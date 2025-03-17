Tampereen Energia Oy

Kymmenen vuotta energiaa kiertotaloudella - kierrätykseen kelpaamaton jäte hyödynnetään lämmitykseen

23.9.2025 10:00:00 EEST | Tampereen Energia Oy | Tiedote

Tampereen Energian ja Pirkanmaan Jätehuollon yhdessä omistama Tammervoiman hyötyvoimalaitos täyttää syyskuun lopussa kymmenen vuotta. Voimalaitoksessa käsitellään vuosittain lähes 180 000 tonnia sekajätettä, josta tehdään pääasiassa kaukolämpöä, vähäisemmässä määrin myös sähköä.  

Tammervoiman voimalaitos
Tammervoiman hyötyvoimalaitos Tampereen Tarastejärvellä täyttää kymmenen vuotta Tampereen Energia

Voimalassa hyödynnetään 600 000 asukkaan sekajätteet Pirkanmaan ja Jyväskylän seuduilta, tulevaisuudessa myös Porin seudulta. Jätteitä ei tuoda ulkomailta. Tästä vuosittaisesta n. 180 000 tonnin sekajätemäärästä Tammervoimassa tuotetaan erittäin korkealla hyötysuhteella vuosittain 420 GWh kaukolämpöä ja 30 GWh sähköä. Tämä vastaa n. 1700 kerrostalon vuosittaista kaukolämmön kulutusta.

Laitoshanke käynnistyi vuonna 2010 ympäristövaikutusten arvioinnilla. Voimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2013. Syyskuussa 2015 tuli syttyi ensimmäisen kerran Tarastenjärvellä ja ensimmäinen roskapussi kipattiin voimalaitoksen arinalle.

Hyödyntämällä jätteet energiana on päästy eroon sekajätteiden kaatopaikkasijoittamisesta ja kaatopaikkojen metaanipäästöistä. Metaani on huomattavasti voimakkaampi ilmaston lämmittäjä kuin jätteenpoltosta syntyvä hiilidioksidi. Tampereen energiantuotannossa jätteenpoltolla vähennetään hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 60 000 tonnia, mikä on alentanut energiantuotannon kokonaispäästöjä yli 10 %.

Tulevaisuudessa myös syntynyt hiilidioksidi voidaan hyödyntää. Nordic Ren-Gasin alueelle suunnittelema laitos hyödyntäisi jätteen lämpökäsittelyssä syntyvää hiilidioksidia synteettisen uusiutuvan metaanin valmistuksessa. Tuotannosta syntyvä hukkalämpö siirretään takaisin Tampereen Energian kaukolämpöverkkoon.

”Tammervoima on ollut ja on jatkossakin tamperelainen ja pirkanmaalainen taidonnäyte yhteistyöstä yli toimialarajojen. On äärimmäisen tärkeää, että ne jätteet, joita ei saada kierrätettyä materiaalina, voidaan hyödyntää energiaksi lähellä sijaitsevassa laitoksessa. Saammekin nykyään hyödynnettyä 99 % jätteistä, joko materiaalina tai energiana”, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Pasi Muurinen.

”Tammervoima on erinomainen esimerkki siitä, että miten jätehuolto ja energiantuotanto kytkeytyvät toisiinsa kiertotalouden keinoin. Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen toimintaa ja tehokkuutta on kehitetty koko laitoksen elinkaaren ajan. Tulevaisuudessa voimme mahdollistaa myös sektori-integraation laajentumisen esimerkiksi uusiutuviin polttoaineisiin. Tammervoima on monen mahdollisuuden alusta”, toteaa Tammervoiman toimitusjohtaja Paavo Knaapi.

Myötävoimalla muutamme maailmaa

Tampereen Energia on monipuolinen energiatalo, jossa työskentelee lähes 400 uusiutuvan energian ammattilaista. Tehtävämme on etsiä ratkaisuja, joiden avulla lämpöä, jäähdytystä ja sähköä tuotetaan, jaellaan ja käytetään vastuullisesti. Visiomme mukaan tamperelaiset kodit ja kiinteistöt lämpiävät hiilinegatiivisesti viimeistään vuonna 2040.

Tampereen Energia on kaupungin omistama energiayhtiö. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tampereen Energia Oy:n lisäksi Tampereen Energia Sähköverkko Oy, Tampereen Vera Oy sekä Tammervoima Oy, jonka toinen omistaja on Pirkanmaan Jätehuolto.

