Sata päivää Suomen seuraavan Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden alkuun

Euroopan kulttuuripääkaupunkititteli on arvostettu Euroopan unionin aloite, jonka tavoitteena on tuoda esiin Euroopan kulttuurista moninaisuutta sekä juhlistaa alueelle ominaista kulttuuria ja taidetta. Ensimmäisenä kunnian sai Ateena vuonna 1985, joten toiminta viettää tänä vuonna nelikymppisiään.

Suomessa kulttuuripääkaupunkeina ovat toimineet Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011. Sadan päivän kuluttua vuorossa on jälleen Suomi, kun Oulu ja 39 pohjoista kuntaa astuvat koko Euroopan valokeilaan.

Ohjelmaa koko Oulu2026-alueella

Oulu2026-ohjelmaan kuuluu esittäviä taiteita, festivaaleja, näyttelyitä, lasten ja nuorten ohjelmaa, yhteisöprojekteja sekä pysyviä taideteoksia ja -reittejä. Ohjelmaa on ympäri Oulu2026-alueen, ja suuri osa siitä on pääsymaksutonta.

Tässä muutamia nostoja kulttuuriohjelmasta:

Vuosi vaihtuu: Oulu2026: Euroopan kulttuuripääkaupungin ensimmäiset rytmit rummutetaan Ouluhallissa, ja Ylen kanavilla vauhdikkaasta show'sta pääsee nauttimaan kaikki.

Avajaisfestarit: Oulun ja pohjoisen asukkaiden ainutlaatuinen tapahtuma tammikuun puolivälissä, johon myös muu Eurooppa on kutsuttu mukaan. Lumoava talvinen kaupunkifestivaali esittelee kolmen päivän aikana sen, mistä Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkialue ja -ohjelma on tehty.

Risku: Rajaton, elävä saamelaiskulttuuri on monipuolisesti esillä Oulu2026-ohjelmassa. Luvassa on muun muassa oopperaa, konsertteja, kuvataidetta sekä seminaareja.

Kaupungintalon näyttelyt: Mediataidetta Kiasmasta sekä immersiivinen Rauhankoneen kerroksia tarjoavat elämyksiä Oulun kaupungintalolla ympäri vuoden, avaten kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen vierailukohteeksi sekä paikallisille että matkailijoille.

Climate Clock: Ouluun muodostuu vuonna 2026 pysyvä julkisen taiteen reitti, joka koostuu arvostettujen kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden teoksista.

Arctic Food Lab: Ruokakulttuurin kokonaisuus, joka korostaa pohjoisia makuja, yhteisöllisyyttä ja vieraanvaraisuutta eri muodoissa ympäri vuoden koko Oulu2026-alueella.

Lumo Art & Tech: Kansainvälinen festivaali, joka tuo useisiin tapahtumapaikkoihin erilaisia taiteen ja teknologian kohtaamisia valotaiteesta äänitaiteeseen sekä monimuotoiseen digitaaliseen taiteeseen.

Suuri suomalainen kulttuurivuosi

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on enemmän kuin näyttävä tapahtumasarja tai matkailuvaltti. Se on strateginen hanke, joka vaikuttaa aluekehitykseen, kulttuuriin, kaupunkien vetovoimaan ja paikallisten yhteisöjen elinvoimaisuuteen. Vuonna 2026 Oulu ja koko pohjoinen Suomi nousevat kansainväliseen keskiöön yhdessä taiteilijoiden, järjestöjen, yritysten, vapaaehtoisten ja asukkaiden voimin.