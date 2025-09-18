Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kotihoidon lääkeautomaateissa havaittu toimintahäiriöitä

Toimimattomuutta on ilmennyt sekä videoyhteyden mahdollistavissa Evondos Anna-laitteissa että tavanomaisissa Evondos-lääkeautomaateissa. Evondos Anna -laitetta käyttäville asiakkaille ei ole voitu tehdä etäsoittoja laitteen kautta. Kotihoidon työntekijät ovat varmistaneet asiakkaiden lääkkeenoton puhelimitse tai käymällä. Evondos Anna -laitetta käyttäviä asiakkaita on hyvinvointialueella noin 15.

Tavallisia Evondos-automaatteja on käytössä noin 240:lla kotihoidon asiakkaalla. Näiden asiakkaiden lääkkeensaanti turvataan illan ja yön aikana kriittisyysarvion mukaan joko puhelinsoitolla tai kotikäynnillä.

Kotihoidon koordinaatiokeskukseen ei tällä hetkellä välity tietoa laitteiden toimintahäiriöistä. Koordinaatiokeskuksen henkilöstöä on lisätty illan ja yön ajaksi. Häiriön syy on ilmeisesti matkapuhelinverkossa, ja vika koskee koko maata. Vian kestosta ei tässä vaiheessa ole tietoa.