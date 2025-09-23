Vihreät - De Gröna

Sofia Virta jyrähtää: Purran retoriikka muistuttaa enemmän trumpilaista pelikirjaa kuin vastuullista taloudenpitoa

23.9.2025 13:26:20 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan valtiovarainministeri Riikka Purran puheet eduskunnan täysistunnossa keskittyvät trumpilaiseen pelikirjaan vastuullisen taloudenpidon ja suomalaisten edun sijaan.   

– Valtiovarainministeri kehotti oppositiota keskittymään todellisuuteen. Todellisuudessa meillä on ennätyspaljon työttömiä suomalaisia ja entistä enemmän köyhiä suomalaislapsia, nuorten huumekuolemat yleistyvät, koulutuksesta leikataan vaikka oppimistulokset laskevat, asunnottomien määrä kasvaa, järjestökenttää ajetaan alas ja kaiken tämän keskellä meillä on historiallisen kovaa porskuttava velkalaiva. Tähän todellisuuteen peilaten valtiovarainministerin puhe toi mieleen enemmänkin trumpilaisen populismin kuin vastuullisen taloudenpidon, Virta jyrähtää. 

Virran mukaan hallituksen valinnat ovat käsittämättömiä – eikä niitä olisi pakko tehdä.  

– Populististen puheiden sijaan suomalaiset haluaisivat kuulla hallitukselta ratkaisuja. Voisi valita toisin ja ratkaisuja on: tuottavuuteen pitäisi panostaa, vihreä verouudistus pitäisi toteuttaa ja taloudelle haitallisista säilyttävistä yritystuista pitäisi päästä eroon, Virta painottaa. 

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye