Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä yöaikaan 6.–10.10. klo 21.00–06.00
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan pesun ja huoltotöiden vuoksi yöajaksi 6.–10.10. klo 21.00–06.00.
Sulun aikana Lahden eteläinen kehätie on suljettu Okeroisen ja Kujalan välillä. Kiertotie kulkee maantien 296, maantien 167 ja valtatien 4 kautta.
Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Tunneli avataan liikenteelle heti huoltotoimenpiteiden päätyttyä.
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
