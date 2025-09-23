900 000 euron lahjoituksella tuetaan professorien läpimurtoja – LähiTapiola ja Helsingin yliopisto aloittavat yhteistyön
Rahoitusta tarjotaan kerralla viidelle professorille, jotka saavat mahdollisuuden keskittyä yhden lukukauden ajan yhteiskuntaa hyödyttävän, tutkimukseen tai opetukseen liittyvän innovaation edistämiseen.
LähiTapiola ja Helsingin yliopisto aloittavat yhteistyön innovaatioita ja kasvua luovan ajattelun tukemiseksi. Helsingin yliopisto käyttää LähiTapiolan 900 000 euron lahjoituksen uuteen Läpimurto-rahoitukseen, joka suunnataan yliopiston professoreille.
Rahoituksella professori voi yhden lukukauden ajan keskittyä edistämään omaa projektiaan, alansa tutkimuksen käytännön läpimurtoa tai opetuksen innovaatiota. Pakettiin sisältyy starttiraha projektin tueksi.
Tavoitteena on tukea sellaisten uusien ratkaisujen ja tapojen löytämistä, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa kestävällä tavalla.
– Emme voi tietää, mistä Suomen uusi kasvu ja läpimurrot löytyvät. Innovaatiot rakentuvat tiedolle ja tutkimukselle, mutta niiden syntyminen vaatii luovuutta ja riskinottokykyä. On hienoa saada olla mahdollistamassa sitä, että ihmiset, joilla on valtava tietopääoma, voivat ottaa askeleen sivuun jonkin uuden synnyttämiseksi. Suomalainen yhteiskunta on aina kyennyt uudistumaan ja löytämään läpimurtoja. Haluamme osaltamme vahvistaa tällaista ajattelua epävarmoina aikoina, sanoo LähiTapiolan pääjohtaja Sari Heinonen.
Tavoitteena yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Rahoitusta tarjotaan viidelle professorille kerrallaan, ja kokeilu tehdään kolmena vuotena peräkkäin, minkä jälkeen tuloksia arvioidaan. Ensimmäinen kutsuhaku järjestetään vuoden 2025 loka-marraskuussa. Projekteilta vaaditaan etukäteen hyvin perusteltua suunnitelmaa yhteiskunnallista vaikuttavuudesta.
Esimerkkejä tällaisista aiemmista läpimurroista eli onnistuneista projekteista ovat esimerkiksi tekoälyn perusteita verkkokurssina avaava Elements of AI -opetusinnovaatio ja keksivä tutkimus, kuten uudet rokotusteknologiat ja koronarokotteet.
Helsingin yliopistossa on yli 600 professoria. Professorin aktiiviuran kesto on keskimäärin 25–30 vuotta.
– Helsingin yliopisto tekee tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi, yli sukupolvien ja tieteenalojen. Olemme innoissamme, että saamme LähiTapiolan jakaman tätä visioita kanssamme, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom.
Hyppy uudenlaiseen kokeiluun ei ole kumppaneille ensimmäinen. Aiemmin Helsingin yliopisto ja LähiTapiola ovat 10 vuotta sitten tuottaneet Hyvä yhteistkunta -masterclassin, jossa kehitettiin toimintamalleja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Helsingin yliopisto, johtaja Pia Dolivo, varainhankinta. Puh: 029 414 0815 tai sähköposti pia.dolivo@helsinki.fi
LähiTapiola, yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Maija Keskinen-Ghezaïel. Puh: 040 675 8931 tai sähköposti maija.keskinen-ghezaiel@lahitapiola.fi
Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja usealla muulla paikkakunnalla Suomessa. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Helsingin yliopisto on perustettu vuonna 1640.
