Apteekkipalvelut turvattava – hallituksen apteekkiuudistus rapauttaa perustaa

Hallituksen esityksessä on useita apteekkien taloutta heikentäviä elementtejä, kuten reseptilääketaksan leikkaus, apteekkiveron kiristäminen ja itsehoitolääkkeiden myyntikanavien laajentaminen. 2000-luvun toistuviin leikkauksiin yhdistettynä monien apteekkien talous on kriisiytymässä.

Hallituksen esityksessä on myös myönteisiä elementtejä, kuten apteekkiveron perusteen muuttaminen lääkemyynnin liikevaihdosta lääkemyynnin myyntikatteeseen sekä sivuapteekkien apteekkiverovähennyksen säilyttäminen.

– Maankattavan apteekkiverkoston turvaamiseksi nämä ovat erittäin tärkeitä toimenpiteitä, joista hallitus ansaitsee kiitoksen. Valitettavasti kuitenkin noin 70 sivuapteekin apteekkiverovähennys on jäämässä niin pieneksi, että moni apteekkari joutuu pohtimaan sivuapteekkinsa jatkoa, mikä voi tarkoittaa joidenkin alueiden asukkaiden apteekkimatkojen pidentymistä, arvioi Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Holma.

Holman mukaan sivuapteekkivähennyksen säilyttäminen ei yksin riitä turvaamaan maankattavaa apteekkiverkostoa, sillä hallitus on leikkaamassa reseptilääkkeiden katetta 36 miljoonalla eurolla, vaikka sitä juuri toissa vuonna edellisen kerran leikattiin.

– Leikkaus on kohtuuton, sillä apteekkeihin on 2000-luvulla kohdistettu toistuvia lääkesäästöjä ja leikkauksia. Lääkemarkkinoiden muutokset, yleisesti käytettyjen reseptilääkkeiden halpeneminen ja apteekkien kulujen kasvu 2020-luvulla ovat edelleen heikentäneet apteekkien taloutta. Monen apteekin talous on jo kriisiytynyt.

Holma arvioi, että apteekkiverkosto harvenee, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esittämän lääketaksaleikkauksen ja sivuapteekkivähennyksen pienentämisen.

Apteekkiverotaulukko ei vastaa apteekkiveron tarkoitusta

Hallituksen esittämä apteekkiverotaulukko on ongelmallinen, sillä kesällä lausuntokierroksella olleeseen luonnokseen nähden se kiristää kaikkien apteekkien apteekkiveroa.

– Erityisen kipeästi se iskee kaikkein pienimpiin apteekkeihin, jotka joutuvat nyt ensimmäistä kertaa maksamaan apteekkiveroa, kun veroa aletaan periä jo 200 000 euron myyntikatteesta, eikä 250 000 eurosta, kuten hallituksen esitysluonnoksessa kesällä kaavailtiin. Tämä on vastoin apteekkiveron tarkoitusta, Holma muistuttaa.

Apteekkiveron progressiivisuudesta johtuen pieni apteekki saa lääkkeen hinnasta suuremman osuuden kuin suuri apteekki. Näin tuetaan pienten apteekkien toimintaa ja turvataan maankattavaa apteekkiverkostoa. Apteekkivero myös pienentää apteekkien välisiä tuloeroja.

Itsehoitolääkkeiden myynnin laajentaminen ei tue järkevää lääkehoitoa

Hallitus ehdottaa myös yli 20 itsehoitolääkeryhmän myyntikanavien laajentamista. Tämä on riski sekä turvalliselle lääkkeiden käytölle että apteekkien toimintaedellytyksille.

– Hallituksen ehdotus ei tue järkevää lääkehoitoa, jota hallitus on hallitusohjelmassaan luvannut edistää. Itsehoitolääkkeet ovat myös apteekeille tärkeitä, sillä reseptilääkkeiden myynnin kannattavuutta on heikennetty toistuvilla leikkauksilla koko 2000-luvun ajan, Holma muistuttaa.

Asiantuntijaryhmän työn pohjalta on täysin selvää, ettei itsehoitolääkkeiden valikoimaa voida nyt esitetystä laajentaa. Se olisi myös tuhoisaa apteekkiverkostolle.

Apteekkeja voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän

Hallituksen apteekkiuudistuksen jälkeen sen vaikutuksia on seurattava tarkasti ja tehtävä tarvittaessa korjauksia.

On myös aika pohtia, miten apteekit voisivat auttaa suomalaisia nykyistä enemmän. Nyt riskinä on, että apteekkiverkosto harvenee ja keskittyvä verkkoapteekkitoiminta uhkaa harventaa sitä lisää.

– Apteekeilla olisi paljon annettavaa suomalaisille esimerkiksi matalan kynnyksen terveyspalveluiden tarjoajina, ellei niiltä viedä siihen toimintaedellytyksiä leikkaamalla ja itsehoitolääkkeiden myyntikanavia laajentamalla. Apteekit eivät kestä enää yhtään uusia heikennyksiä, Holma painottaa.





Näitä muutoksia hallitus ehdottaa:

Reseptilääketaksan leikkaamista 36 miljoonalla eurolla

Apteekkiveron perusteen muuttamista

Muutoksia apteekkiverotaulukkoon

Uudenlaista sivuapteekkivähennystä

Yli 20 itsehoitolääkeryhmän myynnin sallimista muuallakin kuin apteekeissa

Apteekkityön sujuvoittamista





