Nimitys: Ville-Mikko Korkka on Salibandyliiton uusi toiminnanjohtaja

Salibandyliiton toiminnanjohtajan rekrytointiprosessi käynnistyi uudestaan, kun Riku Tapio nimitettiin Olympiakomitean toimitusjohtajaksi. Tapion työrupeama Salibandyliitossa jää noin vuoden mittaiseksi.

Edellisestä toiminnanjohtajan rekrytoinnista on lyhyt aika, joten Salibandyliiton hallitus päätti suoraviivaistaa prosessia. Uusi johtaja lajiliitolle löytyi nopeasti. Tehtävään nimitettiin tällä viikolla Ville-Mikko Korkka.

– Teimme laajan avoimen haun vuosi sitten. Nyt Rikulle tuli eteen hieno mahdollisuus edetä uralla, mutta samalla Salibandyliiton kannalta lähtö tuli yllättäen ja haastavassa vaiheessa. Lähdimme ensin tekemään hiljaista suorahakua ja katsomaan miten pesti resonoi potentiaalisissa kandidaateissa. Kiinnostusta löytyi ja vajaasta 20 kandidaatista haastattelimme viisi ja lopulta päädyimme Ville-Mikkoon. Hallitus koki, että salibandy tarvitsi mahdollisimman pian uuden kipparin. Kun laadukkaita ehdokkaita oli, näimme nopean prosessin kokonaisuuden kannalta parhaaksi, Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori avaa.

– Salibandy saa Ville-Mikosta innostavan, osaavan ja haastavissa paikoissa kokemusta kerryttäneen johtajan. Hänellä on kokemusta niin urheilujohtamisesta kuin myös liiketoiminnan johtamisesta, mikä antaa erinomaiset edellytykset johtaa Salibandyliittoa organisaationa sekä sen tarjoamat palvelut seuraavalle tasolle. Ville-Mikko vakuutti motivaatiollaan, joten odotan innolla yhteistyötä ja tästä alkavaa uutta aikakautta Salibandyliitossa, Vuori sanoo.

Korkka aloittaa työssään heti maanantaina 22.9.2025. Tämän ansiosta väistyvä toiminnanjohtaja Tapio ehtii perehdyttää Korkan tehtävään. Tapion viimeinen työpäivä Salibandyliitossa on 26.10.2025.

– Aivan superhienolta tuntuu. Todella innostunut fiilis. Kovaa olen tulossa taistelemaan salibandyn edestä Suomessa, Korkka kommentoi.

– Rekryssä läpivalaistiin ja grillattiin niin monta kertaa, että sekosin jo laskuissa. Oli intensiivinen mutta nopea prosessi.

Korkalla on 20 vuoden liiketoimintakokemus Suomesta ja ulkomailta, pörssiyrityksistä keskisuuriin yrityksiin, kasvuyrityksiin, startupeihin ja yhdistyksiin. Toimialakokemusta hänellä on mm. urheilusta, rahapelialalta, digitaalisista palveluista, mediasta ja toimistoista. Koulutukseltaan Korkka on executive MBA ja liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Kaupallisesti Korkan osaaminen on kokonaisvaltaista kattaen mm. brändin rakentamisen, markkinoinnin, myynnin, asiakkuudet, tuote- ja palvelukehityksen sekä digitaalisen kehityksen ja kumppanuudet.

Korkka on toiminut mm. jalkapallon Veikkausliigan myynti- ja markkinointijohtajana, maajohtajana eri toimialoilla ja konsulttina urheiluorganisaatioille. Rahapelialalla hän on toiminut noin viisi vuotta (mukaan lukien Paf:lla). Viimeisimpänä hän on työskennellyt konsultointi- ja väliaikaisjohtamisen sekä yrittäjyyden tehtävissä urheilun, digitaalisten palveluiden ja palveluyritysten parissa.

Minkälaisen johtajan laji sinusta saa?

– Dynaamisen ja kehitysorientoituneen. Mulla on dna:ssa urheilu ja urheileminen. Urheilutausta näkyy kaikessa: miten ajattelen ja miten toimin. Haluan itse kehittyä ja haluan, että ihmiset ympärilläni kehittyvät. Haluan, että se organisaatio, jossa työskentelen ja palvelen, kehittyy. Haluan, että laji kehittyy – se on kaiken ytimessä ja tuon sitä kaikin mahdollisin tavoin salibandyyn, Korkka vastaa.

Korkka asuu perheineen Espoossa. Mäkelänrinteen urheilukion kasvatin salibandytausta on ohut, mutta urheilutausta sitäkin vankempi.

– Ihan ytimessä on ollut ja on edelleen uinti. Olen ollut hyvän kansallisen tason uimari ja masterseissa (seniorisarjoissa) Euroopan mestari. Urheilu on jatkunut elämän mittaisen polun tähän asti ja tulee jatkumaan siihen asti, kun jalka vielä kantaa, Korkka toteaa.

Katso tästä linkistä uuden toiminnanjohtajan videoesittely.

Tausta: Toiminnanjohtaja Riku Tapio jättää Salibandyliiton – siirtyy Olympiakomitean johtotehtäviin