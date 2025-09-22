Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kotihoidon lääkeautomaattien häiriö on ohi
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kotihoidon asiakkailla käytössä olevissa lääkeautomaateissa eilen illalla havaittu toimintahäiriö on ohi.
Häiriö ilmeni sekä Evondos Anna -laitteissa että tavanomaisissa Evondos-lääkeautomaateissa ja koski koko maata.
Kotihoidon työntekijät varmistivat asiakkaiden lääkkeenoton puhelimitse tai kotikäynneillä, ja koordinaatiokeskuksen henkilöstöä lisättiin illan ja yön ajaksi.
Häiriö kesti 15 tuntia ja syy oli ilmeisimmin matkapuhelinverkossa. Evondos selvittää vian alkuperää, jotta vastaavaa ei tapahtuisi uudelleen. Laitteet toimivat jälleen normaalisti.
Yhteyshenkilöt
Piritta MattilaTulosaluejohtaja
Kotiin vietävät palvelut
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
