Jenni Pitko: Hallitus epäonnistunut tärkeimmässä tavoitteessaan – tuleville vuosille maksettavaksi valtava lasku

Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.



Pitkon mukaan nimenomaan talouden suunnan kääntäminen ja velkaantumisen taittaminen ovat olleet niitä syitä, joilla hallitus perustelee esimerkiksi epäreilua ja epäinhimillistä leikkauspolitiikkaansa.

– Hyvän hallitusohjelman nimissä rasismikohut tai ulkopolitiikan arvoristiriidat painetaan villaisella. Hallituskausi on nyt yli puolivälin, miten hallitus on tuossa tärkeimmässä tavoitteessaan onnistunut? Ei kovin häävisti, Pitko kritisoi.

– Velkaantuminen on poikkeuksellisen korkealla tasolla, työttömyys on kasvanut edellisvuodesta kymmenillä tuhansilla, kuluttajien luottamus talouteen laahaa ja tulevaisuus näyttää monelle, etenkin nuorelle ihmiselle, toivottomalta. Samalla korkoa kasvaa myös ilmasto- ja luontovelka, Pitko jatkoi.

Pitkon mukaan en epäselvää, haluaako hallitus vahvistaa hyvinvointivaltiota vai heikentää sitä, sillä nykyinen talouspolitiikka on johtanut ja johtaa myös tulevaisuudessa yhteiskunnan eriytymiseen ja hyvinvointierojen kasvattamiseen. Ongelma Suomen kannalta on se, että hallituksen talousajattelu on lyhytjänteistä ja ongelmia korjataan tavoilla, jotka tuottavat tuleville vuosille valtavan laskun.

– Oletteko te laskeneet, minkälaisen tulevaisuuden hintalapun aiheuttaa 27 000 köyhyyteen ajettua lasta? Tai millaisia kustannuksia yhteiskunnalle ja yksilölle aiheuttaa jo nyt kaduilla näkyvä lisääntyvä pahoinvointi, jota tuottaa muun muassa teidän tekemänne sosiaaliturvaleikkausten aiheuttama osattomuus, Pitko kysyi.

Myös hallituksen toimimattomuudelle ilmastopolitiikan saralla on laskettavissa miljardiluokan kustannukset, muistutti Pitko.

– Pääministerin epätoivoinen yritys vapauttaa Suomi EU:n hiilinielutavoitteista ja jatkaa metsien hakkaamista kuin ennenkin, osoittaa piittamattomuutta myös kansallisesta hiilineutraaliustavoitteesta. Vielä kalliimpi lasku koituu jos epäonnistumme vihreässä siirtymässä. Meillä on miljadien eurojen potentiaali päästöttömässä energiantuotannossa ja korkeaan osaamiseen perustuvassa teollisuuden uudistumisessa. Hallituksen poukkoileva ja epäjohdonmukainen ilmastopolitiikka uhkaa kuitenkin johtaa vesittää sen, Pitko totesi.