Neljän maalin Iiro Savela johti OLS:n voittoon, Hawks härnäsi Heimoa
F-liigan miesten sarjassa pelattiin lauantaina kaksi ottelua. Mitaliehdokas Westend Indians nousi liiganousija Hawksin vieraana kolmannessa erässä tappiolta 6–5-voittoon, ja Iiro Savela johti neljällä maalillaan OLS:n 6–1-voittoon LASBista.
Murskatappiosta Classicille toipunut altavastaaja Hawks piti Indiansia loppuun saakka tiukilla, ja pelin puolivälissä oli kotijoukkue johtanut peliä kerran ja vieraat kolmesti. Sitten koettiin Hawksin vahva jakso, kun ensin pallon keskialueella ryöstänyt Joona Kuronen pinkoi sijoittamaan 4-4-tasoituksen ja kohta Max Jarvan kaukolaukaus pelaajasuman takaa nosti Hawksin 5–4-johtoon. Pisteitä ei haastajan käteen lopulta kuitenkaan jäänyt, kun Juuso Kekki nosti Indiansin päätösjakson alussa tasoihin ja Tatu Havula sijoitti voitto-osuman rangaistuslaukauksesta runsaat kuusi minuuttia ennen loppua.
Oulussa iski Iiro Savela OLS:n johtoon jo 23 sekunnin pelin jälkeen, ja sama mies oli asialla erän lopussa ylivoimalla takatolpalta. Matias Sihvonen nosti toisen erän lopussa ensimmäisellä liigamaalillaan lahtelaiset tuntumaan, mutta päätösjakso ja pelimiesten kymppi olivat oululaisten. Iiro Savela laukoi seitsemän minuuttia ennen loppua lukemiksi 3-1 ja heti seuraavassa vaihdossa Olli Lukkari vahvalla nousulla kulmasta luukulle 4-1. OLS:n viimeiset kaksi maalia viuhuivat tyhjiin LASBin koettaessa riskillä, kun ensin osui Veeti Koivisto ja sitten kruunasi vielä Iiro Savela täysosumailtansa.
Sarja jatkuu sunnuntaina ottelulla SPV–LASB.
F-liigan naisten sarjassa Koovee ja SSRA kokivat kumpikin jo syksyn toisen rangaistuslaukauskisansa. Kooveen osana oli jälleen iloita ja SSRA:n pettyä, kun Koovee vei voiton lukemin 5-4. Lauantain toisessa ottelussa SB-Pro nappasi toisen perättäisen voittonsa kaatamalla kotonaan SaiPan 2-1.
SSRA:n Sanni Uimarihuhta kuittasi kahdella maalillaan Kooveen nopean 2–0-johdon, mutta Erika Laine nosti ensimmäisen tauon lukemiksi 3-2 kotijoukkueelle. Toisessa erässä juhli vuorostaan SSRA, kun Linda Holpainen tasoitti jo ensimmäisellä minuutilla ja pelin puolivälissä Sanni Uimarihuhta sinetöi hattutemppunsa oululaisten johto-osumalla. Kooveen Ainomaija Murtosen maali päätösjakson alussa vei ottelun lopulta rangaistuslaukauskisaan saakka, ja siinä Koovee oli tarkempi. Kotijoukkueesta onnistuivat Viola Pennanen, Tuulia Aho ja Mia Vallenius, SSRA:sta pystyivät vain Jonna-Liina Varis sekä Sanni Uimarihuhta ohittamaan Koovee-vahti Iita Viitasen, jonka torjunta Jonna Virkkusen yritykseen aloitti kotijoukkueen juhlat.
SB-Pron avausmaalin pohjusti pelin puolivälissä vahvalla nousullaan Annika Toivanen, jonka diagonaalisyötöstä Mirja Hietamäki sai viimeistellä. SaiPa tuli tasoihin päätöserän kuuden minuutin jälkeen Aino Partisen osuessa komeasti etuyläkulmaan, mutta ilo jäi perin lyhytaikaiseksi. Elina Kujala nimittäin voitti maalia seuranneen keskialoituksen eteenpäin Mirja Hietamäelle, tämä levitti aikailematta Laura Hietamäelle ja illan voittopallo löytyi SaiPan verkosta pelikellon käytyä vain neljä sekuntia.
Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla TPS–PSS ja Pirkat–SSRA.
