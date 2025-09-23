Piilon kiertotalousaluehankkeen YVA-menettely on alkanut
GRK Suomi Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelman), joka koskee Janakkalan ja Lopen kuntien rajalle suunnitteilla olevaa Piilon kiertotalousaluehanketta. Suunniteltu kokonaispinta-alaltaan noin 120 hehtaarin kiertotalousalue sijaitsee valtatien 3 länsipuolella, Piilonsuon alueella noin kolme kilometriä Tervakosken kylästä etelään.
Kiertotalousalueen on tarkoitus palvella Etelä-Suomen alueella syntyvien ylijäämämaiden, pilaantuneiden maiden ja hyötykäyttömateriaalien (voimalaitostuhkat ja -kuonat, betoni-, tiili-, asfaltti- sekä muut teollisuus- ja rakennusjätteet) välivarastointi-, jatkojalostus- ja hyötykäyttötarpeita. Hankealueelle sijoittuvia toimintoja ovat jätteiden käsittely- ja varastokentät, hyödyntämiskelvottomien pilaantuneiden maiden ja epäorgaanisten rejektien loppusijoitusalueet, pilaantumattomien maa-ainesten maankaatopaikka, metsätaloudessa muodostuvan puhtaan hakkuu- ja energiapuun sekä hyötypuun biopuuterminaali. Hankealueen rakenteissa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja. Hankealueen rakentamisen yhteydessä alueelta otetaan maa- ja kiviaineksia.
Hankkeen vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja (VE):
- VE0: Kiertotalousalue toteutetaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Alueella vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitellään betoni- ja asfalttijätettä. Jätteitä vastaanotetaan enintään 49 900 t/v ja varastoidaan enintään 15 000 t/v.
- VE1: Kiertotalousalue toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Kiertotalousalueella käsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään jätemateriaaleja enintään 900 000 t/v.
- VE2: Kiertotalousalue toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Kiertotalousalueella käsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään jätemateriaaleja enintään 400 000 t/v.
YVA-ohjelma on luettavissa sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/Piilon-kiertotalousalue-YVA. YVA-ohjelman voi tutustua kuulutusaikana seuraavissa paikoissa aukiolojen puitteissa: Janakkalan kunnantalo (Juttilantie 1, 14200 Turenki), Tervakosken kirjasto (Kivimiehentie 2, 12400 Tervakoski) ja Lopen palvelupiste Rosamunda (Kauppatie 3, 12700 Loppi).
Mielipiteiden esittäminen
YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne 24.10.2025 mennessä Hämeen ELY-keskukseen sähköisesti kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, 15141 Lahti.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja kaavoitusta koskeva yhteinen yleisötilaisuus pidetään torstaina 9.10.2025 klo 17.00–19.00 Ravintola Wanhassa Seuralassa (Jurvantie 1, 12540 Launonen, Loppi). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta yllä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
YVA-ohjelma on toiminnanharjoittajan suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä. YVA-menettelyn tavoitteena on edistää hankkeen kannalta merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamista, arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa päätöksenteon perustaksi.
Yhteyshenkilöt
Johanna FloodYVA-yhteysviranomainenHämeen ELY-keskusPuh:0295 025 019
