Opintolainoja nostettiin vuodentakaista vähemmän elokuussa 2025

Päättyneen lukuvuoden (elokuu 2024 – heinäkuu 2025) aikana opiskelijat nostivat opintolainoja 918 milj. euron edestä, mikä oli 17 % enemmän kuin edeltävänä lukuvuonna. Lukuvuoden alusta voimaan tulleiden muutosten myötä opiskelijat pystyivät kuitenkin nostamaan valtion takaamaa opintolainaa jopa yli 30 % aiempaa enemmän. Nostomäärät jäivät päättyneellä lukuvuodella hieman pienemmäksi kuin lukuvuonna 2021–2022, jolloin opintolainoja nostettiin eniten tilastohistoriassa, 935 milj. euron edestä. Kasvaneet nostomäärät ovat kuitenkin kiihdyttäneet opintolainakannan kasvua vuodentakaisesta. Elokuun 2025 lopussa opintolainakanta oli suurimmillaan kautta aikojen, 6,6 mrd. euroa, ja kasvoi 5,6 % vuositahtia.

Elokuussa 2025 nostettujen opintolainojen keskikorko oli 2,79 % eli 1,28 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Uusien opintolainanostojen keskimääräinen marginaali oli noin 0,5 %.[3] Muita kotitalouslainoja yleisemmin opintolainojen korot ovat olleet sidottuja euriborkorkojen sijaan pankkien omiin primekorkoihin. Elokuussa uusien euriborsidonnaisten opintolainojen keskikorko oli 2,76 %, kun primesidonnaisilla se oli 3,05 %. Uusista opintolainoista 8 % oli pankkien primekorkoihin sidottuja vuoden 2025 elokuussa, kun vielä vuotta aiemmin osuus oli 11 %.

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat elokuussa 2025 uusia asuntolainoja 1,1 mrd. euron edestä, mikä on 10 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 110 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi heinäkuusta ja oli 2,76 % elokuussa. Asuntolainakanta oli elokuun 2025 lopussa 105,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosimuutos –0,1 %. Sijoitusasuntolainoja oli 9,0 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli elokuun lopussa kulutusluottoja 17,6 mrd. euroa ja muita lainoja 17,8 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[4] elokuussa 1,7 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 650 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski heinäkuusta ja oli 3,73 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli elokuun lopussa 107,9 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 45,7 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli elokuun 2025 lopussa 115,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,81 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 70,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 15,6 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat elokuussa 1,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli elokuussa 2,10 %.

[1] Tieto keskimääräisestä lainanostosta ja arvio maksimimääräisten nostojen osuudesta perustuu positiivisen luottotietorekisterin tietoihin ja Suomen Pankin laskelmiin. Valtion takaaman opintolainan nostettavissa oleva maksimimäärä riippuu muun muassa opiskelijan iästä ja kouluasteesta.

[2] Kirjoitimme 1.8.2024 voimaan tulleista muutoksista tiedotteessamme 30.9.2024: https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tilastotiedotteet/rahalaitosten-tase/2024/elokuusta-alkaen-opintolainaa-on-voinut-nostaa-aiempaa-enemman/

[3] Perustuu positiivisen luottotietorekisterin tietoihin ja Suomen Pankin laskelmiin.

[4] Pl. tili- ja korttiluotot.