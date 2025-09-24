Vihreät jättää keskustelualoitteen nuorten naisvihamielisen ja äärioikeistolaisen ajattelun kasvusta – vetoavat puhemies Halla-ahoon
Sosiaalisessa mediassa leviää naisvihamielisiä ja äärioikeistolaisia sisältöjä kasvavalla vauhdilla, yhä laajemmalle yleisölle. Tällaiset ideologiat vetoavat erityisesti poikiin, jotka kokevat ulkopuolisuutta tai etsivät hyväksyntää ja identiteettiä, Vihreät toteaa kansanedustaja Fatim Diarran jättämässä aloitteessa.
Helsingin Sanomat uutisoi keväällä koulujen arjen muuttuneen huolestuttavaan suuntaan. Yhä useampi opettaja kohtaa työssään tilanteita, joissa oppilaat avoimesti kyseenalaistavat tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeudet. Samaan aikaan Suomi on tutkitusti EU:n väkivaltaisin maan naisille ja erilaiset tilastot ja tutkimukset maalaavat huolestuttavaa kuvaa nuorten koventuneista asenteista.
“Ilmiö näkyy kouluissa, mutta sen juuret ulottuvat syvemmälle. Sosiaalisessa mediassa leviävät naisvihamieliset ja äärioikeistolaiset sisällöt vääristävät varsinkin nuorten maailmankuvaa”, toteaa Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra.
“Tällaiset ideologiat vetoavat erityisesti poikiin, jotka kokevat ulkopuolisuutta tai etsivät hyväksyntää ja identiteettiä. Kun opettaja ei enää uskalla puuttua rasistiseen, naisvihamieliseen tai homofobiseen huuteluun, tytöille ja vähemmistöön kuuluville oppilaille ei ole enää turvallista kasvuympäristöä”, Diarra huomauttaa.
Diarra huomauttaa, että nuoret elävät kriisien ja epävarmuuden aikaa. Kun samalla tuki, osallisuuden tunne ja turvallinen aikuinen puuttuvat, tyhjiön täyttää helposti mustavalkoinen ja väkivaltainen maailma.
“Nämä eivät ole harmittomia ilmiöitä. Ne voivat alkaa halveksuntana ja puheena, mutta johtavat helposti välinpitämättömyyteen, vallankäyttöön ja jopa väkivaltaan. Yhteiskunta, joka ei pidä huolta pojistaan, ei ole turvallinen tytöille”, Diarra muistuttaa.
“Tämä on koko Suomen yhteinen asia ja huoli, jonka pitäisi yhdistää kansanedustajia yli puoluerajojen. Siksi toivon, että voisimme puhemies Halla-ahon johdolla käydä perustellun keskustelun aiheesta ja pyrkisimme etsimään yhteisiä ratkaisuja, ennen kuin on liian myöhäistä.”
Yhteyshenkilöt
Fatim DiarraKansanedustajaPuh:09 432 3132fatim.diarra@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
