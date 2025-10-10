Tervetuloa Poutaniemeen! Onnelan uusi kausi MTV:llä ke 12.11. alkaen
Porvoon Poutaniemessä teeskennellään hampaat irvessä, että kaikki on hyvin, vaikka idyllisen perhe-elämän taakse kätkeytyy mehukas ihmissuhdevääntö. MTV:n rakastettu draamakomedia Onnela jatkuu uusilla kuudennen kauden jaksoilla MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.
Onnelan kuudes kausi jatkaa yhtä hervottoman humoristisella linjalla kuin edeltäjänsäkin. Keskiluokkaisten perheiden elämä Poutaniemessä voi näyttää ulkoapäin idylliseltä, mutta lähemmin tarkasteltuna arki on yhtä hyrskynmyrskyä.
Onnela pohjautuu Suomessakin suursuosioon nousseeseen ruotsalaiseen Solsidan-draamakomediasarjaan. Sarjaa tähdittävät roolistaan Kultainen Venla -palkittu Eero Ritala, Elena Leeve, Anna-Maija Tuokko, Max Forsman, Pirjo Heikkilä ja Santtu Karvonen. Ohjauksesta vastaa tälläkin kaudella Jaakko Saariluoma.
Uudella kaudella Antti ja Saara Hyvärinen (Eero Ritala ja Elene Leeve) ovat palanneet yhteen asumuseron ja lyhyiden suhteiden jälkeen, ja lapsiperhearki rullaa täydellä teholla. Antti ajautuu myymään grillikastikkeita lapsensa luokkaretken rahoittamiseksi ja Saara saa roolin epookkielokuvasta – mutta mikään ei mene suunnitellusti silloin, kun kuvioihin ilmestyy Kemppaisen Jorma (Santtu Karvonen). Markus (Max Forsman) puolestaan päättää repäistä ja jäädä työelämästä sapattivapaalle. Mette (Anna-Maija Tuokko) yrittää selvitä naapuriin muuttaneen entisen koulukiusaajansa kanssa.
Katso esimakua uudesta kaudesta täältä.
JAKSOT 1-3:
Jakso 1: Uusi alku
MTV Katsomo+ -tilauksella ke 12.11.
Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 12.11. klo 21.30
Antin ja Saaran parisuhteessa eletään uutta vaihetta lyhyeksi jääneen asumuseron jälkeen. Mette haluaa näyttää entiselle koulukiusaajalleen.
Jakso 2: Kaupparatsut
MTV Katsomo+ -tilauksella ke 12.11.
Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 19.11. klo 21.30
Antti ajautuu tyttärensä Vilman kanssa myymään grillikastikkeita, jotta lapset pääsisivät luokkaretkelle. Saara joutuu työpaikalla sivurooliin.
Jakso 3: Oravanpyörä
MTV Katsomo+ -tilauksella ke 12.11.
Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 26.11. klo 21.30
Markus päättää hypätä pois oravanpyörästä, mutta Mette ei halua olla naimisissa eläkeläisen kanssa. Jorma ja Titta tuppautuvat uusien alivuokralaistensa elämään.
Onnela ke 12.11. klo 21.30 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.
MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kauden kaikki kymmenen jaksoa kerralla.
Ohjelman MTV:lle tuottaa Jarowskij Finland.
Facebook, Instagram, TikTok ja X:
@mtvkatsomo @mtv3suomi
#Onnela
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MTV, vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto, jasmi.kuusisto@mtv.fi
Jarowskij Finland, vastaava tuottaja Minna Virkajärvi, minna.virkajarvi@jarowskij.fi
Maiju SalorantaSenior Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
Yhden lomailijan paratiisi on toisen lomapainajainen – MTV:n Lomalle lompsis vie tavalliset suomalaiset testaamaan matkoja la 15.11. alkaen10.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Neljä erilaista porukkaa – lukematon määrä mielipiteitä! MTV:n Lomalle lompsis -matkailusarjassa lompsautetaan kahdeksaan erilaiseen lomakohteeseen. Matkailua, naurua ja silmienpyörittelyä on luvassa joka jaksossa!
MTV:n muutosneuvottelut ovat päättyneet8.10.2025 09:45:00 EEST | Tiedote
MTV Oy tiedotti muutosneuvotteluista 8.9.2025. Muutosneuvottelut käynnistettiin taloudellisista, tuotannollisista sekä toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä. Muutosneuvottelujen keskeinen tavoite oli edistää MTV:n strategian toteutumisen vauhdittamista, uudistumista, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen keskittymistä ja kustannustehokkuuden parantamista. Tavoitteena on tehdä MTV:stä pitkäjänteisesti kestävä ja kannattava mediatalo. Alun perin MTV:n neuvotteluesityksessä henkilöstön vähennystarve oli 45. Alkuperäistä vähennystarvetta saatiin neuvotteluiden myötä pienennettyä löytämällä henkilöstön kanssa hyviä vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. Muutosneuvotteluiden jälkeen henkilöstön lopullinen vähennystarve on 35, joka voi muuttua vielä, ellei tarjottuja uusia työtehtäviä oteta vastaan. Muutokset MTV:n liiketoiminnassa MTV panostaa entisestään MTV Katsomo -suoratoistopalveluun sekä MTV:n aseman ylläpitoon Suomen johtavana kaupallisena Total TV -talona. Yhti
MTV:n lokakuun kärkitärpit: Kämppikset, Solsidan, menestyselokuva Ei koskaan yksin, La Ligassa El Clasico, Keski-Euroopan MM-ralli15.9.2025 15:20:00 EEST | Tiedote
MTV:n hulvaton sukupolvikomedia Kämppikset jatkuu toisen kauden jaksoilla. Lisää hersyvää komediaa tarjoilee ruotsalaisen Solsidanin odotettu uusi kausi. Syksyn elokuvailloissa katsotaan Klaus Härön menestyselokuvaa Ei koskaan yksin, musadokkaria Becoming Led Zeppelin ja tuoretta ranskalaisleffaa Kaikki alkoi äidistäni. Täydessä vauhdissa oleva urheilusyksy tarjoilee mm. Liigassa Tampereen paikalliskamppailun, jalkapallossa El Clasicon ja Mestarien liigaa, kauden kolmanneksi viimeisen MM-rallin sekä MTV:n NHL-kauden avauksen. MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Syyskuun tärppeihin pääset tästä.
MTV3-kanava seuraa Mestarien liigan avausviikkoa – suora lähetys to 18.9.15.9.2025 10:45:00 EEST | Tiedote
Euroopan kovimmat jalkapalloseurat ja suurimmat supertähdet kohtaavat jälleen, kun Mestarien liigan uusi kausi käynnistyy tiistaina 16.9. MTV Katsomo esittää suorana kaikki ottelut aina mestaruusjuhliin saakka. Kauteen virittäydytään myös MTV3-kanavalla, jossa nähdään suora kierrosseurantastudio torstaina 18.9.
Ennätysyleisöjä keränneen Mestiksen uusi kausi alkaa tänään – MTV Subilla kuukausittainen ottelu11.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Jääkiekon Mestiksen uusi kausi alkaa torstaina 11. syyskuuta. Kauden kaikki ottelut esitetään suorina lähetyksinä MTV Katsomossa, minkä lisäksi MTV Subilla nautitaan kuukausittain suorasta Mestiksen huippuottelusta. Syyskuun MTV Subin otteluna nähdään Hermes–IPK tiistaina 16.9.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme