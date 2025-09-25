Tampereen Oopperan Sweeney Todd -kauhumusikaalin rooleissa loistavat musikaali- ja oopperamaailman kirkkaimmat tähdet

Stephen Sondheimin (1930–2021) säveltämä ja sanoittama ja Hugh Wheelerin (1912–1987) käsikirjoittama Sweeney Todd – Fleet Streetin paholaisparturi on viktoriaaniseen Lontooseen sijoittuva palkittu kauhukomediaklassikko, joka kertoo verisen tarinan asiakkaitaan murhaavasta parturista. Teos käsittelee koston teemoja mustan huumorin keinoin.

Tampereen Ooppera tuo Tampere-talon Ison salin lavalle musikaalin visualisoidun konserttiversion 8.–10. tammikuuta 2026. Esityksiä on yhteensä kolme. Kiehtova tarina kostosta ja piirakoista esitetään suomeksi. Käännökset ovat Juice Leskisen (1950–2006) käsialaa. Liput ovat myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa.

Kauhumusikaalin solistirooleissa loistavat musikaali- ja oopperamaailman kirkkaimmat tähdet. Kostonhimoisen parturin nimiroolin laulaa baritoni Ville Rusanen, joka on yksi tunnetuimmista suomalaista oopperalaulajista ja odotettu vierailija Tampereen Oopperassa. Lontoon epäilyttävimpiä piirakoita leipovan rouva Lovettin roolin tulkitsee näyttelijä-laulaja Maria Ylipää, joka muistetaan lukuisista musiikkiteatteri-, elokuva- ja tv-rooleistaan.

Kotimaan musikaalimaailman huipulle noussut näyttelijä Martti Manninen laulaa nuoren Anthony Hopen roolin. Helsingin Kaupunginteatterin vakituisena näyttelijänä työskentelevän Mannisen viimeisimpiä menestysrooleja ovat olleet mm. Christian (Moulin Rouge!), prinssi Erik (Pieni merenneito) ja Artturi (Let’s Play Business).

Sweeney Toddin tyttären Johanna Barkerin roolin laulaa äänellisestä monipuolisuudestaan sekä lavaheittäytymisestään tunnettu koloratuurisopraano Marika Hölttä. Monien ooppera- ja orkesteriesiintymisiensä lisäksi Hölttä hurmasi Christinen roolissa Suomen kansallisoopperan Oopperan kummitus -musikaalissa syksyllä 2024.

Pirullisen tuomari Turpinin roolin tulkitsee bassobaritoni Juha Pikkarainen, joka on esiintynyt niin ooppera- kuin teatterilavoilla ympäri Suomen. Pikkarainen on ollut kiinnitettynä oopperalaulajana Kansallisoopperassa vuodesta 2020 lähtien. Hänet muistetaan myös Paavo Ruotsalaisen roolista Viimeisissä kiusauksissa Kuopion kaupunginorkesterin kanssa keväällä 2025.

Näyttelijä, ääninäyttelijä ja laulaja Petrus Kähkönen nähdään Sweeney Toddin ja Rouva Lovettin apulaispojan Tobias Raggin roolissa. Kähkönen on esiintynyt päärooleissa Suomen suurimpien teattereiden lavoilla, kuten Kinky Boots -musikaalissa Helsingin Kaupunginteatterissa ja Tampereen Työväen Teatterissa sekä Anastasia - ja Notre Damen kellonsoittaja -musikaaleissa Tampereen Teatterissa.

Kerjäläisnaisen ja Lucy Barkerin kaksoisroolin tulkitsee ilmaisuvoimainen ja moninkertaisesti palkittu mezzosopraano Essi Luttinen, jonka laaja ohjelmisto ulottuu varhaisesta barokista aina viihdemusiikkiin ja nykyoopperaan. Ooppera Skaalan taiteellinen johtaja on tuttu vierailija mm. Kansallisoopperassa ja Savonlinnan Oopperajuhlilla sekä eri orkestereiden solistina.

Kieroilevan huijariparturin Adolfo Pirellin roolin laulaa tenori Dan Karlström, jolle Sweeney Todd on tuttu teos: Karlström teki debyyttinsä Suomen kansallisoopperassa Tobias Raggin roolissa vuonna 1997. Sittemmin tämä Leipzigin oopperaan vuodesta 2001 kiinnitetty laulaja on työskennellyt Euroopan tunnetuimmilla oopperalavoilla useissa merkittävissä rooleissa, ja hänen repertuaarinsa kattaa laajasti oopperan, operetin ja musiikkiteatterin keskeisiä rooleja.

Beadle Bamfordin roolin tekevä Jukka Nylund on monipuolinen musiikin ja teatterin ammattilainen: näyttelijä, ääninäyttelijä, laulaja, ohjaaja, suomentaja, säveltäjä ja muusikko. Suureksi Stephen Sondheim -faniksi tunnustautuva Nylund on toiminut turkulaisen Samppalinnan Kesäteatterin taiteellisena johtajana vuodesta 2022.

Tampereen visualisoidun konserttiversion ohjaa Tuomas Parkkinen. Tampere Filharmonian 50-henkistä orkesteria johtaa kapellimestari Eeva Kontu. Puvut ja visualisoinnin suunnittelee Anna Sinkkonen, valot Ville Syrjä ja naamioinnin Johanna Vänttinen. Tuotantoa varten koottua Tampereen Oopperan ensemblekuoroa valmentavat Heikki Liimola ja Kalle Ruusukallio.

Sweeney Todd – Fleet Streetin paholaisparturi

Kauhumusikaalin konserttiversio

Iso sali, Tampere-talo

Esitykset

To 8.1.2026 klo 18.30

Pe 9.1.2026 klo 18.30

La 10.1.2026 klo 15

Konsertin kesto on n. 2 tuntia 45 minuuttia sisältäen väliajan. Teos esitetään suomeksi.

Sweeney Todd sisältää kohtauksia, jotka eivät välttämättä sovi herkemmille katsojille. Suosittelemme esitystä yli 12-vuotiaille.

Liput

Perusliput 70/60/55 €

Eläkeläiset 66,50/56,50/51,50 €

Lapset ja nuoret (16 v. asti) sekä opiskelijat 25 €

Varauduthan esittämään alennuslippuun oikeuttavan todistuksen (esim. opiskelijakortti) Tampere-talon henkilökunnalle. Yli 10 hengen ryhmät voivat laittaa sähköpostia osoitteeseen ryhmamyynti@tampere-talo.fi tai soittaa puh. +358 3 243 4501 (ma–pe klo 10–16).

Rooleissa

Sweeney Todd Ville Rusanen

Rouva Lovett Maria Ylipää

Anthony Hope Martti Manninen

Johanna Barker Marika Hölttä

Tuomari Turpin Juha Pikkarainen

Tobias Ragg Petrus Kähkönen

Kerjäläisnainen / Lucy Barker Essi Luttinen

Adolfo Pirelli Dan Karlström

Beadle Bamford Jukka Nylund

Tekijät

Musiikki ja laulujen sanat Stephen Sondheim

Libretto Hugh Wheeler

Suomennos Juice Leskinen

Ohjaus Tuomas Parkkinen

Musiikinjohto Eeva Kontu

Kuoron valmennus Heikki Liimola ja Kalle Ruusukallio

Pukusuunnittelu ja visualisointi Anna Sinkkonen

Valosuunnittelu Ville Syrjä

Naamioinnin suunnittelu Johanna Vänttinen

Tampere Filharmonia

Tampereen Oopperan kuoro

Alkuperäissovitus Christopher Bond

Alkuperäinen Broadway-ohjaus Harold Prince

Orkestrointi Jonathan Tunick

Alkuperäiset Broadway-tuottajat Richard Barr, Charles Woodward, Robert Fryer, Mary Lea Johnson, Martin Richards, yhteistyössä Dean ja Judy Manosin kanssa

Sweeney Todd esitetään Music Theatre Internationalin (MTI) myöntämällä erityisluvalla ja toimittamilla virallisilla esitysmateriaaleilla. Lisätiedot: mtishows.com

Esityksen video- tai äänitallentaminen on ehdottomasti kielletty.

Jane ja Aatos Erkon säätiö on tukenut Tampere-talon ooppera- ja kamarimusiikkitoiminnan kehittämistä vuosina 2024–2025.

Tuotanto: Tampereen Ooppera

Lisätiedot

Suvi Leinonen

Taiteellinen johtaja

Tampere-talo Oy

Puh. +358 3 243 4031

suvi.leinonen@tampere-talo.fi

Median liput

Elsa Vähänen

Viestintäasiantuntija

Tampere-talo Oy

Puh. +358 40 5512 739

elsa.vahanen@tampere-talo.fi