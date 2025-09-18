JHT – Missio vai mielenrauha -kirjaa on myyty 50 000 kappaletta kolmessa viikossa
Ilmiöksi nopeasti muodostunut Oskari Saaren ja Jare Tiihosen JHT – Missio vai mielenrauha -teos on onnistunut kolmessa viikossa rikkomaan 50 000 myydyn kappaleen rajan. Se on suomalaiselle tietokirjalle poikkeuksellinen saavutus.
”Vielä viikkoa ennen julkaisua mietin, että mitähän tässä on oikein tullut tehtyä. Saamani palautteen perusteella uskallan nyt kuitenkin todeta, että kirja on saavuttanut ainoan tavoitteensa: antaa jollekin jotakin, mistä voisi olla hyötyä. Se tuntuu palkitsevalta", pohtii Jare Tiihonen.
”WSOY:n tietokirjojen osalta yksikään toinen teos ei ole myynyt näin nopeasti 50 000 kappaletta. Itsensä kehittämistä ja henkistä hyvinvointia käsitteleviltä kirjoilta vie yleensä jonkin aikaa löytää yleisönsä ja muodostua puheenaiheeksi. Oskari Saaren ja Jare Tiihosen kirja on tässäkin suhteessa ilahduttava poikkeus”, kertoo kustantaja Henrikki Timgren.
Oskari Saaren ja Jare Tiihosen JHT – Missio vai mielenrauha ilmestyi 3.9.2025. Kirjassa Tiihonen avaa, mitä musiikkimaailman huipulle nouseminen ja siellä pysyminen vaati. Uran lopettaminen pakotti Tiihosen kohtaamaan itsensä ja määrittelemään menestyksen ja hyvinvoinnin mittarinsa uudelleen. JHT – Missio vai mielenrauha -teoksessa hän jakaa uran varrelta ja sen jälkeen kertyneet oppinsa ja johdattaa lukijan pohtimaan omaa elämäänsä. Tiihonen on itse lukenut kirjan äänikirjaksi.
Jare Tiihonen on Suomen musiikkihistoriaa muuttanut artisti. Hän päätti musiikkiuransa näyttävästi vuonna 2018 ja on sen jälkeen pääosin pysytellyt poissa julkisuudessa.
Oskari Saari on toimittaja ja tietokirjailija. Hän on aiemmin kirjoittanut muun muassa teoksen Aki Hintsa – Voittamisen anatomia, joka on yksi menestyneimmistä tietokirjoista Suomessa kautta aikojen.
