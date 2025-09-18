Crusell – ensimmäinen suomalainen säveltäjä, joka valloitti Euroopan
Bernhard Henrik Crusell (1775–1838) oli klarinetisti ja säveltäjä, jota pidetään maamme merkittävimpänä säveltäjänä ennen Sibeliusta. Köyhän kirjansitojaperheen poika Uudestakaupungista nousi kansainvälisesti arvostetuksi muusikoksi ja hyväntekijäksi, jonka elämä kuvastaa aikansa yhteiskunnallisia muutoksia.
Crusellin polku kulki Uudestakaupungista Viaporiin ja sieltä Ruotsin kuninkaan orkesterin sooloklarinetistiksi vain 17-vuotiaana. Hän täydensi opintojaan Berliinissä ja Pariisissa, ja hänen sävellyksensä – kuten kuorolaulu Oi terve Pohjola – jäivät elämään osaksi pohjoismaista musiikkiperintöä.
Elämäkerta piirtää tarkkaa kuvaa ajasta, jolloin Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa. Se näyttää, kuinka lahjakkuus, periksiantamattomuus ja ympäröivän yhteisön tuki loivat pohjan sosiaaliselle nousulle. Crusell ei ollut vain virtuoosi ja säveltäjä, vaan myös hyväntekijä, joka tuki kollegoitaan ja piti kiinni suomalaisista juuristaan.
Teos perustuu laajaan tutkimukseen, kirjeisiin ja päiväkirjoihin. Palkiston asiantuntemus tutkijana ja muusikkona tekee kirjasta sekä luotettavan että elämyksellisen. Samalla se tarjoaa uuden näkökulman Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan ja muistuttaa Crusellin asemasta kulttuurimme rakentajana.
Lokakuussa 2025 Crusellin syntymästä tulee kuluneeksi 250 vuotta, ja tämä elämäkerta juhlistaa merkkivuotta ainutlaatuisella tavalla.
Janne Palkisto, mikä sai sinut omistamaan vuosien tutkimustyön juuri Crusellille?
Crusellin musiikki kolahti minuun 12-vuotiaana. Sen jälkeen sain itse soittaa hänen sävellyksiään ja syventyä hänen elämäntarinaansa. Koin, että Crusellin elämäntyö ansaitsisi enemmän huomiota ja toivoin yhä useampien saavan kuulla hänen musiikkiaan. Ajattelin, että myös Suomen ja Ruotsin pitkää yhteistä historiaa tulisi pitää paremmin esillä.
Millaisia oivalluksia tutkimusmatka kirjeiden ja päiväkirjojen parissa toi?
Ymmärsin, miten muusikot olivat silloinkin vahvasti osa muuta yhteiskuntaa. Crusellin piti verkostoitua, hankkia rahoitusta, parantaa muusikoiden sosiaaliturvaa ja säveltää eri tilaisuuksiin sopivia teoksia. Crusellin piti myös luovia poliittisesti myrskyisissä tilanteissa. Siksi elämäkerta Crusellin tapaisesta muusikosta avaa eteemme koko sen ajan historialliset tapahtumat.
Mitä haluat tämän kirjan kautta välittää nykylukijoille Crusellista ja hänen merkityksestään?
Crusell oli ensimmäinen kansainvälisesti tunnettu suomalainen säveltäjä. Hänen elämäntyönsä on meille kaikille myös esikuva: Crusell piti huolta lähimmäisistään, auttoi köyhiä ja sairaita, kantoi vastuunsa soittokuntien johtajana eikä korottanut itseään muiden yläpuolelle.
