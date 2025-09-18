Vakoilurengas vavisutti Suomea 1950-luvulla – yksityiskohdat julki
Tervetuloa Suuri suomalainen vakoilutapaus -kirjan julkistustilaisuuteen 8.10. klo 17 Kansallisarkiston luentosalissa osoitteessa Rauhankatu 17, Helsinki. Kirjailijoiden kanssa tapauksesta keskustelemassa Unto Hämäläinen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Vastaava vakoilutapaus voisi tapahtua myös tässä ajassa.
Suojelupoliisi paljasti sodan jälkeen Jyväskylässä toimineen vakoilurenkaan, jossa sekoittuivat vakoilu itään ja länteen. Maanpetoksesta tuomittiin ankarasti kahdeksan henkilöä, joista neljä oli upseereita.
Neuvostoliitto värväsi vakoilurenkaan päätekijät vuotamaan sotilaallisia tietoja itänaapuriin, mutta tietoja kulkeutui 1940-luvun lopulla myös länteen Ruotsiin.
Vakoilusta uutisoitiin lehdissä aikanaan näyttävästi. Asiakirjat salattiin, ja aiheesta on vaiettu sen arkaluontoisuuden vuoksi. Tämä on ensimmäinen kattava teos tapauksesta.
Teos avaa Suomen vaikeaa asemaa hävityn sodan jälkeen kylmän sodan kuumina vuosina idän ja lännen välissä. Motiivit taustalla liikuttelivat ihmisiä mitä ihmeellisimpiin tekoihin. Vastaavaa voisi tapahtua myös tässä ajassa.
Yksityisetsivä ja liikkeenjohdon konsultti Kari Junkkala (s. 1947) on koonnut omasta kiinnostuksestaan tästä tapauksesta laajasti lähdemateriaalia arkistoista sekä kirjallisuudesta. Hän asui lapsuutensa ja nuoruutensa 1950-luvulla päätuomitun naapurissa Jyväskylässä ja tunsi tämän.
Historian maisteri ja journalistiikan tohtori Erkki Hujanen (s. 1963) on journalisti ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut ja toimittanut useita tietokirjoja 1980-luvun lopulta lähtien.
Erkki Hujanen ja Kari Junkkala: Suuri suomalainen vakoilutapaus, Docendo, 300 sivua.
