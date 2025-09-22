Vihreiden Virta vastaa Adlercreutzille: Suunnitelmien aika on ohi, Palestiina on tunnustettava heti
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vastaa ministeri Adlercreutzin ajatukseen siitä, että Suomi voisi esittää ehtonsa Palestiinan tunnustamiselle, mikäli se ei tee päätöstä tunnustamisesta. Virran mukaan suunnitelmien ja ehtojen aika on kaukana takana päin.
Rkp:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz ehdotti tänään maanantaina haastattelussaan Iltalehdelle, että varsinaisen tunnustamisen sijaan Suomi voisi kertoa ehdoistaan sille, milloin Palestiina voidaan tunnustaa. Virta pitää Adlercreutzin ehdotusta todellisuudesta irtaantuneena. Ehdot ovat hänen mielestään täyttyneet jo kauan sitten Israelin aloitettua Gazassa etnisen puhdistuksen.
– Jos Suomi ei tunnusta Palestiinaa nyt, ei meillä pian ole enää mitään, mitä tunnustaa. Israel pyrkii systemaattisesti hävittämään koko maan ja sen kansan, eikä sillä ole pienintäkään halua edistää kahden valtion mallia. Palestiinan tunnustaminen on vähintä, mitä voimme tehdä osoittaaksemme, että kokonaisen kansan hävittäminen ei Suomelle käy, Virta puuskahtaa.
Viime päivinä useat valtiot ovat kertoneet tunnustavansa Palestiinan tai tekevänsä sen tällä viikolla koittavan YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Asiantuntijat ovat arvioineet, että verrokkimaiden mukana liikkuminen olisi Suomelle edullista. Virta jakaa asiantuntijoiden näkemykset.
– Pääministeri Orpo on useita kertoja viitannut siihen, että eivät kaikki Suomen verrokkimaat ole tunnustaneet Palestiinaa. No, se lista käy päivä päivältä lyhyemmäksi. Tanskan odotetaan kertovan omasta kannastaan hetkenä minä hyvänsä. Jos Tanska siirtyy oikealle puolelle historiaa, jää Suomi pohjoismaisessa kontekstissa yksin, Virta luettelee.
Virta täsmentää, että nyt liikkeellä olevien maiden ajatus on nimenomaan hakea vaikuttavuutta ja tukea toisistaan. Siksi hänestä on ihmeellistä, että Suomen hallitus valitsee toimia toisin.
– Toimimattomuus uhkaa nyt myös Suomen asemaa kansainvälisessä yhteisössä. Pääministeri Orpo on tekemässä historiallisen virheen josta voi koitua ongelmia Suomelle myös myöhemmin, puhumattakaan palestiinalaisten tilanteesta juuri nyt. Hallituksen olisi syytä käyttää kysymyksessä ulkopoliittista kokonaisharkintaa eikä jäädä jumiin sisäisiin kiistoihinsa tämä kokoluokan kysymyksessä, Virta huomauttaa.
Virta täsmentää, että hallitus voisi tarvittaessa antaa esityksen Palestiinan tunnustamisesta eduskunnan päätettäväksi, vaikka se olisi sisäisesti erimielinen.
– Rkp:n edellinen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson totesi viikonloppuna viisaasti, että hallitus voisi myös päättää tunnustamisesta enemmistöpäätöksellä. Jos pääministeri Orpo ei edes tähän kykene, vaan jää rammaksi ankaksi hallituksensa apupuolueiden vangiksi, en voi muuta kuin hävetä Suomen puolesta, Virta lopettaa.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
