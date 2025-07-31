Cervi laajentaa toimintaansa Kymenlaaksossa. Kylmähuolto Kalsea Oy ostaa AH-Coolin liiketoiminnan
Cervi-konserniin kuuluva Kylmähuolto Kalsea Oy on ostanut kouvolalaisen AH-Coolin liiketoiminnan, joka on palvellut asiakkaita kylmäalalla jo lähes 30 vuoden ajan. Yritysten yhdistyminen luo perustan entistä paremmalle asiakaspalvelulle sekä innovatiivisille ratkaisuille, jotka vastaavat Kymenlaakson alueen kasvaviin tarpeisiin. Kaupan myötä Cervi-konserni vahvistaa asemaansa alueella ja laajentaa palveluvalikoimaansa strategiansa mukaisesti.
”AH-Coolin kokemus ja erikoisosaaminen ilmastoinnin ja lämpöpumppujen asennuksessa täydentävät hienosti Kalsean palveluita ja luovat pohjan entistä monipuolisemmalle tarjonnalle alueen asiakkaille”, toteaa Antti Riihiaho, toimitusjohtaja Kylmähuolto Kalsea Oy:stä.
Kylmähuolto Kalsea tunnetaan kylmätekniikan, ilmastoinnin ja lämpöpumppujen asiantuntevista ratkaisuista ja on jo pitkään toiminut Kymenlaakson alueella. Yritys palvelee sekä yrityksiä että kotitalouksia, ja sen vahvuutena on kokonaisvaltainen huolto- ja asennusosaaminen.
AH-Coolin ammattitaitoinen henkilöstö siirtyy osaksi Kylmähuolto Kalsea Oy:tä. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Ari Hyvärinen jatkaa asiantuntijatehtävissä Cervi-konsernissa siirtymävaiheen ajan. Kylmähuolto Kalsea Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Antti Riihiaho.
AH-Coolin asiakkaat voivat jatkossakin luottaa tuttuun ja laadukkaaseen palveluun – nyt osana Kylmähuolto Kalsea Oy:tä ja Cervi-konsernia, joka tuo mukanaan lisää resursseja, osaamista ja uusia mahdollisuuksia.
Kylmähuolto Kalsea on osa Cervi-konsernia.
Cervi on 2014 perustettu kiinteistöjen olosuhteiden erikoisasiantuntija. Teemme kiinteistöistä energiatehokkaampia ja viihtyisämpiä vaikuttamalla niiden olosuhteisiin. Tämä vähentää energian kulutusta ja käyttökustannuksia sekä parantaa käyttömukavuutta. Cervi-konserni toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Yhtiön palveluksessa on noin 400 työntekijää, ja sen liikevaihto on yli 75 miljoonaa euroa.
