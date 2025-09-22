Sata päivää Suomen seuraavan Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden alkuun
Oulu ja 39 kumppanikuntaa ovat valmiina historialliseen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026. Ensi vuosi on vasta kolmas kerta tittelin historiassa, kun sitä kantaa suomalainen kaupunki.
Euroopan kulttuuripääkaupunkititteli on arvostettu Euroopan unionin aloite, jonka tavoitteena on tuoda esiin Euroopan kulttuurista moninaisuutta sekä juhlistaa alueelle ominaista kulttuuria ja taidetta. Ensimmäisenä kunnian sai Ateena vuonna 1985, joten toiminta viettää tänä vuonna nelikymppisiään.
Suomessa kulttuuripääkaupunkeina ovat toimineet Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011. Sadan päivän kuluttua vuorossa on jälleen Suomi, kun Oulu ja 39 pohjoista kuntaa astuvat koko Euroopan valokeilaan.
Ohjelmaa koko Oulu2026-alueella
Oulu2026-ohjelmaan kuuluu esittäviä taiteita, festivaaleja, näyttelyitä, lasten ja nuorten ohjelmaa, yhteisöprojekteja sekä pysyviä taideteoksia ja -reittejä. Ohjelmaa on ympäri Oulu2026-alueen, ja suuri osa siitä on pääsymaksutonta.
Tässä muutamia nostoja kulttuuriohjelmasta:
- Vuosi vaihtuu: Oulu2026: Euroopan kulttuuripääkaupungin ensimmäiset rytmit rummutetaan Ouluhallissa, ja Ylen kanavilla vauhdikkaasta show'sta pääsee nauttimaan kaikki.
- Avajaisfestarit: Oulun ja pohjoisen asukkaiden ainutlaatuinen tapahtuma tammikuun puolivälissä, johon myös muu Eurooppa on kutsuttu mukaan. Lumoava talvinen kaupunkifestivaali esittelee kolmen päivän aikana sen, mistä Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkialue ja -ohjelma on tehty.
- Risku: Rajaton, elävä saamelaiskulttuuri on monipuolisesti esillä Oulu2026-ohjelmassa. Luvassa on muun muassa oopperaa, konsertteja, kuvataidetta sekä seminaareja.
- Kaupungintalon näyttelyt: Mediataidetta Kiasmasta sekä immersiivinen Rauhankoneen kerroksia tarjoavat elämyksiä Oulun kaupungintalolla ympäri vuoden, avaten kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen vierailukohteeksi sekä paikallisille että matkailijoille.
- Climate Clock: Ouluun muodostuu vuonna 2026 pysyvä julkisen taiteen reitti, joka koostuu arvostettujen kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden teoksista.
- Arctic Food Lab: Ruokakulttuurin kokonaisuus, joka korostaa pohjoisia makuja, yhteisöllisyyttä ja vieraanvaraisuutta eri muodoissa ympäri vuoden koko Oulu2026-alueella.
- Lumo Art & Tech: Kansainvälinen festivaali, joka tuo useisiin tapahtumapaikkoihin erilaisia taiteen ja teknologian kohtaamisia valotaiteesta äänitaiteeseen sekä monimuotoiseen digitaaliseen taiteeseen.
Suuri suomalainen kulttuurivuosi
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on enemmän kuin näyttävä tapahtumasarja tai matkailuvaltti. Se on strateginen hanke, joka vaikuttaa aluekehitykseen, kulttuuriin, kaupunkien vetovoimaan ja paikallisten yhteisöjen elinvoimaisuuteen. Vuonna 2026 Oulu ja koko pohjoinen Suomi nousevat kansainväliseen keskiöön yhdessä taiteilijoiden, järjestöjen, yritysten, vapaaehtoisten ja asukkaiden voimin.
Yhteyshenkilöt
Annu Höttönenviestintä ja markkinointi / Oulu2026Puh:0447034021annu.hottonen@oulu2026.eu
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026
Makuseikkailu-tapahtuma kutsuu keskiviikosta lauantaihin22.9.2025 11:40:15 EEST | Tiedote
Oulun seudun ruokakulttuuria esille nostava Arctic Food Labin Makuseikkailu järjestetään 24.–27. syyskuuta. Kisaa herkullisimmasta maisteluannoksesta käy 16 ravintolaa ja kahvilaa. Tapahtumaa varten on suunniteltu 5 ja 7 euron hintaisia annoksia.
100 Days to Go: Oulu Gears Up for its European Capital of Culture Year22.9.2025 10:55:43 EEST | Press release
In just 100 days, Oulu and its 39 partner municipalities in Northern Finland will open their year as European Capital of Culture. Excitement is building across the region as final preparations are underway – and the official event calendar, featuring thousands of cultural experiences throughout 2026, has just been published.
Oulu2026:n Me olemme kulttuuria -ohjelmahaun viimeinen kierros toi yli tuhat hakemusta11.9.2025 16:42:46 EEST | Tiedote
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ensi vuonna. Kulttuuriohjelmaa Oulun ja 39 kumppanikunnan alueella tekevät sadat toimijat Oulusta, Suomesta ja Euroopasta. Ohjelmaa täydentämään haetaan uusia projekteja Me olemme kulttuuria -ohjelmahaun kautta. Ohjelmahaun tavoitteena on löytää monipuolista kulttuuriohjelmaa, jossa kulttuuri ymmärretään laveasti.
Ennätysmäärä annoksia kisaa Makuseikkailun voitosta10.9.2025 08:07:57 EEST | Tiedote
Oulun seudun ruokakulttuuria esille nostava Arctic Food Labin Makuseikkailu järjestetään 24.–27. syyskuuta. Kisaa herkullisimmasta maisteluannoksesta tulee käymään 16 ravintolaa ja kahvilaa.
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi lähestyy, tutustu tapahtumakalenteriin4.9.2025 10:55:14 EEST | Tiedote
Neljä kuukautta Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden käynnistymiseen. Yli 500 toimijaa luo yhdessä vuoden, jolloin pohjoinen Suomi on kulttuurin uusi keskipiste Euroopassa. Tarjontaa on luvassa kaikille laidasta laitaan; näyttelyitä, festivaaleja, maailman kantaesityksiä, esittävää taidetta, kyläjuhlia, pysyviä taideteoksia, urheilua ja muuta monipuolista ohjelmaa 40 kunnan alueella. Vuosi tuo tulleessaan tuhansia tapahtumia. Tapahtumakalenteri on tutustuttavissa ja se täydentyy vielä h-hetken lähestyessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme