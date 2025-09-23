Sofia Virta jyrähtää: Purran retoriikka muistuttaa enemmän trumpilaista pelikirjaa kuin vastuullista taloudenpitoa

– Valtiovarainministeri kehotti oppositiota keskittymään todellisuuteen. Todellisuudessa meillä on ennätyspaljon työttömiä suomalaisia ja entistä enemmän köyhiä suomalaislapsia, nuorten huumekuolemat yleistyvät, koulutuksesta leikataan vaikka oppimistulokset laskevat, asunnottomien määrä kasvaa, järjestökenttää ajetaan alas ja kaiken tämän keskellä meillä on historiallisen kovaa porskuttava velkalaiva. Tähän todellisuuteen peilaten valtiovarainministerin puhe toi mieleen enemmänkin trumpilaisen populismin kuin vastuullisen taloudenpidon, Virta jyrähtää.

Virran mukaan hallituksen valinnat ovat käsittämättömiä – eikä niitä olisi pakko tehdä.

– Populististen puheiden sijaan suomalaiset haluaisivat kuulla hallitukselta ratkaisuja. Voisi valita toisin ja ratkaisuja on: tuottavuuteen pitäisi panostaa, vihreä verouudistus pitäisi toteuttaa ja taloudelle haitallisista säilyttävistä yritystuista pitäisi päästä eroon, Virta painottaa.