Sukupuolten palkkaerot kaventuvat hitaasti – ja miehet hyötyvät koulutuksesta naisia enemmän

2.10.2025 08:53:50 EEST | Tilastokeskus | Tiedote

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat tuntuvasti suuremmat kuin koko taloudessa kaikkiaan.

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan naisten ja miesten välinen keskimääräinen palkkaero on kaventunut 19,4 prosentista 16,5 prosenttiin ajanjaksolla 1995–2023. Ero miesten hyväksi on kaventunut siis vain hieman, vaikka naiset ovat Suomessa korkeammin koulutettuja kuin miehet.

Jos sukupuolten palkkaeroja verrataan koulutusasteittain, palkkaerot ovat suurimmillaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden miesten ja naisten välillä, selviää Tilastokeskuksen yliaktuaarin Hanna Jokimäen artikkelista Tieto&trendit-verkkolehdessä. Alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla ero on peräti 23 prosenttia ja alemman korkea-asteen suorittaneilla lähes yhtä suuri, 22 prosenttia.

”Poikkeuksen muodostavat tutkijakoulutusasteen suorittaneet, joiden joukossa sukupuolten väliset palkkaerot ovat koulutusasteista pienimmät – silloinkin kahdeksan prosenttia”, Jokimäki toteaa artikkelissa.

Jokimäen mukaan palkkaeroissa ei ole kyse niinkään siitä, että naisille useinkaan maksettaisiin samasta työstä selvästi pienempää palkkaa. Huomattavasti merkittävämpi tekijä on, että työmarkkinoiden segregaatio on voimakasta. Naisvaltaisilla aloilla taas palkkataso on tyypillisesti pienempi kuin miesvaltaisilla aloilla.

”Naiset ja miehet sijoittuvat keskimäärin eri tavoin eri ammatteihin mutta myös eri toimialoille”, hän kirjoittaa.

Yleisistä tutkinnoista esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien ja konetekniikan insinöörien keskimääräinen palkkaero on 23 prosenttia, ja pienipalkkaisemmat eli sairaanhoitajat ovat valtaosin naisia.

Tuoreimpien koulutusvalinnoista kertovien tilastojen perusteella jakautuminen miesten ja naisten aloihin näyttäisi myös pysyvän samansuuntaisena ainakin lähitulevaisuudessa. Artikkelin havainnot perustuvat pääasiassa palkkarakenne-tilaston tietoihin.

