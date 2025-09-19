Oma Häme

Syksyn 2025 korona- ja influenssarokotusten ajanvaraus alkaa 1.10.2025

19.9.2025 13:37:55 EEST | Oma Häme | Tiedote

Ajanvaraus onnistuu digitaalisesti tai puhelimella. Rokottaminen jatkuu joulukuulle asti.

Henkilö saa rokotteen käsivarteen.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella eli Oma Hämeessä käynnistetään kausirokotukset lokakuun lopulla, viikolla 43. Ajanvaraus avautuu 1.10.2025. Yhdellä ajanvarauksella voidaan antaa sekä influenssa- että koronarokote. Samalla voidaan tarkastaa pneumokokki- ja tetanusrokotteiden tarve.  Rokottaminen jatkuu aina joulukuulle, joten aikoja riittää ja ajanvarauksen ehtii tehdä hyvin vielä marraskuussakin.  

Digitaalinen ajanvaraus 

Varaa vain yksi aika. Sillä saat sekä influenssa- että koronarokotteen. Neuvolasta voit varata ajan vain influenssarokotukselle.  

Voit varata ajan myös toisen puolesta, jos toinen on antanut sinulle Suomi.fi-valtuuden asian hoitamiseksi. Alaikäisen puolesta asioijana toimii huoltaja. Sähköisiä valtuuksia voi antaa ja pyytää tunnistautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun.  

Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista 

Digitaalisesti voit varata ajan sovelluskaupasta ladattavan Oma Häme -sovelluksen kautta tai kirjautumalla asiointipalveluun Oma Hämeen verkkosivujen kautta. Kirjautuminen vaatii henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.  

Kirjaudu tästä asiointipalveluun 

Oma Häme julkaisee digitaalisen ajanvarauksen ohjevideon rokotuspalveluiden sivuilla ennen ajanvarausten alkamista.   

Puhelinajanvaraus 

Hattulalaiset 

Hattulalaiset voivat varata ajan numerosta 050 416 6259 (ma–pe klo 8-15). 

Valitse takaisinsoittovalikosta oma paikkakuntasi ja kuuntele viesti loppuun, jotta puhelu rekisteröityy. Sinulle soitetaan takaisin viikon sisällä ajan sopimiseksi.    

Jos tarvitset perua varaamasi ajan, soita terveysasemalle numeroon  03 629 6601.

Muut kantahämäläiset  

Puhelimitse ajan voit varata numerosta 03 629 6400 (ma–pe klo 8-15). Valitse takaisinsoittovalikosta oma paikkakuntasi ja kuuntele viesti loppuun, jotta puhelu rekisteröityy. Sinulle soitetaan takaisin viikon sisällä ajan sopimiseksi.    

Voit myös perua aikasi soittamalla samaan numeroon. 

Jos tarvitset tulkkausta tai haluat asioida tekstiviestitse, löydät terveysasemakohtaiset numerot täältä: Kiireetön hoito terveysasemilla - Oma Häme 

Neuvolan asiakkaat 

Neuvolan asiakkaat varaavat ajan ensisijaisesti digitaalisesti. Neuvola-chattiin pääsee joko Oma Häme -sovelluksella tai Oma Hämeen verkkosivujen oikeasta alakulmasta.  

Tarvittaessa ajan voi voi varata myös neuvolan Ensilinjan numerosta 03 629 6200 (ma, ke, to klo 8–15, ti ja pe klo 8–12). 

Neuvolan tekstiviestinumero kuulo- ja puhevammaisille sekä tulkkausta tarvitseville on 040 629 6200. 

Rokotuspaikat  

65 vuotta täyttäneet ja aikuiset riskiryhmäläiset  

65 vuotta täyttäneet ja aikuiset riskiryhmäläiset rokotetaan terveysasemilla. 

Lapset ja nuoret  

Lapset ja nuoret rokotetaan neuvolassa ja koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa.   

Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat  

Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat rokotetaan omassa yksikössään.   

Säännöllisessä kotihoidossa ja yhteisöllisessä asumisessa olevat asiakkaat  

Säännöllisessä kotihoidossa ja yhteisöllisessä asumisessa olevat asiakkaat rokottaa kotihoito, myös kotihoidon piirissä olevat omaishoidettavat ikäihmiset. Samalla käynnillä voidaan rokottaa rokotukseen oikeutettu omaishoitaja.      

Omaishoitajat ja omaishoidettavat, kotihoidon palveluseteliasiakkaat

Muut kuin säännöllisen kotihoidon palvelun piirissä olevat omaishoidettavat ikäihmiset ja heidän omaishoitajansa sekä kotihoidon palveluseteliasiakkaat rokotetaan pääsääntöisesti terveysasemilla.  

Jos omaishoidettavan tai kotihoidon palveluseteliasiakkaan on mahdotonta käydä terveydentilansa vuoksi rokotuksessa terveysasemalla, kotikäyntiä voi kysyä ikääntyneiden asiakasohjauksesta. Rokotukseen oikeutettu omaishoitaja voidaan tällöin rokottaa samalla käynnillä. Ikääntyneiden asiakasohjaus: 03 629 6620 (ma-pe 9–15). Tekstiviesti: 040 629 6202 (kuulo- ja puhevammaisten asiointi, tulkkauspalvelu)   

Ketä rokotetaan? 

Tarkista, oletko oikeutettu maksuttomaan rokotukseen 

Jos et ole oikeutettu maksuttomaan rokotukseen, voit pyytää reseptin ja rokotusajan omalta terveysasemaltasi ja hankkia rokotteen omakustanteisesti.   

Oma Häme päivittää ajankohtaista tietoa kausirokotuksista sivulle omahame.fi/rokotuspalvelut.  

Lue myös: Syksyn 2025 korona- ja influenssarokotukset alkavat Oma Hämeessä viikolla 43 

Lisätietoja:   

Auli Anttila, puh. 040 330 5815, auli.anttila@omahame.fi, tulosalueylihoitaja, perusterveydenhuollon avopalvelut   

Heli Haapala, heli.haapala@omahame.fi, kasvun ja kehityksen päällikkö, perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut   

Miia Lehtonen, miia.lehtonen@omahame.fi, palveluvastaava, Ikäihmisten palvelut, kotihoito ja yhteisöllinen asuminen   

Tiia Helén, tiia.helen@omahame.fi, asumispalveluiden asiantuntija, Ikäihmisten palvelut, ympärivuorokautinen palveluasuminen   

