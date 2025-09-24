Ex-ilmastoministeri Mikkonen: Luvut eivät valehtele – Hallituksen esitettävä uskottava ilmastomalli välittömästi

Mikkonen kiittää pääministeri Orpoa siitä, että tämä on tällä viikolla jälleen toistanut Suomen pitävän kiinni vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta.

– Olin iloinen siitä, että pääministeri on vakuuttanut Suomen sitoutuneen hiilineutraalisuustavoitteeseen. Tavoite ei kuitenkaan toteudu hallituksen ilmastosuunnitelmilla, jotka on arvioitu riittämättömiksi. Hallituksen on ensi tilassa esitettävä uskottava malli, jolla se aikoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035, kuten ilmastolaki ja hallitusohjelma edellyttävät, vaatii kansanedustaja ja entinen ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Vihreät ovat jo esittäneet oman konkreettisen ja toteuttamiskelpoisen mallinsa, joka yhdistää päästövähennykset, hiilinielujen vahvistamisen ja reilun siirtymän.

– Me olemme näyttäneet, miten Suomi voidaan muuttaa hiilineutraaliksi tavoiteaikataulussa. Nyt haastamme myös muut puolueet kertomaan, miten he toteuttaisivat siirtymän hiilineutraliuteen – vai aikovatko hyväksyä lain rikkomisen ja ilmastokriisin karkaamisen käsistä, Mikkonen toteaa.

Tutkimuslaitosten mukaan hallituksen nykyiset toimet johtavat hiilineutraaliuteen vasta vuoden 2050 jälkeen. Tämä tarkoittaa Mikkosen mukaan sitä, että Suomi jää muuta Eurooppaa jälkeen ja vaarantaa samalla vihreän siirtymän investoinnit ja työpaikat.

Metsien hiilinielujen romahtaminen on tehnyt tavoitteiden saavuttamisesta entistä vaikeampaa. Hallituksen esittämät keinot eivät tutkimuslaitosten mukaan käytännössä kasvata hiilinieluja lainkaan.

– Metsät ovat olleet Suomen ilmastopolitiikan kipupiste viime vuosina. Sen sijaan että hallitus olisi tarttunut toimeen hiilinielujen vahvistamiseksi, se on sulkenut silmänsä todellisuudelta ja keskittynyt kyseenalaistamaan hiilinieluihin liittyvää tutkimusta. Meidän tulisi kyetä käymään rehellinen keskustelu maankäytöstä ja hakkuumääristä, Mikkonen toteaa.

– Ilmastokriisi ei odota. Suomella on osaaminen ja keinot, nyt tarvitaan poliittista tahtoa. Vihreät näyttävät mallin, hallituksen on aika toimia, Mikkonen summaa.