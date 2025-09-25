Hyvinvointialueen kotiin toimitettavissa aterioissa muutoksia Joutsan ja Luhangan alueella loppuvuodesta 2025
Keski-Suomen hyvinvointialueen kotiin toimitettavissa aterioissa tapahtuu muutoksia Joutsan ja Luhangan alueella loppuvuodesta 2025, kun Joutsan tuotantokeittiön toiminta päättyy. Muutoksen aikataulu tarkentuu syksyn aikana.
Ateriapalveluiden uutena yhteistyökumppanina toimii Menumat Oy, joka vastaa jatkossa myös aterioiden toimituksesta. Menumat-palvelussa ruoan lisäksi asiakkaalle toimitetaan pakastin ja kuumennuslaite, joka voidaan tarvittaessa ajastaa. Palvelu on hyvinvointialueella tuttu: se on käytössä jo Hankasalmella, Lievestuoreella, Laukaassa, Jyväskylässä, Toivakassa, Äänekoskella, Saarijärvellä ja Kyyjärvellä.
Hyvinvointialueen asiakasohjaus ja alueen kotihoito kartoittavat yhteistyössä kaikki nykyiset asiakkaat ja varmistavat, että ruokailu onnistuu hyvin myös jatkossa. Jos asiakas tarvitsee apua tai ohjausta aterian lämmittämisessä ja ruokailussa, siitä huolehditaan.
Muutos pyritään tekemään asiakkaille mahdollisimman helpoksi. Asiakkaiden tilaukset jatkuvat normaaliin tapaan, eikä heidän tarvitse tehdä mitään muutosvaiheessa.
– Ateriahinta pysyy asiakkaillemme samana, siihen ei tule muutoksia. Myöskään kuljetuksista tai laitteesta ei tule asiakkaille lisäkustannuksia. Puolestaan nykyiseen ateriakuljetusaikatauluun voi tulla muutoksia, joista tiedotamme suoraan asiakkaitamme lähempänä muutoksen ajankohtaa, sanoo Henna Tikka Keski-Suomen hyvinvointialueen puhtaus- ja ruokapalveluiden palvelujohtaja.
Ateriapalvelun kysymyksissä ja tilanteessa, jossa herää huoli läheisen hyvinvoinnista, voi olla yhteydessä Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneen huolipuhelimeen p. 014 266 3080 (läntinen alue), arkisin maanantaista perjantaihin kello 9–15.
Yhteyshenkilöt
palvelujohtaja Henna Tikka, puhtaus- ja ruokapalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, henna.tikka@hyvaks.fi, p. 050 316 6177
palvelupäällikkö Hanna Jauhiainen, ruokapalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanna.jauhiainen@hyvaks.fi, p. 040 553 9753
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
