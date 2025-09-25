Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Peruskivi muurattiin – uusi sairaalaosa tukee modernia hoitoa ja logistiikkaa

29.9.2025 11:31:36 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Peruskiven saanut keskussairaalan uusin rakennusosa tarjoaa tulevaisuudessa valmiudet tehostaa resurssien ja tilojen käyttöä sekä toimivaa potilas-, henkilö- ja tavaralogistiikkaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston varapuheenjohtaja Kirsi Lehtimäki, hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen, aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen, Lujatalo Oy:n toimialajohtaja Lauri Porokka ja kansanedustaja Hilkka Kemppi.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston varapuheenjohtaja Kirsi Lehtimäki, hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen, aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen, Lujatalo Oy:n toimialajohtaja Lauri Porokka ja kansanedustaja Hilkka Kemppi. kuva: Toni Lasila

Uuteen rakennusosaan tulee lasten ja nuorten neurologian poliklinikka, lastenneurologian osasto, lastentautien poliklinikka, lastenosasto, keuhkosairauksien osasto, neurologian osasto ja valvontayksikkö, nuorisopsykiatrian osasto, sisätautiosastot, ortopediset ja neurologiset kuntoutusosastot sekä kuntoutuksen yhteistilat. Lisäksi rakennukseen tulevat kuvantamisen tilat, päiväosasto, infektiopoliklinikka ja ravitsemusterapiayksikkö.

Perjantaina 26. syyskuuta muuraustilaisuuteen saapui päijäthämäläisiä päättäjiä, yhteistyökumppaneita, rakentajia ja muita kutsuvieraita. Tunnelmaa loi Miikka Kallion musiikki.

– Työ Päijät-Hämeen keskussairaalalla on laajalti arvostettua. Sairaalan rakentaminen varmistaa sen, että meillä on myös tulevaisuudessa edellytykset pitää taso korkeana ja saamme osaajillemme sellaisen toimintaympäristön, jossa on hyvä tehdä laadukasta työtä, sanoi hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen avauspuheessaan.

Kansanedustaja Hilkka Kemppi toi muuraustilaisuuteen valtiovallan tervehdyksen.

– Rakennusvaihe kahdeksan on tarkkaan harkittu investointi, joka parantaa palvelujen inhimillisyyttä, nopeutta ja laatua. Vaikka erikoissairaanhoito ei olekaan lähipalvelua sanan lopullisessa merkityksessä, niin sen saaminen läheltä lisää turvallisuuden tunnetta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen painotti rakennuttajan tervehdyspuheessaan investoinnin merkitystä tulevaisuudessa.

– Jokainen euro, jonka sijoitamme tähän hankkeeseen, palaa meille parempana hyvinvointina, lyhyempinä hoitojonoina ja vahvempana alueen kilpailukykynä. Päijät-Häme on alue, joka kasvaa, uudistaa ja kantaa vastuunsa.

Rakentajan tervehdyksen toi Lujatalo Oy:n toimialajohtaja Lauri Porokka.

– Hanke on jo kolmas yhteinen rakennushanke. Yhteistyö pääurakoitsijan ja tilaajan välillä on sujunut erinomaisesti ja tuloksekkaasti. Hyvä henki näkyy myös työmaalla kaikkien toimijoiden välillä.

Peruskiven sisään kätkettiin hetki historiaa

Peruskiven sisään metalliseen lieriöön kätkettiin päivän sanomalehti, pientä käteistä rahaa tulevien sukupolvien pesämunaksi, tilaisuudessa esitettyjä puheita, kutsuvieraslista sekä ryhmävalokuvat hyvinvointialueen suunnittelu- ja valvojatiimistä sekä Lujatalo Oy:n rakentajatiimistä. Lieriöön päätyi myös oluttölkki, jonka sairaalan rakentajat olivat tallettaneet uuden alta puretun rakennuksen perustuksiin vuonna 1975.

Rakennustyömaa käynnistyi keväällä 2024 ja käyttöönotto alkaa kevättalvella 2029.

Puretun rakennuksen kivijalasta löytynyt oluttölkki vuodelta 1975. Tölkkiin on sidottu lappu, jossa on tervehdys sairaalan rakentajilta.
Lasila Toni
Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

