Makuseikkailu-tapahtuma kutsuu keskiviikosta lauantaihin
Oulun seudun ruokakulttuuria esille nostava Arctic Food Labin Makuseikkailu järjestetään 24.–27. syyskuuta. Kisaa herkullisimmasta maisteluannoksesta käy 16 ravintolaa ja kahvilaa. Tapahtumaa varten on suunniteltu 5 ja 7 euron hintaisia annoksia.
Makuseikkailuun osallistuvissa yrityksissä on suunniteltu maisteluannoksia, joilla toivotaan tuotavan esille pohjoisia raaka-aineita ja makuja. Tarjolla on sekä makeaa että suolaista, ja niin liha-, kala- kuin kasvisannoksia sekä juomia.
Mukana Makuseikkailussa ovat Bistoria Patio, Bistro Mesu, Hagia Sofia, H2O Rotuaari, Kahvila Kiikku, Magnolia Coffee & Bakery, Ravintola Lasaretti, Ravintola Nallikari, Opetusravintola Hilikku, Oula Kitchen & Bar, Robbie’s The Sandwich Shop, Scandic-hotellien ravintolat Roast ja Kummeli Bistro & Bar, UP Bar & Lounge, Zivago sekä J&S Burger kahdella toimipisteellä: ravintola Iissä ja grillivaunu Oulun kauppatorilla.
Annokset ovat ostettavissa ravintoloiden aukioloaikoina; osa palvelee lounasaikaan, osa iltasella, osalla on pidemmät aukioloajat. Lisätiedot annoksista ja aukioloajoista löytyvät verkkosivulta arcticfoodlab.fi/makuseikkailu.
Asiakkaita pyydetään pisteyttämään maistamansa annokset. Näin tehneiden kesken arvotaan ravintolalahjakortteja sekä Arctic Food Lab- ja Oulu2026-tuotteita. Voittajaravintola julkistetaan ja arvonnat suoritetaan tiistaina 30. syyskuuta.
Viime vuonna mukana Makuseikkailussa oli 15 ravintolaa ja kahvilaa ja kävijöitä noin 2 400. Voiton vei Bistro Mesun savusiikapatee. Tapahtuma järjestetään nyt neljättä kertaa. Sen järjestää Oulu2026-toiminnasta vastaava Oulun kulttuurisäätiö.
Yhteyshenkilöt
Katri JämsäTuottaja, Arctic Food Lab & Oulu2026Puh:040 542 4081katri.jamsa@oulu2026.eu
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
