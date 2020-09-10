Suomalaiset pelastavat lähes 10 000 hävikkiannosta päivittäin

ResQ Club perustettiin Suomessa vuonna 2015 tavoitteenaan vähentää hävikki nollaan. Yhdistämme ruoka- ja vähittäiskaupan yritykset, jotka haluavat vähentää ylijäämäänsä, kuluttajiin, jotka etsivät hyviä tarjouksia. ResQ Club -sovelluksella asiakkaat löytävät edullisia ylijäämätuotteita läheltään, auttaen yrityksiä vähentämään jätettä ja kattamaan kustannuksia. Vuosien myötä olemme laajentaneet toimintaamme Ruotsiin ja Viroon, jatkaen hävikin vähentämistä maailmanlaajuisesti ja kasvattaen positiivista vaikutustamme. Tähän mennessä on pelastettu yhteensä 18 miljoonaa tuotetta hävikiltä. https://www.resq-club.com/fi/meista/