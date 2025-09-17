Nimitys: Ville-Mikko Korkka on Salibandyliiton uusi toiminnanjohtaja
Salibandyliiton uuden toiminnanjohtajan hakuprosessi on saatu päätökseen. Salibandyliiton hallitus nimitti ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina 15.9.2024 Ville-Mikko Korkan, 45, uudeksi toiminnanjohtajaksi.
Salibandyliiton toiminnanjohtajan rekrytointiprosessi käynnistyi uudestaan, kun Riku Tapio nimitettiin Olympiakomitean toimitusjohtajaksi. Tapion työrupeama Salibandyliitossa jää noin vuoden mittaiseksi.
Edellisestä toiminnanjohtajan rekrytoinnista on lyhyt aika, joten Salibandyliiton hallitus päätti suoraviivaistaa prosessia. Uusi johtaja lajiliitolle löytyi nopeasti. Tehtävään nimitettiin tällä viikolla Ville-Mikko Korkka.
– Teimme laajan avoimen haun vuosi sitten. Nyt Rikulle tuli eteen hieno mahdollisuus edetä uralla, mutta samalla Salibandyliiton kannalta lähtö tuli yllättäen ja haastavassa vaiheessa. Lähdimme ensin tekemään hiljaista suorahakua ja katsomaan miten pesti resonoi potentiaalisissa kandidaateissa. Kiinnostusta löytyi ja vajaasta 20 kandidaatista haastattelimme viisi ja lopulta päädyimme Ville-Mikkoon. Hallitus koki, että salibandy tarvitsi mahdollisimman pian uuden kipparin. Kun laadukkaita ehdokkaita oli, näimme nopean prosessin kokonaisuuden kannalta parhaaksi, Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori avaa.
– Salibandy saa Ville-Mikosta innostavan, osaavan ja haastavissa paikoissa kokemusta kerryttäneen johtajan. Hänellä on kokemusta niin urheilujohtamisesta kuin myös liiketoiminnan johtamisesta, mikä antaa erinomaiset edellytykset johtaa Salibandyliittoa organisaationa sekä sen tarjoamat palvelut seuraavalle tasolle. Ville-Mikko vakuutti motivaatiollaan, joten odotan innolla yhteistyötä ja tästä alkavaa uutta aikakautta Salibandyliitossa, Vuori sanoo.
Korkka aloittaa työssään heti maanantaina 22.9.2025. Tämän ansiosta väistyvä toiminnanjohtaja Tapio ehtii perehdyttää Korkan tehtävään. Tapion viimeinen työpäivä Salibandyliitossa on 26.10.2025.
– Aivan superhienolta tuntuu. Todella innostunut fiilis. Kovaa olen tulossa taistelemaan salibandyn edestä Suomessa, Korkka kommentoi.
– Rekryssä läpivalaistiin ja grillattiin niin monta kertaa, että sekosin jo laskuissa. Oli intensiivinen mutta nopea prosessi.
Korkalla on 20 vuoden liiketoimintakokemus Suomesta ja ulkomailta, pörssiyrityksistä keskisuuriin yrityksiin, kasvuyrityksiin, startupeihin ja yhdistyksiin. Toimialakokemusta hänellä on mm. urheilusta, rahapelialalta, digitaalisista palveluista, mediasta ja toimistoista. Koulutukseltaan Korkka on executive MBA ja liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteri.
Kaupallisesti Korkan osaaminen on kokonaisvaltaista kattaen mm. brändin rakentamisen, markkinoinnin, myynnin, asiakkuudet, tuote- ja palvelukehityksen sekä digitaalisen kehityksen ja kumppanuudet.
Korkka on toiminut mm. jalkapallon Veikkausliigan myynti- ja markkinointijohtajana, maajohtajana eri toimialoilla ja konsulttina urheiluorganisaatioille. Rahapelialalla hän on toiminut noin viisi vuotta (mukaan lukien Paf:lla). Viimeisimpänä hän on työskennellyt konsultointi- ja väliaikaisjohtamisen sekä yrittäjyyden tehtävissä urheilun, digitaalisten palveluiden ja palveluyritysten parissa.
Minkälaisen johtajan laji sinusta saa?
– Dynaamisen ja kehitysorientoituneen. Mulla on dna:ssa urheilu ja urheileminen. Urheilutausta näkyy kaikessa: miten ajattelen ja miten toimin. Haluan itse kehittyä ja haluan, että ihmiset ympärilläni kehittyvät. Haluan, että se organisaatio, jossa työskentelen ja palvelen, kehittyy. Haluan, että laji kehittyy – se on kaiken ytimessä ja tuon sitä kaikin mahdollisin tavoin salibandyyn, Korkka vastaa.
Korkka asuu perheineen Espoossa. Mäkelänrinteen urheilukion kasvatin salibandytausta on ohut, mutta urheilutausta sitäkin vankempi.
– Ihan ytimessä on ollut ja on edelleen uinti. Olen ollut hyvän kansallisen tason uimari ja masterseissa (seniorisarjoissa) Euroopan mestari. Urheilu on jatkunut elämän mittaisen polun tähän asti ja tulee jatkumaan siihen asti, kun jalka vielä kantaa, Korkka toteaa.
Katso tästä linkistä uuden toiminnanjohtajan videoesittely.
Tausta: Toiminnanjohtaja Riku Tapio jättää Salibandyliiton – siirtyy Olympiakomitean johtotehtäviin
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry
Naisten maajoukkueen joukkueenjohtaja vaihtuu17.9.2025 09:22:28 EEST | Tiedote
Naisten salibandymaajoukkueen taustoilla on tapahtunut henkilövaihdos. Joukkueenjohtaja Hanna Palomäki on eronnut tehtävästä. Joukkueenjohtajan tehtävät ottaa loppuvuoden ajaksi Jari Oksanen.
SUEK toimittanut osan salibandyn vedonlyöntitutkinnasta Salibandyliitolle – näin asian käsittely etenee8.9.2025 12:21:57 EEST | Tiedote
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on toimittanut maanantaina 8.9.2025 Salibandyliitolle osan tutkinta-aineistosta, joka koskee lajin epäiltyjä vedonlyöntirikkomuksia.
Hallitustiedote: Katse kohti ensi vuoden suunnitelmia4.9.2025 14:54:01 EEST | Tiedote
Salibandyliiton hallitus oli koolla torstaina 28. elokuuta. Esityslistalla oli muun muassa naisten Suomisarjan sarjajärjestelmämuutos, kurinpitoelinten nimitykset ja talouskatsaus. Keskusteluissa painottui valmistautuminen ensi vuoteen.
Salibandyliiton ja F-liigan tilannekatsaus: salibandyn vedonlyöntitutkinta29.8.2025 12:00:39 EEST | Tiedote
Mistä salibandyn vedonlyöntitutkinnassa on kyse? Miksi se on noussut tuoreeltaan otsikoihin? Miten Salibandyliitto ja F-liiga kommentoivat asiaa? Ja miten asian käsittely etenee? Tähän artikkeliin on kerätty asiakokonaisuuden olennaisimpia kysymyksiä ja vastauksia.
Toiminnanjohtaja Riku Tapio jättää Salibandyliiton – siirtyy Olympiakomitean johtotehtäviin25.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Salibandyliiton toiminnanjohtajana lokakuusta 2024 asti työskennellyt Riku Tapio, 37, jättää tehtävänsä. Tapion viimeinen työpäivä Salibandyliitossa on 26.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme