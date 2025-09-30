Sukupuolten palkkaerot kaventuvat hitaasti – ja miehet hyötyvät koulutuksesta naisia enemmän
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat tuntuvasti suuremmat kuin koko taloudessa kaikkiaan.
Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan naisten ja miesten välinen keskimääräinen palkkaero on kaventunut 19,4 prosentista 16,5 prosenttiin ajanjaksolla 1995–2023. Ero miesten hyväksi on kaventunut siis vain hieman, vaikka naiset ovat Suomessa korkeammin koulutettuja kuin miehet.
Jos sukupuolten palkkaeroja verrataan koulutusasteittain, palkkaerot ovat suurimmillaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden miesten ja naisten välillä, selviää Tilastokeskuksen yliaktuaarin Hanna Jokimäen artikkelista Tieto&trendit-verkkolehdessä. Alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla ero on peräti 23 prosenttia ja alemman korkea-asteen suorittaneilla lähes yhtä suuri, 22 prosenttia.
”Poikkeuksen muodostavat tutkijakoulutusasteen suorittaneet, joiden joukossa sukupuolten väliset palkkaerot ovat koulutusasteista pienimmät – silloinkin kahdeksan prosenttia”, Jokimäki toteaa artikkelissa.
Jokimäen mukaan palkkaeroissa ei ole kyse niinkään siitä, että naisille useinkaan maksettaisiin samasta työstä selvästi pienempää palkkaa. Huomattavasti merkittävämpi tekijä on, että työmarkkinoiden segregaatio on voimakasta. Naisvaltaisilla aloilla taas palkkataso on tyypillisesti pienempi kuin miesvaltaisilla aloilla.
”Naiset ja miehet sijoittuvat keskimäärin eri tavoin eri ammatteihin mutta myös eri toimialoille”, hän kirjoittaa.
Yleisistä tutkinnoista esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien ja konetekniikan insinöörien keskimääräinen palkkaero on 23 prosenttia, ja pienipalkkaisemmat eli sairaanhoitajat ovat valtaosin naisia.
Tuoreimpien koulutusvalinnoista kertovien tilastojen perusteella jakautuminen miesten ja naisten aloihin näyttäisi myös pysyvän samansuuntaisena ainakin lähitulevaisuudessa. Artikkelin havainnot perustuvat pääasiassa palkkarakenne-tilaston tietoihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna JokimäkiYliaktuaariPuh:0295 513 939hanna.jokimaki@stat.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI
Vaihde 029 551 1000
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen velka kasvoi eniten koko 2000-luvulla: Nousua edellisestä vuosineljänneksestä 12,6 miljardia euroa30.9.2025 08:04:18 EEST | Tiedote
Julkisyhteisöjen velan kasvu kiihtyi aiemmasta vuoden toisella neljänneksellä. Eniten kasvoi valtion velka.
Kuluttajien luottamus yhä heikkoa – kulutusaikeita vain niukasti29.9.2025 08:01:35 EEST | Tiedote
Kuluttajien luottamus pysyi syyskuussa tiukasti miinusmerkkisenä. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -6,6 eli selvästi alle pitkän ajan keskiarvon.
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset jo lähes pandemiaa edeltäneellä tasolla – yhdysvaltalaisten yöpymisissä uusi ennätys25.9.2025 08:02:36 EEST | Tiedote
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisissä nähtiin menneenä kesänä vahvaa kasvua. Yöpymisiä oli kesä-elokuussa reilut kaksi miljoonaa eli noin 12 % enemmän kuin kesällä 2024. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen majoitustilastosta.
Vähintään 70-vuotiaiden määrä Suomessa ylitti miljoonan rajan elokuussa23.9.2025 08:10:49 EEST | Tiedote
Suomen väestöön kuului elokuun lopussa 1 000 148 vähintään 70-vuotiasta henkilöä, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Miljoonan raja ylittyi ensimmäistä kertaa.
Työttömyysasteen trendi kohosi 10 prosenttiin23.9.2025 08:02:38 EEST | Tiedote
15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku nousi elokuussa 10,0 %:iin. Työllisiä oli samassa ikäryhmässä 23 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä taas 53 000 enemmän.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme