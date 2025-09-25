Tampereen Oopperan Sweeney Todd -kauhumusikaalin rooleissa loistavat musikaali- ja oopperamaailman kirkkaimmat tähdet
Tampereen Ooppera esittää Stephen Sondheimin modernin musikaaliklassikon Sweeney Todd – Fleet Streetin paholaisparturi ohjattuna ja visualisoituna konserttiversiona Tampere-talossa 8.–10. tammikuuta 2026. Solisteina laulavat Ville Rusanen, Maria Ylipää, Martti Manninen, Marika Hölttä, Juha Pikkarainen, Petrus Kähkönen, Essi Luttinen, Dan Karlström ja Jukka Nylund. Teoksen ohjaa Tuomas Parkkinen. Tampere Filharmoniaa, solisteja ja Tampereen Oopperan kuoroa johtaa Eeva Kontu.
Stephen Sondheimin (1930–2021) säveltämä ja sanoittama ja Hugh Wheelerin (1912–1987) käsikirjoittama Sweeney Todd – Fleet Streetin paholaisparturi on viktoriaaniseen Lontooseen sijoittuva palkittu kauhukomediaklassikko, joka kertoo verisen tarinan asiakkaitaan murhaavasta parturista. Teos käsittelee koston teemoja mustan huumorin keinoin.
Tampereen Ooppera tuo Tampere-talon Ison salin lavalle musikaalin visualisoidun konserttiversion 8.–10. tammikuuta 2026. Esityksiä on yhteensä kolme. Kiehtova tarina kostosta ja piirakoista esitetään suomeksi. Käännökset ovat Juice Leskisen (1950–2006) käsialaa. Liput ovat myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa.
Kauhumusikaalin solistirooleissa loistavat musikaali- ja oopperamaailman kirkkaimmat tähdet. Kostonhimoisen parturin nimiroolin laulaa baritoni Ville Rusanen, joka on yksi tunnetuimmista suomalaista oopperalaulajista ja odotettu vierailija Tampereen Oopperassa. Lontoon epäilyttävimpiä piirakoita leipovan rouva Lovettin roolin tulkitsee näyttelijä-laulaja Maria Ylipää, joka muistetaan lukuisista musiikkiteatteri-, elokuva- ja tv-rooleistaan.
Kotimaan musikaalimaailman huipulle noussut näyttelijä Martti Manninen laulaa nuoren Anthony Hopen roolin. Helsingin Kaupunginteatterin vakituisena näyttelijänä työskentelevän Mannisen viimeisimpiä menestysrooleja ovat olleet mm. Christian (Moulin Rouge!), prinssi Erik (Pieni merenneito) ja Artturi (Let’s Play Business).
Sweeney Toddin tyttären Johanna Barkerin roolin laulaa äänellisestä monipuolisuudestaan sekä lavaheittäytymisestään tunnettu koloratuurisopraano Marika Hölttä. Monien ooppera- ja orkesteriesiintymisiensä lisäksi Hölttä hurmasi Christinen roolissa Suomen kansallisoopperan Oopperan kummitus -musikaalissa syksyllä 2024.
Pirullisen tuomari Turpinin roolin tulkitsee bassobaritoni Juha Pikkarainen, joka on esiintynyt niin ooppera- kuin teatterilavoilla ympäri Suomen. Pikkarainen on ollut kiinnitettynä oopperalaulajana Kansallisoopperassa vuodesta 2020 lähtien. Hänet muistetaan myös Paavo Ruotsalaisen roolista Viimeisissä kiusauksissa Kuopion kaupunginorkesterin kanssa keväällä 2025.
Näyttelijä, ääninäyttelijä ja laulaja Petrus Kähkönen nähdään Sweeney Toddin ja Rouva Lovettin apulaispojan Tobias Raggin roolissa. Kähkönen on esiintynyt päärooleissa Suomen suurimpien teattereiden lavoilla, kuten Kinky Boots -musikaalissa Helsingin Kaupunginteatterissa ja Tampereen Työväen Teatterissa sekä Anastasia - ja Notre Damen kellonsoittaja -musikaaleissa Tampereen Teatterissa.
Kerjäläisnaisen ja Lucy Barkerin kaksoisroolin tulkitsee ilmaisuvoimainen ja moninkertaisesti palkittu mezzosopraano Essi Luttinen, jonka laaja ohjelmisto ulottuu varhaisesta barokista aina viihdemusiikkiin ja nykyoopperaan. Ooppera Skaalan taiteellinen johtaja on tuttu vierailija mm. Kansallisoopperassa ja Savonlinnan Oopperajuhlilla sekä eri orkestereiden solistina.
Kieroilevan huijariparturin Adolfo Pirellin roolin laulaa tenori Dan Karlström, jolle Sweeney Todd on tuttu teos: Karlström teki debyyttinsä Suomen kansallisoopperassa Tobias Raggin roolissa vuonna 1997. Sittemmin tämä Leipzigin oopperaan vuodesta 2001 kiinnitetty laulaja on työskennellyt Euroopan tunnetuimmilla oopperalavoilla useissa merkittävissä rooleissa, ja hänen repertuaarinsa kattaa laajasti oopperan, operetin ja musiikkiteatterin keskeisiä rooleja.
Beadle Bamfordin roolin tekevä Jukka Nylund on monipuolinen musiikin ja teatterin ammattilainen: näyttelijä, ääninäyttelijä, laulaja, ohjaaja, suomentaja, säveltäjä ja muusikko. Suureksi Stephen Sondheim -faniksi tunnustautuva Nylund on toiminut turkulaisen Samppalinnan Kesäteatterin taiteellisena johtajana vuodesta 2022.
Tampereen visualisoidun konserttiversion ohjaa Tuomas Parkkinen. Tampere Filharmonian 50-henkistä orkesteria johtaa kapellimestari Eeva Kontu. Puvut ja visualisoinnin suunnittelee Anna Sinkkonen, valot Ville Syrjä ja naamioinnin Johanna Vänttinen. Tuotantoa varten koottua Tampereen Oopperan ensemblekuoroa valmentavat Heikki Liimola ja Kalle Ruusukallio.
Sweeney Todd – Fleet Streetin paholaisparturi
Kauhumusikaalin konserttiversio
Iso sali, Tampere-talo
Esitykset
To 8.1.2026 klo 18.30
Pe 9.1.2026 klo 18.30
La 10.1.2026 klo 15
Konsertin kesto on n. 2 tuntia 45 minuuttia sisältäen väliajan. Teos esitetään suomeksi.
Sweeney Todd sisältää kohtauksia, jotka eivät välttämättä sovi herkemmille katsojille. Suosittelemme esitystä yli 12-vuotiaille.
Liput
Perusliput 70/60/55 €
Eläkeläiset 66,50/56,50/51,50 €
Lapset ja nuoret (16 v. asti) sekä opiskelijat 25 €
Varauduthan esittämään alennuslippuun oikeuttavan todistuksen (esim. opiskelijakortti) Tampere-talon henkilökunnalle. Yli 10 hengen ryhmät voivat laittaa sähköpostia osoitteeseen ryhmamyynti@tampere-talo.fi tai soittaa puh. +358 3 243 4501 (ma–pe klo 10–16).
Rooleissa
Sweeney Todd Ville Rusanen
Rouva Lovett Maria Ylipää
Anthony Hope Martti Manninen
Johanna Barker Marika Hölttä
Tuomari Turpin Juha Pikkarainen
Tobias Ragg Petrus Kähkönen
Kerjäläisnainen / Lucy Barker Essi Luttinen
Adolfo Pirelli Dan Karlström
Beadle Bamford Jukka Nylund
Tekijät
Musiikki ja laulujen sanat Stephen Sondheim
Libretto Hugh Wheeler
Suomennos Juice Leskinen
Ohjaus Tuomas Parkkinen
Musiikinjohto Eeva Kontu
Kuoron valmennus Heikki Liimola ja Kalle Ruusukallio
Pukusuunnittelu ja visualisointi Anna Sinkkonen
Valosuunnittelu Ville Syrjä
Naamioinnin suunnittelu Johanna Vänttinen
Tampere Filharmonia
Tampereen Oopperan kuoro
Alkuperäissovitus Christopher Bond
Alkuperäinen Broadway-ohjaus Harold Prince
Orkestrointi Jonathan Tunick
Alkuperäiset Broadway-tuottajat Richard Barr, Charles Woodward, Robert Fryer, Mary Lea Johnson, Martin Richards, yhteistyössä Dean ja Judy Manosin kanssa
Sweeney Todd esitetään Music Theatre Internationalin (MTI) myöntämällä erityisluvalla ja toimittamilla virallisilla esitysmateriaaleilla. Lisätiedot: mtishows.com
Esityksen video- tai äänitallentaminen on ehdottomasti kielletty.
Jane ja Aatos Erkon säätiö on tukenut Tampere-talon ooppera- ja kamarimusiikkitoiminnan kehittämistä vuosina 2024–2025.
Tuotanto: Tampereen Ooppera
Lisätiedot
Suvi Leinonen
Taiteellinen johtaja
Tampere-talo Oy
Puh. +358 3 243 4031
suvi.leinonen@tampere-talo.fi
Median liput
Elsa Vähänen
Viestintäasiantuntija
Tampere-talo Oy
Puh. +358 40 5512 739
elsa.vahanen@tampere-talo.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella ympäri Suomea.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2023 Tampere-talon liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestämme yli tuhat tapahtumaa, palvelemme yli 517 500 tyytyväistä kävijää ja tuotamme Tampereen talousalueelle 50 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
