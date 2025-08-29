Turku Energia Sähköverkot kuvaa viikonloppuna sähköasemiaan drooneilla
Turku Energia Sähköverkot kuvaa viikonlopun aikana osan sähköasemistaan drooneilla. Kuvaukset tehdään lauantaina ja sunnuntaina valoisan aikana, mikäli sääolosuhteet sen sallivat. Lennoilla otettavia kuvia käytetään huolto- ja kunnossapitotöiden suunnitteluun.
Kuvauksista vastaa Comtiki Oy, ja heidän käyttämässään autossa on Turku Energia Sähköverkkojen tunnukset.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Turku Energia Sähköverkot kuvauttaa sähköasemiaan drooneilla, ja tällaisenaan kertaluontoinen. Turku Energia Sähköverkot tiedottaa aina tekemistään kuvauksista laajasti omissa kanavissaan ja median välityksellä.
Milla KankaanpääKunnossapitoinsinööri, Turku Energia SähköverkotPuh:+358505573135milla.kankaanpaa@turkuenergia.fi
Turku Energia Sähköverkot Oy on Turku Energian tytäryhtiö. Turku Energia Sähköverkot Oy:llä on yli 103 705 käyttöpaikkaa. Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 408,4 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". Olemme mukana rakentamassa hiilineutraalia Turkua. www.turkuenergia.fi - http://www.turkuenergia.fi/
