Ruuvi Air mahdollistaa terveellisemmät kodit ja sisätilat – uusi innovaatio vauhdittaa suomalaisyrityksen kansainvälistä kasvua

RIIHIMÄKI, Suomi, 25. syyskuuta 2025. Vuonna 2016 perustettu suomalainen Ruuvi Innovations Oy tuo markkinoille Ruuvi Airin, laitteen joka auttaa havaitsemaan huonon sisäilman piilevät riskitekijät. Vietämme sisällä jopa yli 80 prosenttia ajastamme, joten sisäilma vaikuttaa joka päivä terveyteen ja jaksamiseen kotona ja työpaikoilla. Ruuvi Air on Ruuvin anturiperheen uusin tulokas ja monipuolinen älyanturi. Laite antaa selkeää tietoa ja käytännön neuvoja sisäilman parantamiseen. Seuraa sisäilmaa jatkuvasti samaan tapaan kuin moni seuraa askelia, sykettä ja unta. Tietojen pohjalta on helppo tehdä mitattuun tietoon nojaavia arjen muutoksia, jotka kohentavat kodin ilmanlaatua.

Sisätiloissa voi olla 2–5 kertaa enemmän epäpuhtauksia kuin ulkona, mutta toisin kuin ulkoilman laatua, sisäilman laatua ei juurikaan seurata, vaikka sillä on merkittävä vaikutus päivittäiseen terveyteen. Poliittiset päättäjät ovat ymmärtäneet, että ilmanlaadun parantaminen on kansanterveyden kannalta kiireellistä, ja ovat ryhtyneet määrätietoisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi lokakuussa 2024 Euroopan unioni hyväksyi päivitetyn ilmanlaatuasetuksen, jonka tavoitteena on suojella kansanterveyttä tiukentamalla ilman epäpuhtauksien raja-arvoja. Huono sisäilman laatu voi aiheuttaa useita kroonisia terveysongelmia, kuten astmaa, sydänsairauksia ja keuhkosyöpää, ja erityisen suuressa riskissä ovat pienet lapset, vanhukset ja henkilöt, joilla on hengityselinten perussairauksia.

Tavalliset arjen asiat vaikuttavat usein sisäilman laatuun. Esimerkiksi huonosti toimivat tai väärin käytetyt tulisijat, lämmitys puulla tai kivihiilellä, voimakkaat puhdistusaineet ja tupakointi kuormittavat huoneilmaa. Myös monet kodin tuotteet päästävät kemikaaleja: maalit ja lakat, ilmanraikastimet, aerosoleja käyttävä kosmetiikka, huonekaluista ja tekstiileistä haihtuvat yhdisteet sekä jopa lasertulostimet. Näistä syntyy pienhiukkasia (PM) ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), kuten bentseeniä, tolueenia, formaldehydiä, asetonia ja styreeniä.

Ikkunoiden avaaminen silloin, kun ulkona on paljon hiukkasia, voi heikentää sisäilmaa. Vuonna 2025 Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa laajat metsäpalot toivat savua koteihin avoimista ikkunoista ja lisäsivät hienojakoisten hiukkasten määrää sisällä. Ruuvi Air tunnistaa tällaiset tilanteet reaaliajassa ja antaa käytännön ohjeet saastealtistuksen vähentämiseen, esimerkiksi milloin ikkunat kannattaa pitää kiinni, milloin tuulettaa sekä milloin tehostaa ilmanvaihtoa tai käyttää ilmanpuhdistinta.

”Kaikki ansaitsevat yksinkertaisia, käytännöllisiä tietoja kotinsa ja työpaikkansa ilmanlaadusta. Ruuvi Air tarjoaa juuri tämän mahdollisuuden”, sanoo Ruuvi Airin perustajajäsen ja operatiivinen johtaja Henri Hakunti. ”Tuomalla saman selkeyden, jota ihmiset rakastavat älykelloissa ja -sormuksissa myös sisätiloihin, teemme ilmanlaadusta ymmärrettävää kaikille ja annamme perheille sekä yrityksille mahdollisuuden luoda aidosti terveellisiä ympäristöjä. Monet meistä eivät ole vielä ymmärtäneet, kuinka voimakkaasti sisäilma vaikuttaa päivittäiseen terveyteen ja energiaan, ja juuri sitä haluamme muuttaa.”

