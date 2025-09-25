Hyvinvointialueen kotiin toimitettavissa aterioissa muutoksia Joutsan ja Luhangan alueella loppuvuodesta 2025

Ateriapalveluiden uutena yhteistyökumppanina toimii Menumat Oy, joka vastaa jatkossa myös aterioiden toimituksesta. Menumat-palvelussa ruoan lisäksi asiakkaalle toimitetaan pakastin ja kuumennuslaite, joka voidaan tarvittaessa ajastaa. Palvelu on hyvinvointialueella tuttu: se on käytössä jo Hankasalmella, Lievestuoreella, Laukaassa, Jyväskylässä, Toivakassa, Äänekoskella, Saarijärvellä ja Kyyjärvellä.

Hyvinvointialueen asiakasohjaus ja alueen kotihoito kartoittavat yhteistyössä kaikki nykyiset asiakkaat ja varmistavat, että ruokailu onnistuu hyvin myös jatkossa. Jos asiakas tarvitsee apua tai ohjausta aterian lämmittämisessä ja ruokailussa, siitä huolehditaan.

Muutos pyritään tekemään asiakkaille mahdollisimman helpoksi. Asiakkaiden tilaukset jatkuvat normaaliin tapaan, eikä heidän tarvitse tehdä mitään muutosvaiheessa.

– Ateriahinta pysyy asiakkaillemme samana, siihen ei tule muutoksia. Myöskään kuljetuksista tai laitteesta ei tule asiakkaille lisäkustannuksia. Puolestaan nykyiseen ateriakuljetusaikatauluun voi tulla muutoksia, joista tiedotamme suoraan asiakkaitamme lähempänä muutoksen ajankohtaa, sanoo Henna Tikka Keski-Suomen hyvinvointialueen puhtaus- ja ruokapalveluiden palvelujohtaja.

Ateriapalvelun kysymyksissä ja tilanteessa, jossa herää huoli läheisen hyvinvoinnista, voi olla yhteydessä Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneen huolipuhelimeen p. 014 266 3080 (läntinen alue), arkisin maanantaista perjantaihin kello 9–15.