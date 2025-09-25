Oulaskankaan yöpäivystys päättyy – kiirevastaanotto toimii vuoden jokaisena päivänä kello 8–22

Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautinen päivystys on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvalla. Poikkeuslupa perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen ylläpitämiseen Oulaskankaalla päättyy 30.9.2025. Sen jälkeen terveydenhuoltolaki ei mahdollista perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen jatkumista.

Lokakuun alusta alkaen Oulaskankaan päivystyksen tiloissa toimii kiirevastaanotto, joka on auki vuoden jokaisena päivänä kello 8–22. Kiirevastaanotto toimii osoitteessa Oulaistenkatu 5 ja sisäänkäynti tapahtuu Oulaskankaan sairaalan ovesta B1.

– Seuraamme aktiivisesti Oulaskankaan yöpäivystykseen liittyvän kansalaisaloitteen etenemistä eduskunnassa. Joudumme toiminaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ja se tarkoittaa nyt yöpäivystyksen sulkemista, kertoo Pohteen vs. johtajaylilääkäri Marianne Riekki.

Kiirevastaanotolla hoidetaan monenlaisia sairauksia ja vammoja

Kiirevastaanotoilla ja päivystyksessä hoidetaan sairauksia ja vammoja, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi rintakipu, halvausoireet, luumurtumat, runsas verenvuoto, äkillinen sekavuus, hengitysvaikeudet, äkillisesti alkanut voimakas päänsärky tai vatsakipu. Kiireellistä hoitoa vaativat myös psykoosi tai itsetuhoisuus. Ilta-aikaisin ja viikonloppuisin toimiva kiirevastaanotto toimii Pohteen alueella myös Raahessa. Lisätietoja kiirevastaanotoista ja päivystyksistä löytyy Pohteen verkkosivuilta.

Pohteen lähin yöaikainen päivystys Oulussa

Yöllä kello 22–8 kiireellistä hoitoa saa mistä tahansa lähimmästä päivystyksestä. Pohteen alueella lähin yöaikainen päivystys on Oulun seudun yhteispäivystys Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS). Se palvelee kaikkia alueen asukkaita.

Jos asukkaalla on tarve lähteä päivystykseen tai kiirevastaanotolle illalla, yöllä, viikonloppuna tai juhlapyhänä, tulee ottaa yhteyttä Päivystysapuun. Päivystysavussa sairaanhoitaja arvioi asiakkaan tilanteen ja ohjaa eteenpäin hoitoon joko kiirevastaanotolle, päivystykseen tai omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen. Päivystysapuun saa yhteyden maksutta soittamalla numeroon 116 117 tai asioimalla Päivystysavun chatissa. Jos vointi on esimerkiksi yöllä huono tai kivut ovat kovat, Päivystysapuun kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, jotta asiakas voidaan ohjata hoitoon oikeaan paikkaan. Aamua ei kannata jäädä odottamaan.

Hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kova rintakipu, äkillinen kouristelu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, tulipalo tai kolari. Hätätilanteissa potilas viedään aina joko lähimpään hoitopaikkaan tai sellaiseen paikkaan, jossa hän saa parhaan hoidon tilanteeseensa.

Toimi näin, jos tarvitset kiireellistä tai kiireetöntä hoitoa

OYSin yhteispäivystys, sosiaali- ja terveyskeskukset ja Digitaalinen sote-keskus auttavat, kun tarvitset hoitoa. Kun sosiaali- ja terveyskeskukset ovat kiinni ja mietit päivystykseen tai kiirevastaanotolle lähtemistä, ota yhteys Päivystysapuun.

Oireiden itsearvioinnissa ja hoidossa auttavat myös Omaolo.fi- sekä Terveyskylän Päivystystalo -palvelu.

Toimi näin

Voit valita, otatko yhteyttä chatissa vai puhelimella. Ota yhteyttä vain yhdellä tavalla.

Maanantaista torstaihin

Kello 7–21 Keskustele Digitaalisen sote-keskuksen chatissa pohde.fi tai OmaPohde

Kello 8–16 Soita omaan sosiaali- ja terveyskeskukseesi

Kello 16–8 Soita Päivystysapuun puh. 116 117 tai keskustele chatissa 116117.fi

Perjantaina

Kello 7–21 Keskustele Digitaalisen sote-keskuksen chatissa pohde.fi tai OmaPohde

Kello 8–15 Soita omaan sosiaali- ja terveyskeskukseesi

Kello 15–24 Soita Päivystysapuun puh. 116 117 tai keskustele chatissa 116117.fi

Lauantaina, sunnuntaina ja juhlapyhänä

Kello 8–18 Keskustele Digitaalisen sote-keskuksen chatissa pohde.fi tai OmaPohde

Ympäri vuorokauden soita Päivystysapuun puh. 116 117 tai keskustele chatissa 116117.fi

Hätätilanteessa vuorokauden ajasta riippumatta soita aina 112.

Jos haluat arvioida oireesi ensin itse

Täytä Omaolon oirearvio osoitteessa omaolo.fi. Saat arvion hoidon tarpeestasi ympäri vuorokauden, itsehoito-ohjeet ja mahdollisuuden lähettää oirearvion Pohteen ammattilaiselle. Päivystystalosta saat itsehoito-ohjeita ja lisätietoja hoitoon hakeutumisesta osoitteessa terveyskyla.fi/paivystystalo.