Docendo

Vakoilurengas vavisutti Suomea 1950-luvulla – yksityiskohdat julki

7.10.2025 02:00:00 EEST | Docendo | Tiedote

Jaa

Tervetuloa Suuri suomalainen vakoilutapaus -kirjan julkistustilaisuuteen 8.10. klo 17 Kansallisarkiston luentosalissa osoitteessa Rauhankatu 17, Helsinki. Kirjailijoiden kanssa tapauksesta keskustelemassa Unto Hämäläinen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Suuri suomalainen vakoilutapaus julkaistaan 7.10.
Suuri suomalainen vakoilutapaus julkaistaan 7.10.

Vastaava vakoilutapaus voisi tapahtua myös tässä ajassa.

Suojelupoliisi paljasti sodan jälkeen Jyväskylässä toimineen vakoilurenkaan, jossa sekoittuivat vakoilu itään ja länteen. Maanpetoksesta tuomittiin ankarasti kahdeksan henkilöä, joista neljä oli upseereita.

Neuvostoliitto värväsi vakoilurenkaan päätekijät vuotamaan sotilaallisia tietoja itänaapuriin, mutta tietoja kulkeutui 1940-luvun lopulla myös länteen Ruotsiin.

Vakoilusta uutisoitiin lehdissä aikanaan näyttävästi. Asiakirjat salattiin, ja aiheesta on vaiettu sen arkaluontoisuuden vuoksi. Tämä on ensimmäinen kattava teos tapauksesta.

Teos avaa Suomen vaikeaa asemaa hävityn sodan jälkeen kylmän sodan kuumina vuosina idän ja lännen välissä. Motiivit taustalla liikuttelivat ihmisiä mitä ihmeellisimpiin tekoihin. Vastaavaa voisi tapahtua myös tässä ajassa.

Yksityisetsivä ja liikkeenjohdon konsultti Kari Junkkala (s. 1947) on koonnut omasta kiinnostuksestaan tästä tapauksesta laajasti lähdemateriaalia arkistoista sekä kirjallisuudesta. Hän asui lapsuutensa ja nuoruutensa 1950-­luvulla päätuomitun naapurissa Jyväskylässä ja tunsi tämän.

Historian maisteri ja journalistiikan tohtori Erkki Hujanen (s. 1963) on journalisti ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut ja toimittanut useita tietokirjoja 1980-luvun lopulta lähtien.

Erkki Hujanen ja Kari Junkkala: Suuri suomalainen vakoilutapaus, Docendo, 300 sivua.

Arvostelukappalepyynnöt:
tiedotus@docendo.fi – toimittaja, kysy sähköistä vedosta tai painettua kirjaa.

Lisätiedot ja tiedustelut haastatteluista:
Annika Back, viestintäpäällikkö, annika.back@docendo.fi, puhelin 040 4126 123.

Avainsanat

docendonkirjatvakoilujyväskylä

Yhteyshenkilöt

Lisätietoa julkaisijasta Docendo

Docendo 
Piippukatu 7 A 7
40100 JYVÄSKYLÄ

https://docendo.fi

Me rakastamme hyviä kirjoja sekä aitoja tarinoita. Maineemme perustuu korkeatasoisiin sekä kiinnostaviin teoksiin, joiden tekijöinä ovat parhaat kirjailijat ja asiantuntijat. Docendo kuuluu Werner Söderström Osakeyhtiöön.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Docendo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye