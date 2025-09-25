Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Peruskivi muurattiin – uusi sairaalaosa tukee modernia hoitoa ja logistiikkaa

Uuteen rakennusosaan tulee lasten ja nuorten neurologian poliklinikka, lastenneurologian osasto, lastentautien poliklinikka, lastenosasto, keuhkosairauksien osasto, neurologian osasto ja valvontayksikkö, nuorisopsykiatrian osasto, sisätautiosastot, ortopediset ja neurologiset kuntoutusosastot sekä kuntoutuksen yhteistilat. Lisäksi rakennukseen tulevat kuvantamisen tilat, päiväosasto, infektiopoliklinikka ja ravitsemusterapiayksikkö.

Perjantaina 26. syyskuuta muuraustilaisuuteen saapui päijäthämäläisiä päättäjiä, yhteistyökumppaneita, rakentajia ja muita kutsuvieraita. Tunnelmaa loi Miikka Kallion musiikki.

– Työ Päijät-Hämeen keskussairaalalla on laajalti arvostettua. Sairaalan rakentaminen varmistaa sen, että meillä on myös tulevaisuudessa edellytykset pitää taso korkeana ja saamme osaajillemme sellaisen toimintaympäristön, jossa on hyvä tehdä laadukasta työtä, sanoi hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen avauspuheessaan.

Kansanedustaja Hilkka Kemppi toi muuraustilaisuuteen valtiovallan tervehdyksen.

– Rakennusvaihe kahdeksan on tarkkaan harkittu investointi, joka parantaa palvelujen inhimillisyyttä, nopeutta ja laatua. Vaikka erikoissairaanhoito ei olekaan lähipalvelua sanan lopullisessa merkityksessä, niin sen saaminen läheltä lisää turvallisuuden tunnetta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen painotti rakennuttajan tervehdyspuheessaan investoinnin merkitystä tulevaisuudessa.

– Jokainen euro, jonka sijoitamme tähän hankkeeseen, palaa meille parempana hyvinvointina, lyhyempinä hoitojonoina ja vahvempana alueen kilpailukykynä. Päijät-Häme on alue, joka kasvaa, uudistaa ja kantaa vastuunsa.

Rakentajan tervehdyksen toi Lujatalo Oy:n toimialajohtaja Lauri Porokka.

– Hanke on jo kolmas yhteinen rakennushanke. Yhteistyö pääurakoitsijan ja tilaajan välillä on sujunut erinomaisesti ja tuloksekkaasti. Hyvä henki näkyy myös työmaalla kaikkien toimijoiden välillä.

​Peruskiven sisään kätkettiin hetki historiaa

Peruskiven sisään metalliseen lieriöön kätkettiin päivän sanomalehti, pientä käteistä rahaa tulevien sukupolvien pesämunaksi, tilaisuudessa esitettyjä puheita, kutsuvieraslista sekä ryhmävalokuvat hyvinvointialueen suunnittelu- ja valvojatiimistä sekä Lujatalo Oy:n rakentajatiimistä. Lieriöön päätyi myös oluttölkki, jonka sairaalan rakentajat olivat tallettaneet uuden alta puretun rakennuksen perustuksiin vuonna 1975.

Rakennustyömaa käynnistyi keväällä 2024 ja käyttöönotto alkaa kevättalvella 2029.