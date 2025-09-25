Hämeen ELY-keskus

Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä yöaikaan 6.–10.10. klo 21.00–06.00

29.9.2025 08:20:00 EEST | Hämeen ELY-keskus | Tiedote

Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan pesun ja huoltotöiden vuoksi yöajaksi 6.–10.10. klo 21.00–06.00.

Kartta, joka näyttää varareitin Patomäen ja Liipolan tunneleille.
Patomäen ja Liipolan tunnelin varareitti.

Sulun aikana Lahden eteläinen kehätie on suljettu Okeroisen ja Kujalan välillä. Kiertotie kulkee maantien 296, maantien 167 ja valtatien 4 kautta.  

Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Tunneli avataan liikenteelle heti huoltotoimenpiteiden päätyttyä. 

Avainsanat

liipolan tunnelipatomäen tunnelitunnelin sulkulahti

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)

Kuvat

Lataa

