Sofia Virta jyrähtää: Purran retoriikka muistuttaa enemmän trumpilaista pelikirjaa kuin vastuullista taloudenpitoa
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan valtiovarainministeri Riikka Purran puheet eduskunnan täysistunnossa keskittyvät trumpilaiseen pelikirjaan vastuullisen taloudenpidon ja suomalaisten edun sijaan.
– Valtiovarainministeri kehotti oppositiota keskittymään todellisuuteen. Todellisuudessa meillä on ennätyspaljon työttömiä suomalaisia ja entistä enemmän köyhiä suomalaislapsia, nuorten huumekuolemat yleistyvät, koulutuksesta leikataan vaikka oppimistulokset laskevat, asunnottomien määrä kasvaa, järjestökenttää ajetaan alas ja kaiken tämän keskellä meillä on historiallisen kovaa porskuttava velkalaiva. Tähän todellisuuteen peilaten valtiovarainministerin puhe toi mieleen enemmänkin trumpilaisen populismin kuin vastuullisen taloudenpidon, Virta jyrähtää.
Virran mukaan hallituksen valinnat ovat käsittämättömiä – eikä niitä olisi pakko tehdä.
– Populististen puheiden sijaan suomalaiset haluaisivat kuulla hallitukselta ratkaisuja. Voisi valita toisin ja ratkaisuja on: tuottavuuteen pitäisi panostaa, vihreä verouudistus pitäisi toteuttaa ja taloudelle haitallisista säilyttävistä yritystuista pitäisi päästä eroon, Virta painottaa.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
