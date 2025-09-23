Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vuoden 2025 röntgenhoitaja on Nina Nieminen Lahdesta

25.9.2025 14:28:12 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Suomen Röntgenhoitajat ry on valinnut vuoden 2025 röntgenhoitajaksi Nina Niemisen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta. Nina Nieminen palkittiin Radiografiapäivien yhteydessä Helsingissä.

Nina Nieminen on valmistunut röntgenhoitajaksi vuonna 1995 ja aloittanut yhä saman työnantajan palveluksessa jatkuvan työuransa Päijät-Hämeen keskussairaalassa tammikuussa 1996. Hänet tunnetaan työyhteisössään empaattisena, sydämellisenä ja huolellisena hoitajana, joka tuo ammattinsa ylpeydellä esiin. Nieminen tekee työtään suurella sydämellä ja ammattitaidolla. Hän on toiminut lähes kaikilla kuvantamisen osa-alueilla. Erityisesti hänen vahvuutensa löytyvät toimenpidepuolelta ja päivystystyöstä.

Työyhteisö kuvaa Nina Niemistä ystävälliseksi tehopaketiksi, joka tekee erinomaista yhteistyötä yli ammatti- ja toimipisterajojen. Hän on aktiivinen kehittäjä, joka tarttuu uusiin haasteisiin innolla ja kannustaa myös muita mukaan. Nieminen toimii angio- ja hybridisalien vastuuhoitajana ja on perehtynyt myös kuva-arkistohoitajan tehtäviin.

Nina Niemisen ammattiylpeys ja innostuneisuus näkyvät hänen jokapäiväisessä työssään. Hän on ollut vuosia aktiivinen toimija Päijät-Hämeen röntgenhoitajien hallituksessa, tällä hetkellä  hän toimii hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös osallistunut kansainväliseen kriisiapu- ja katastrofitoimintaan röntgenhoitajan roolissa muun muassa Haitilla ja Bangladeshissa ja lisäksi jakanut osaamistaan luennoimalla esimerkiksi radiografiapäivillä.

Työkaverit kuvaavat Nina Niemistä omistautuneeksi, vastuuntuntoiseksi ja arvostetuksi kollegaksi, joka hoitaa, ymmärtää ja tukee. Hänen valintansa Vuoden röntgenhoitajaksi on kunnianosoitus pitkäjänteiselle työlle, osaamiselle ja sydämelliselle asenteelle, joka näkyy niin potilastyössä kuin kollegiaalisessa yhteistyössä.

Suomen Röntgenhoitajat ry valitsee vuosittain vuoden röntgenhoitajan. Ehdotuksia kerätään Suomen Röntgenhoitajien jäseniltä. Valinta julkistetaan valtakunnallisten Radiografiapäivien yhteydessä.

Lisätietoja:

Nina Nieminen,  Vuoden röntgenhoitaja, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, 040 719 7858, nina.nieminen@paijatha.fi            

Ulla Riihonen, toiminnanjohtaja, Suomen Röntgenhoitajat Ry, 040 540 2473, ulla.riihonen@sorf.fi

Kuvat

Nina Nieminen
Vuoden Röntgenhoitaja Nina Nieminen työskentelee Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Kuva: Pasi Lepola.
Lataa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye