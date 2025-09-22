Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kotihoidon lääkeautomaattien häiriö on ohi

Häiriö ilmeni sekä Evondos Anna -laitteissa että tavanomaisissa Evondos-lääkeautomaateissa ja koski koko maata.

Kotihoidon työntekijät varmistivat asiakkaiden lääkkeenoton puhelimitse tai kotikäynneillä, ja koordinaatiokeskuksen henkilöstöä lisättiin illan ja yön ajaksi.

Häiriö kesti 15 tuntia ja syy oli ilmeisimmin matkapuhelinverkossa. Evondos selvittää vian alkuperää, jotta vastaavaa ei tapahtuisi uudelleen. Laitteet toimivat jälleen normaalisti.