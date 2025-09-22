Makuseikkailu-tapahtuma kutsuu keskiviikosta lauantaihin

Makuseikkailuun osallistuvissa yrityksissä on suunniteltu maisteluannoksia, joilla toivotaan tuotavan esille pohjoisia raaka-aineita ja makuja. Tarjolla on sekä makeaa että suolaista, ja niin liha-, kala- kuin kasvisannoksia sekä juomia.

Mukana Makuseikkailussa ovat Bistoria Patio, Bistro Mesu, Hagia Sofia, H2O Rotuaari, Kahvila Kiikku, Magnolia Coffee & Bakery, Ravintola Lasaretti, Ravintola Nallikari, Opetusravintola Hilikku, Oula Kitchen & Bar, Robbie’s The Sandwich Shop, Scandic-hotellien ravintolat Roast ja Kummeli Bistro & Bar, UP Bar & Lounge, Zivago sekä J&S Burger kahdella toimipisteellä: ravintola Iissä ja grillivaunu Oulun kauppatorilla.

Annokset ovat ostettavissa ravintoloiden aukioloaikoina; osa palvelee lounasaikaan, osa iltasella, osalla on pidemmät aukioloajat. Lisätiedot annoksista ja aukioloajoista löytyvät verkkosivulta arcticfoodlab.fi/makuseikkailu.

Asiakkaita pyydetään pisteyttämään maistamansa annokset. Näin tehneiden kesken arvotaan ravintolalahjakortteja sekä Arctic Food Lab- ja Oulu2026-tuotteita. Voittajaravintola julkistetaan ja arvonnat suoritetaan tiistaina 30. syyskuuta.

Viime vuonna mukana Makuseikkailussa oli 15 ravintolaa ja kahvilaa ja kävijöitä noin 2 400. Voiton vei Bistro Mesun savusiikapatee. Tapahtuma järjestetään nyt neljättä kertaa. Sen järjestää Oulu2026-toiminnasta vastaava Oulun kulttuurisäätiö.