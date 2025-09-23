Uudet maanteiden hoitourakat käynnistyvät 1.10.2025
Pohjoisella hankinta-alueella on kilpailutettu maanteiden hoidon alueurakoitsijat Sodankylän, Kemijärvi-Posion ja Puolangan hoitourakoihin. Kemijärvi-Posio urakassa urakoitsijana aloittaa Pimara Väyläpalvelut Oy, Sodankylässä ja Puolangalla jatkaa Destia Oy.
Lapin ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan maanteiden hoidon Pohjoisella hankinta-alueella on kilpailutettu maanteiden hoitourakoitsijat Sodankylän, Kemijärvi-Posion ja Puolangan hoitourakoihin. Kilpailutusten myötä maanteiden hoitourakoitsija vaihtuu Kemijärvi-Posio urakassa, jossa urakoitsijana aloittaa Pimara Väyläpalvelut Oy. Sodankylässä ja Puolangalla hoitourakoitsijana jatkaa Destia Oy. Hoitourakoitsijat aloittavat viisivuotisen toimikautensa lokakuun alusta.
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen maantiet hoidetaan yhdeksässätoista hoitourakassa. Hoitourakoiden suorittamilla maanteiden hoitotoimenpiteillä turvataan teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.
Ajantasaista tietoa maanteiden hoidon toimenpiteistä löydät Liikennetilanne-palvelusta (fintraffic.fi) sekä Alueurakat (autori.fi) -sivulta.
Yhteyshenkilöt
Lapin ELY-keskus
Yksikön päällikkö, Kunnossapito Kari Parikka
puh 0295 037 247
Kunnossapitovastaava Joona Peltoniemi
puh 0295 026 753
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