Ruuvi Air on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Uuden tuotteen lanseeraus vie Ruuvin seuraavaan kansainvälisen kasvun vaiheeseen ja avaa suomalaiselle osaamiselle uusia markkinoita yhdessä kumppaneiden kanssa. Ruuvin tuotteita on toimitettu jo yli 150 maahan, ja Ruuvi Air vahvistaa yrityksen asemaa kansainvälisenä toimijana, jonka juuret ovat vahvasti Suomessa.

Ruuvi Airin älykkäät anturit seuraavat jatkuvasti lämpötilaa, ilmankosteutta, hiilidioksidia (CO₂), haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), typen oksideja (NOx), pienhiukkasia (PM2,5) ja ilmanpainetta. Ruuvi Station -mobiilisovellus muuttaa mittausdatan selkeäksi tiedoksi ja käytännön ohjeiksi, joiden avulla käyttäjä voi parantaa sisäilmaa ilman laajempaa teknistä osaamista. Laite on helppo asentaa ja toimii monipuolisena Bluetooth-anturina, joka kattaa kodin ja terveyden kannalta tärkeimmät sisäilman tekijät.

"Ruuvi on pohjimmiltaan joukko innokkaita insinöörejä, jotka suhtautuvat intohimoisesti korkealaatuisten tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Erityisen tärkeää tiimillemme on ollut alusta saakka tehdä tuotteista mahdollisimman helppokäyttöisiä, mutta samalla niin varmatoimisia ja laadukkaita, että ne soveltuvat kodin lisäksi myös yrityksille vakavampaankin käyttöön.", sanoo Ruuvin perustaja ja toimitusjohtaja Lauri Jämsä. "Hienostuneesta teknologiastaan huolimatta Ruuvi Air ei ole monimutkainen laite käyttää. Se on hyödyllinen mittauskumppani, joka on seuraa ilmanlaatua väsymättä ympäri vuorokauden. Se auttaa tunnistamaan näkymättömiä vaaroja ja tekemään tarvittavat muutokset, jotta käyttäjänä voit suojella tärkeimpiä asioita: terveyttäsi, perhettäsi ja kotiasi."

Ruuvi Airin vahvuus on siinä, että se muuttaa näkymättömät ilmanlaadun tekijät konkreettisiksi arjen parannuksiksi. Laite ja maksuton mobiilisovellus tuottavat mittauksista ymmärrettävää tietoa, jotta käyttäjä voi tunnistaa ja ehkäistä sisäilman haittoja ennen kuin ne vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä tukee Ruuvi Indoor Air Quality Score, yrityksen oma indeksi, joka yhdistää anturien tulokset selkeälle asteikolle nollasta sataan. Korkea pisteluku kertoo puhtaasta ja terveellisestä sisäilmasta, matala taas siitä, että ilman parantamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Näin jokainen saa nopeasti kokonaiskuvan kodin ilmanlaadusta ilman erityisosaamista. Ennakoiva toimintatapa muuttaa piilevät riskit pieniksi ja käytännöllisiksi teoiksi, jotka parantavat arjen mukavuutta ja elämänlaatua pitkällä aikavälillä.

Ruuvi Airin ennakkomyynti on nyt alkanut ja toimitukset käynnistyvät lokakuun aikana. Laite integroituu saumattomasti olemassa olevaan Ruuvi-tuoteperheeseen ja yhdistyy tilausmaksuttomaan Ruuvi Station -mobiilisovellukseen. Tähän mennessä Ruuvi on toimittanut tuotteitaan asiakkaille yli 150 maassa. Yrityksen toiminta perustuu luottamukseen, helppokäyttöisyyteen ja kestävään kehitykseen, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä parantamaan päivittäistä elämäänsä hyödyntämällä ympäristönsä dataa.