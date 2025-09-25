Vihreiden Inka Hopsu vaatii lisätoimia lukutaidon kehittämiseen: Painettuun oppimateriaaliin tarvitaan merkittävää lisäpanostusta
Kansanedustaja ja vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu uskoo, että painetut kirjat kouluissa ovat tärkeä työkalu suomalaisen lukutaidon negatiivisen kehityksen kääntämiseksi. Hopsun mukaan Ruotsin mallia vastaava tuki kunnille ja kouluille painettujen oppimateriaalien hankintaan olisi tarpeellinen.
- Viimeisimmän PIRLS-tutkimuksen mukaan niiden lasten osuus, joiden lukutaito on huono tai erittäin huono, on kymmenen vuoden aikana tuplaantunut. Heikkoja lukijoita on aiempaa enemmän ja samalla erinomaisten lukijoiden määrä on vähentynyt. Tämä ongelma pitää ottaa tosissaan sekä kouluissa että yhteiskunnassa, sanoo Inka Hopsu.
Entisenä erityis- ja luokanopettajan Hopsu näkee lukutaidon edistämiseen niin kouluissa kuin kotona panostamalla painettujen kirjojen saatavuuteen ja lukuinnon lisäämiseen.
- Me tiedämme, että jo 30 minuuttia päivittäistä lukemista parantaa lukutaitoa. Tämä voidaan saavuttaa nopeasti koulupäivän aikana, mutta se edellyttää painettujen koulukirjojen lisäämistä. Ehdotan, että seuraamme Ruotsin esimerkkiä ja teemme kunnille ja kouluille suunnattuja panostuksia painetun oppimateriaalin hankintaan digitaalisen oppimateriaalien rinnalle, Hopsu sanoo.
Ruotsin mallissa koulut ja kunnat voivat hakea erillistä tukea painettuihin koulukirjoihin ja opettajan materiaaleihin. Käytössä on myös erillinen tuki kauno- ja tietokirjallisuuden sekä muiden kirjojen hankkimiseen koulun kirjastoon. Tuki mahdollistaa kouluille helposti saavutettavien lukumahdollisuuksien luomisen, jotta oppilaat kiinnostuisivat lukemisesta. Ruotsin hallitus on viimeisen kolmen vuoden aikana panostanut 55-40 miljoonaa euroa vuosittain painettujen oppimateriaalien lisäämiseen. Hopsu vaatii saman mallin käyttöönottoa myös Suomessa.
- Ruotsissa työkalu otettiin käyttöön saman laskevan lukutaidon trendin ratkaisemiseksi. Aikana,jona keskittymiskykyyn vaikuttaa muun muassa älypuhelinten jatkuva käyttö, korostuu koulun tarjoamien rauhallisten lukuhetkien merkitys. Parhaassa tapauksessa koulukirjat ja koulun kirjasto voivat herättää läpi elämän kestävän kiinnostuksen lukemiseen, kertoo Hopsu.
- Olen iloinen, että opetusministeri Adlercreutz jakaa huolen ja suhtautuu positiivisesti Ruotsin malliin. Myös nuoret itse toivovat oppikirjoja takaisin. Kurjistunut kuntatalous tarvitsee valtion tukea oppikirjojen lisäämiseksi ja lukutaidon vahvistamiseksi, vaatii Hopsu.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
