Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset jo lähes pandemiaa edeltäneellä tasolla – yhdysvaltalaisten yöpymisissä uusi ennätys

Yhä useampi suomalainen sijoittaa pörssiosakkeisiin tai sijoitusrahastoihin 17.9.2025 08:01:05 EEST | Tiedote

Pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja omisti viime vuoden lopussa jo runsaat 2 miljoonaa suomalaista. Tämä oli vajaat 37 % henkilöistä. Sijoittaminen osakkeisiin tai rahastoihin on lisääntynyt huomattavasti kymmenen vuoden aikana, sillä vielä vuonna 2013 omistajia oli noin neljännes.