroimme hätänumeron oikeasta käytöstä. Erityiskouluihin oppimateriaali muokattiin kuhunkin kouluun sopivaksi, Ukkonen kertoo.

– Kaikissa kouluissa kampanja ei ole vielä vakiintunut osaksi lukuvuotta, joten käytimme sisäänheittona turvallisuusaiheista luentoa. Sen jälkeen keskustelimme, miten koulu voisi osallistua NouHätä!-kampanjaan, Ukkonen selittää.

Mukaan saatiinkin 25 koulua aiemman 16 sijaan.

Roihahdus-palkinto sinnikkäästä työstä

Päijät-Hämeen pelastusjohtaja Mira Leinonen ja koulutuspäällikkö Mari Ukkonen vastaanottivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Roihahdus-palkinnon 18. syyskuuta Mikkelissä Pelastustoimen ajankohtaispäivillä.

– Olemme kiitollisia huomionosoituksesta, ja olen ylpeä siitä työstä, mitä pelastuslaitos on tehnyt saadakseen koulut mukaan. Päijät-Hämeessä on nähtävissä, että kaikki osapuolet ymmärtävät turvallisuustaitojen tärkeyden. Ensi vuoden tavoitteenamme on saada ihan kaikki koulut mukaan! pelastusjohtaja Mira Leinonen totesi palkitsemistilaisuudessa.

NouHätä! ei ole yksittäinen tapahtuma vaan pitkäjänteistä työtä nuorten turvallisuusosaamisen puolesta. 30 vuoden aikana kampanja on vakiinnuttanut asemansa osana koulujen turvallisuuskasvatusta.

Tavoitteena on, että kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset saisivat oppeja, jotka voivat jopa pelastaa oman tai kaverin hengen.

– Nuorilla on oikeus saada kampanjan mukaista turvallisuusopetusta, tiivistää Ukkonen.

Koulujen ilmoittautuminen kuluvan lukuvuoden NouHätä!-kampanjaan avoinna 14.1.2026 asti.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen NouHätä-kampanjaan: https://nouhata.fi/kampanja/



Lisätiedot:

Mari Ukkonen, koulutuspäällikkö, 044 077 3207, Päijät-Hämeen pelastuslaitos