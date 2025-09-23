Lapin ELY-keskus

Uudet maanteiden hoitourakat käynnistyvät 1.10.2025

24.9.2025 13:01:54 EEST | Lapin ELY-keskus | Tiedote

Pohjoisella hankinta-alueella on kilpailutettu maanteiden hoidon alueurakoitsijat Sodankylän, Kemijärvi-Posion ja Puolangan hoitourakoihin. Kemijärvi-Posio urakassa urakoitsijana aloittaa Pimara Väyläpalvelut Oy, Sodankylässä ja Puolangalla jatkaa Destia Oy.

kuvassa auro-auto talvisella tiellä
Kuva: Lapin ELY-keskus

Lapin ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan maanteiden hoidon Pohjoisella hankinta-alueella on kilpailutettu maanteiden hoitourakoitsijat Sodankylän, Kemijärvi-Posion ja Puolangan hoitourakoihin. Kilpailutusten myötä maanteiden hoitourakoitsija vaihtuu Kemijärvi-Posio urakassa, jossa urakoitsijana aloittaa Pimara Väyläpalvelut Oy. Sodankylässä ja Puolangalla hoitourakoitsijana jatkaa Destia Oy. Hoitourakoitsijat aloittavat viisivuotisen toimikautensa lokakuun alusta.

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen maantiet hoidetaan yhdeksässätoista hoitourakassa. Hoitourakoiden suorittamilla maanteiden hoitotoimenpiteillä turvataan teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.

Ajantasaista tietoa maanteiden hoidon toimenpiteistä löydät Liikennetilanne-palvelusta (fintraffic.fi) sekä  Alueurakat (autori.fi) -sivulta.

Yhteyshenkilöt

Lapin ELY-keskus

Yksikön päällikkö, Kunnossapito Kari Parikka
puh 0295 037 247

Kunnossapitovastaava Joona Peltoniemi
puh 0295 026 753

