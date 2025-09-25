Liikunta- ja hyvinvointilautakunta lisäsi liikunnan avustusten jakoperiaatteisiin lisäyksen eettisiin linjauksiin sitoutumisesta

Kyseessä oli ensimmäinen uuden liikunta- ja hyvinvointilautakunnan kokous.

”Ensimmäisessä kokouksessa oli paljon asioita. Tämä ei ehkä ollut helpoin aloitus tuoreelle puheenjohtajalle, mutta kokous meni hyvin ja tästä on hyvä jatkaa. Meillä on hyvä ja keskusteleva uusi lautakuntaporukka”, sanoo liikunta- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Terhi Valkeapää.

Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö myöntää espoolaisille urheiluseuroille ja yhdistyksille vuosittain liikuntatoiminta- ja kohdeavustuksia. Yleisiin vaatimuksiin ja ohjeisiin lisättiin vastuullisuusosio.

Avustusten hakijoiden ja kumppaneiden tulee sitoutua Espoon kaupungin liikunnan ja urheilun eettisiin linjauksiin sekä turvallisemman tilan periaatteisiin. Tämä osoitetaan nimeämällä häirintäyhteyshenkilö sekä näyttämällä, että seura tai yhdistys on laatinut toimintaohjeet tilanteisiin puuttumiseen. Päivitetyt jakoperusteet tulevat voimaan vuoden 2026 alusta.

”Espoolaiset seurat ovat valveutuneita ja toimivat jo eettisten ohjeidemme mukaisesti, mutta on tärkeää saada vastuullisuus myös osaksi myöntämisperusteita. Seuratoiminta tarjoaa alustan 100 miljoonalle kohtaamiselle vuodessa ja myös siksi vastuullisuusasia korostuu”, sanoo liikuntajohtaja Martti Merra.

Espoolaisten aikuisurheilijoiden palkitsemisen periaatteisiin päivityksiä

Lautakunta selkeytti ja rajasi espoolaisten aikuisurheilijoiden palkitsemisen periaatteita. Espoo palkitsee jatkossa ne olympia- ja paralympialajien urheilijat, jotka ovat saavuttaneet mitalisijan olympia- tai paralympiakisoissa tai näiden lajien MM- tai EM-kilpailuissa.

Olympia- ja paralympialajeiksi lasketaan edellisen ja seuraavan olympialaisten tai paralympialaisten viralliset sekä tulevien kisojen osalta vahvistetut lajit. Kesä- ja talvilajit huomioidaan neljän vuoden sykleissä. Muutoksella halutaan varmistaa, että palkitsemiset kohdistuvat jatkossa paremmin huippu-urheilulajien menestyjille.

Uimapaikkojen turvallisuutta lisätään ja uinninopetusta kehitetään

Lautakunta merkitsi tiedoksi vastauksen valtuustokysymykseen lasten ja nuorten turvallisuudesta veden äärellä sekä tiedotteen uimarantojen ja rantavalvonnan tilannekuvasta. Uimarantojen palveluita ja turvallisuutta kehitetään ensi kesäkaudelle muun muassa rajaamalla valvonta-alueet tarkemmin ja lisäämällä monikielistä ohjeistusta ja tietoa huoltajien vastuusta. Lisäksi suunnitellaan työjärjestelyt niin, että hellepäivinä olisi mahdollista ottaa rannoille tavallista enemmän rantavalvojia.

Espoon liikunnan ja urheilun, suomenkielisen perusopetuksen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksiköt pohtivat yhdessä keinoja lasten uimaopetuksen kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä yksi lisäkäynti varhaiskasvatuksen ryhmille uimahallissa ja rantapäivä luonnon veden äärellä sekä perheille mahdollisuus käydä yhdessä uimassa. Koululaisuinneissa tavoitteena on kohdentaa intensiivinen uimaopetusjakso todennäköisesti toiselle luokka-asteelle, mikä lisäisi uimaopetuskertoja.

Erityisryhmien uima- ja kuntosalirannekkeen uudistaminen palautettiin valmisteluun

Liikunta- ja hyvinvointilautakunta palautti erityisryhmien liikuntarannekkeiden uudistamisen valmisteluun.

Liikuntapalvelut kuitenkin lakkauttaa erityisryhmien uima- ja kuntosalirannekkeiden hakemusten käsittelyn ja päätösten myöntämisen 25.9.2025 siihen asti, kunnes asia on uudelleen käsittelyssä seuraavassa lautakunnan kokouksessa 27.11.2025. Viimeistään 25.9.2025 postitetut hakemukset käsitellään.

Muiden aiheiden lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi liikunnan ja urheilun tulosyksikön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen talousarvion ja strategian toisen osavuosikatsauksen sekä käsitteli viranhaltija päätökset.

Liikunta- ja hyvinvointilautakunta teki vuoden 2026 talousarviota, vuosien 2027–2028 taloussuunnitelmaa ja vuosien 2026–2035 investointiohjelmaa koskevan esityksen oman vastuualueensa osalta kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten.

Lue lisää päätöksistä pöytäkirjasta.