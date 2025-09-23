Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vuoden 2025 röntgenhoitaja on Nina Nieminen Lahdesta

Nina Nieminen on valmistunut röntgenhoitajaksi vuonna 1995 ja aloittanut yhä saman työnantajan palveluksessa jatkuvan työuransa Päijät-Hämeen keskussairaalassa tammikuussa 1996. Hänet tunnetaan työyhteisössään empaattisena, sydämellisenä ja huolellisena hoitajana, joka tuo ammattinsa ylpeydellä esiin. Nieminen tekee työtään suurella sydämellä ja ammattitaidolla. Hän on toiminut lähes kaikilla kuvantamisen osa-alueilla. Erityisesti hänen vahvuutensa löytyvät toimenpidepuolelta ja päivystystyöstä.

Työyhteisö kuvaa Nina Niemistä ystävälliseksi tehopaketiksi, joka tekee erinomaista yhteistyötä yli ammatti- ja toimipisterajojen. Hän on aktiivinen kehittäjä, joka tarttuu uusiin haasteisiin innolla ja kannustaa myös muita mukaan. Nieminen toimii angio- ja hybridisalien vastuuhoitajana ja on perehtynyt myös kuva-arkistohoitajan tehtäviin.

Nina Niemisen ammattiylpeys ja innostuneisuus näkyvät hänen jokapäiväisessä työssään. Hän on ollut vuosia aktiivinen toimija Päijät-Hämeen röntgenhoitajien hallituksessa, tällä hetkellä hän toimii hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös osallistunut kansainväliseen kriisiapu- ja katastrofitoimintaan röntgenhoitajan roolissa muun muassa Haitilla ja Bangladeshissa ja lisäksi jakanut osaamistaan luennoimalla esimerkiksi radiografiapäivillä.

Työkaverit kuvaavat Nina Niemistä omistautuneeksi, vastuuntuntoiseksi ja arvostetuksi kollegaksi, joka hoitaa, ymmärtää ja tukee. Hänen valintansa Vuoden röntgenhoitajaksi on kunnianosoitus pitkäjänteiselle työlle, osaamiselle ja sydämelliselle asenteelle, joka näkyy niin potilastyössä kuin kollegiaalisessa yhteistyössä.

Suomen Röntgenhoitajat ry valitsee vuosittain vuoden röntgenhoitajan. Ehdotuksia kerätään Suomen Röntgenhoitajien jäseniltä. Valinta julkistetaan valtakunnallisten Radiografiapäivien yhteydessä.

Lisätietoja:

Nina Nieminen, Vuoden röntgenhoitaja, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, 040 719 7858, nina.nieminen@paijatha.fi



Ulla Riihonen, toiminnanjohtaja, Suomen Röntgenhoitajat Ry, 040 540 2473, ulla.riihonen@sorf.fi