Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kotihoidon lääkeautomaattien häiriö on ohi

23.9.2025 09:22:23 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kotihoidon asiakkailla käytössä olevissa lääkeautomaateissa eilen illalla havaittu toimintahäiriö on ohi.

Häiriö ilmeni sekä Evondos Anna -laitteissa että tavanomaisissa Evondos-lääkeautomaateissa ja koski koko maata.

Kotihoidon työntekijät varmistivat asiakkaiden lääkkeenoton puhelimitse tai kotikäynneillä, ja koordinaatiokeskuksen henkilöstöä lisättiin illan ja yön ajaksi.

Häiriö kesti 15 tuntia ja syy oli ilmeisimmin matkapuhelinverkossa. Evondos selvittää vian alkuperää, jotta vastaavaa ei tapahtuisi uudelleen. Laitteet toimivat jälleen normaalisti.

