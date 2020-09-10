Suomalaiset pelastavat lähes 10 000 hävikkiannosta päivittäin
Kuluttajaliiton lanseeraamaa kansallista Hävikkiviikkoa vietetään 22.–28.9.2025. Suomessa koko ruokaketjun hävikki on arviolta 400 miljoonaa kiloa vuodessa (Kuluttajaliitto 2021). Viikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta ruokahävikin vaikutuksista ja ratkaisuista. Hävikkiviikko tukee YK:n Agenda 2030 -tavoitetta puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä.
Yksi konkreettinen ratkaisu ruokahävikin vähentämiseen on ResQ Club, Suomen ainoa hävikkiin keskittyvä sovellus. Palvelun kautta ravintolat, kahvilat ja kaupat voivat myydä ylijäämäruokaa suoraan kuluttajille.
Vuodesta 2024 lähtien ResQ Club on laajentanut toimintaansa myös vihannestukkuihin, kuten Veikko Laineeseen ja Satotukkuun, joista on ResQ Club:n välityksellä pelastettu jo yli 43 000 kiloa ylijäämähedelmiä ja -kasviksia. Hävikkiviikolla ResQ Club julkistaa yhteistyön Metrotukun kanssa, joka tuo tukkutarjonnan saataville valtakunnallisesti, 14 kaupunkiin.
“Tavoitteenamme on tarjota ResQ Club -palvelua ravintoloiden lisäksi teollisille toimijoille, ruokaketjun aikaisempiin vaiheisiin. Tällä lisäyksellä pystymme tarjoamaan ratkaisua, joka kattaa jopa 50 % ruokahävikistä Suomessa,” kertoo ResQ Clubin markkinointijohtaja Ingemar Essenson.
Vuonna 2025 suomalaiset ovat pelastaneet jo lähes 2,5 miljoonaa annosta hävikiltä. Palvelulla on 1,1 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää. Suosituimmat annokset ovat leipäkassi, yllätysruokakassi ja sushi.
Hävikkiruokaa pelastetaan aktiivisesti ympäri Suomen
ResQ Club listasi kaupungit, joissa hävikkiruoan pelastaminen on ollut aktiivisinta tammi–elokuussa 2025. Eniten annoksia pelastetaan Helsingissä, Tampereella, Turussa, Espoossa ja Jyväskylässä. Suhteellisesti ahkerimpia pelastajia löytyi Riihimäeltä, Vaasasta ja Kokkolasta, joissa jopa 80 % tarjotuista annoksista pelastetaan.
ResQ Clubin asiakaskyselyn mukaan hävikkiruokaa ostetaan erityisesti edullisen hinnan ja ostamisen helppouden vuoksi. Hävikkiviikko muistuttaa, että jokainen pelastettu annos on askel kohti kestävämpää ja vastuullisempaa ruokajärjestelmää.
ResQ Club
ResQ Club perustettiin Suomessa vuonna 2015 tavoitteenaan vähentää hävikki nollaan. Yhdistämme ruoka- ja vähittäiskaupan yritykset, jotka haluavat vähentää ylijäämäänsä, kuluttajiin, jotka etsivät hyviä tarjouksia. ResQ Club -sovelluksella asiakkaat löytävät edullisia ylijäämätuotteita läheltään, auttaen yrityksiä vähentämään jätettä ja kattamaan kustannuksia. Vuosien myötä olemme laajentaneet toimintaamme Ruotsiin ja Viroon, jatkaen hävikin vähentämistä maailmanlaajuisesti ja kasvattaen positiivista vaikutustamme. Tähän mennessä on pelastettu yhteensä 18 miljoonaa tuotetta hävikiltä. https://www.resq-club.com/fi/meista/
Tällä viikolla 110 vuotta täyttävä R-kioski on jo pitkään tehnyt töitä ruokahävikin minimoimiseksi mm. logistiikan tehostamisella, ekotekotuotemyynnillä iltaisin ja hyväntekeväisyydellä. Nyt Hävikkiviikolla sisään laitetaan taas isompi vaihde, kun ketjun kaikki lähes 500 toimipistettä Suomessa ryhtyvät käyttämään ResQ Club -hävikkiruokasovellusta.