Tervetuloa Poutaniemeen! Onnelan uusi kausi MTV:llä ke 12.11. alkaen

Onnelan kuudes kausi jatkaa yhtä hervottoman humoristisella linjalla kuin edeltäjänsäkin. Keskiluokkaisten perheiden elämä Poutaniemessä voi näyttää ulkoapäin idylliseltä, mutta lähemmin tarkasteltuna arki on yhtä hyrskynmyrskyä.

Onnela pohjautuu Suomessakin suursuosioon nousseeseen ruotsalaiseen Solsidan-draamakomediasarjaan. Sarjaa tähdittävät roolistaan Kultainen Venla -palkittu Eero Ritala, Elena Leeve, Anna-Maija Tuokko, Max Forsman, Pirjo Heikkilä ja Santtu Karvonen. Ohjauksesta vastaa tälläkin kaudella Jaakko Saariluoma.

Uudella kaudella Antti ja Saara Hyvärinen (Eero Ritala ja Elene Leeve) ovat palanneet yhteen asumuseron ja lyhyiden suhteiden jälkeen, ja lapsiperhearki rullaa täydellä teholla. Antti ajautuu myymään grillikastikkeita lapsensa luokkaretken rahoittamiseksi ja Saara saa roolin epookkielokuvasta – mutta mikään ei mene suunnitellusti silloin, kun kuvioihin ilmestyy Kemppaisen Jorma (Santtu Karvonen). Markus (Max Forsman) puolestaan päättää repäistä ja jäädä työelämästä sapattivapaalle. Mette (Anna-Maija Tuokko) yrittää selvitä naapuriin muuttaneen entisen koulukiusaajansa kanssa.

Katso esimakua uudesta kaudesta täältä.

JAKSOT 1-3:

Jakso 1: Uusi alku

MTV Katsomo+ -tilauksella ke 12.11.

Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 12.11. klo 21.30

Antin ja Saaran parisuhteessa eletään uutta vaihetta lyhyeksi jääneen asumuseron jälkeen. Mette haluaa näyttää entiselle koulukiusaajalleen.

Jakso 2: Kaupparatsut

MTV Katsomo+ -tilauksella ke 12.11.

Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 19.11. klo 21.30

Antti ajautuu tyttärensä Vilman kanssa myymään grillikastikkeita, jotta lapset pääsisivät luokkaretkelle. Saara joutuu työpaikalla sivurooliin.

Jakso 3: Oravanpyörä

MTV Katsomo+ -tilauksella ke 12.11.

Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 26.11. klo 21.30

Markus päättää hypätä pois oravanpyörästä, mutta Mette ei halua olla naimisissa eläkeläisen kanssa. Jorma ja Titta tuppautuvat uusien alivuokralaistensa elämään.





Onnela ke 12.11. klo 21.30 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kauden kaikki kymmenen jaksoa kerralla.

Ohjelman MTV:lle tuottaa Jarowskij Finland.

Facebook, Instagram, TikTok ja X:

@mtvkatsomo @mtv3suomi

#Onnela